Destinos ideais para uma lua de mel tranquila

Se quer escapar às multidões, aqui fica uma lista de destinos para uma lua de mel tranquila.

Se pensar em destinos de lua de mel, na Europa, é provável que tenha na sua lista destinos como a Costa Amalfitana, Paris, Santorini e Barcelona. Mas há várias outras opções mais baratas e com menos gente.

Itália é um destino perfeito para os casais em lua de mel, graças ao clima, à comida deliciosa e ao ambiente descontraído.

Dirija-se às Ilhas Phlegraean - especificamente Ischia e Procida - para desfrutar das águas límpidas do Mar Tirreno com a hospitalidade do sul de Itália.

Ischia está repleta de locais históricos, incluindo o agora icónico Castelo Aragonês, inúmeros restaurantes à beira-mar e um grande número de fontes termais naturais.

O icónico Castelo Aragonês em Ischia. Pronto Ischia via Unsplash

Os parques hidrotermais de Negombo e Poseidon estão entre as opções pagas mais populares. Mas há também opções famosas e gratuitas como as fontes termais naturais de Ischia, localizadas na Baía de Sorgeto.

Ischia também possui uma série de vinhedos, incluindo o muito apreciado Cenatiempo em Serrara Fontana, que oferece degustações de vinho. Se possível, tente evitar a ilha em agosto. Apesar de ainda não ser demasiado conhecida pelos estrangeiros, a ilha é um dos destinos favoritos dos italianos para passar férias.

Recomendamos também que siga esse conselho para visitar Procida, uma ilha muito mais pequena que fica apenas a 20 minutos de barco.

La Marina di Corricella, em Procida, é um dos locais mais pitorescos de toda a Itália Vincenzo De Simone via Unsplash

Fique no centro histórico, onde se encontra uma das vistas mais espetaculares de toda a Itália. Ao pôr do sol, suba até ao topo da ilha para obter a melhor vista de La Marina di Corricella, a mais antiga aldeia piscatória de Procida, famosa pelos seus edifícios em tons pastel que parecem ter sido colocados ao acaso, formando uma verdadeira obra-prima italiana.

Passe as horas com cocktails à base de limoncelo nos bares à beira da água antes de provar esparguete de marisco fresco numa trattoria próxima.

Em 2022, Procida foi nomeada Capital Italiana da Cultura, pelo que está a ganhar popularidade - mas continua a ser muito mais tranquila e desconhecida do que muitos outros locais do país.

Em vez de Barcelona ou da Costa del Sol, porque não experimentar a Gran Canaria?

Muitos turistas assumem que as Ilhas Canárias são destinos baratos e divertidos, adequados para férias em família.

A Gran Canaria, no entanto, tem uma faceta diferente. Uma das ilhas mais populares do arquipélago espanhol ao largo da costa de Marrocos, é significativamente menos turística do que Tenerife e oferece maravilhas naturais raramente vistas na Europa continental.

É também romântica, com muito para fazer.

As dunas da praia de Maspalomas na Gran Canaria Daniele Franchi via Unsplash

Comece com um passeio pelo Parque Doramas, no centro da capital, Las Palmas. Passeie pelos vários caminhos com palmeiras e depois visite o Museo Nestor, que alberga as obras do famoso artista canário Néstor Martín-Fernández de la Torre. Atualmente em fase de restauro, reabrirá em junho.

A Gran Canaria é também conhecida pelas suas praias, algumas das melhores de todas as Canárias.

A praia de Maspalomas, com 2750 metros de comprimento, é uma das mais populares da ilha, reconhecida pelas suas impressionantes dunas à beira-mar.

A água é calma e quente e está rodeada de espreguiçadeiras e guarda-sóis para alugar.

Se gosta mais de atividades energéticas do que de relaxar na praia, não deixe de fazer uma caminhada pelo Vale de Agaete.

A Gran Canaria está repleta de aldeias interessantes para explorar Joel Rohland via Unsplash

Conhecido como um dos melhores percursos pedestres da Europa, este percurso passa por pomares de frutos tropicais e laranjeiras, juntamente com as muitas plantações de café da ilha.

Quer tenha passado o dia a nadar no mar ou a fazer caminhadas, passe a noite numa das aldeias pitorescas da Gran Canaria, como Firgas, no interior, ou Puerto Mógan, no mar.

Todas as boas luas-de-mel são para se mimar, por isso vai querer provar as especialidades locais como as batatas das Canárias, tapas, marisco frito e grelhado, bem como pratos à base de manga e abacate, idealmente regados com um pouco de vinho espanhol.

Istambul, o charme da fronteira entre a Europa e a Ásia

Istambul faz fronteira entre a Europa e a Ásia. Com uma rápida viagem de barco através do Estreito de Bósforo, será transportado para outro continente sem sair da cidade.

Os casais em lua de mel optam frequentemente por estâncias turísticas em destinos costeiros como Izmir, Bodrum e Antalya, mas vale a pena considerar uma pausa numa das cidades mais vibrantes do país.

Istambul é a mistura perfeita de cultura colorida e história rica. Nenhuma viagem está completa sem uma visita ao antigo centro do Império Bizantino, a Hagia Sophia, uma antiga igreja e agora uma mesquita com um exterior e um interior de cortar a respiração, construída há cerca de 1500 anos.

A Hagia Sophia é um dos locais mais populares de Istambul Zen zeee via Unsplash

A Mesquita Azul e a Cisterna da Basílica, ambas também com séculos de existência, merecem uma visita - se conseguir afastar-se da comida que lhe é oferecida. A cozinha mistura pratos europeus e do Médio Oriente - pense em pratos de mezze e marisco fresco.

Deixe a Europa para trás durante pelo menos um dia da sua viagem, com um cruzeiro ao pequeno-almoço ao nascer do sol ao longo do Bósforo, a massa de água que separa os dois continentes.

Quando desembarcar, suba a bordo do Kadıköy-Moda Tramway, uma linha que faz apenas 10 paragens numa volta circular de 2,6 km, permitindo-lhe ver todos os pontos turísticos, incluindo a famosa Praça Taksim.

De volta ao lado europeu de Istambul, os casais em lua de mel podem deliciar-se com um chá da tarde especial no hotel Ciragan Palace, uma antiga residência do Sultão Abdulaziz do Império Otomano no século XIX.

Ambos os lados da cidade oferecem excelentes oportunidades de compras, sendo a maior delas o extenso Grande Bazar. Dirija-se aqui no final da sua viagem para comprar lembranças como especiarias tradicionais e delícias turcas.

No lado asiático de Istambul, suba a bordo do elétrico Kadıköy-Moda para ver a famosa Praça Taksim Charbel Aoun via Unsplash

Fuja das multidões de Santorini e Mykonos com uma estadia em Antiparos, na Grécia

A variedade de ilhas do Mar Egeu tem realmente algo para oferecer a todos os tipos de turistas.

As muito populares Mykonos, Santorini e Rodes têm todas preços elevados e ruas e praias muito movimentadas.

A vizinha Naxos também está a ficar mais movimentada, juntamente com Paros, com visitantes inspirados pela série de sucesso da Netflix "One Day".

A uma curta viagem de ferry, no entanto, fica Antiparos. É um mundo de distância das vibrações cosmopolitas de Paros e uma verdadeira fuga de Naoussa, a cidade festiva da ilha maior, repleta de bares caros e discotecas à beira-mar.

Em contraste, os casais em lua de mel descobrirão vistas intocadas do Egeu, ruas tranquilas ladeadas de buganvílias, praias perfeitas e restaurantes à beira-mar, com comida fresca e serviço descontraído.

Antiparos oferece toda a beleza das suas ilhas vizinhas, mas com muito menos multidões Dimitris Kiriakakis via Unsplash

Aqui, a tranquilidade é a palavra de ordem, e mesmo as praias mais pequenas, como Faneromeni, nunca são demasiado frequentadas. A praia de Fanari oferece um clube de praia bem classificado, que acolhe maioritariamente turistas gregos e é perfeito para um passeio romântico seguido de um almoço com vista para a água perfeita.

Para uma experiência ainda mais pacífica e única, alugue um barco para o dia e visite a vizinha Ilha Despotiko. É pequena e desabitada e foi outrora o lar de um importante santuário dedicado ao culto de Apolo, que remonta ao período arcaico tardio do século VI a.C. Poderá visitar o santuário em plena fase de desenterramento. Os arqueólogos afirmam que a sua descoberta é uma das mais significativas dos últimos tempos, o que significa que uma visita lhe dará algo para contar aos seus amigos quando regressar a casa.