Detido novo suspeito do atentado em Bruxelas

Suspeito terá fornecido arma utilizada pelo atacante

As autoridades belgas detiveram um tunisino de 44 anos por alegada cumplicidade com o autor do atentado cometido em Bruxelas no passado dia 16.

O homem foi acusado de "homicídio em contexto terrorista" e é suspeito de ter fornecido a arma utilizada pelo atacante, da mesma nacionalidade, para matar dois cidadãos suecos.

O homicida foi abatido pela polícia no dia a seguir ao ataque, que decorreu à margem de um jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia.