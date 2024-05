A região turca de Denizli é um paraíso para os veraneantes apaixonados pela história e pelo bem-estar.

No cruzamento das regiões do Egeu, da Anatólia Central e do Mediterrâneo, na Turquia, encontra-se um local onde a história e o bem-estar se combinam para criar as férias perfeitas. Neste episódio, a apresentadora do Euronews, Cinzia Rizzi, explora a região de Denizli, começando por Hierápolis, uma antiga cidade termal.

Incluída na lista do Património Cultural Mundial da UNESCO, a cidade foi fundada no século II a.C. e está repleta de joias históricas. Entre eles, a Necrópole, com 1.200 túmulos de mármore e calcário; o teatro romano, onde antigamente 15.000 pessoas podiam assistir a combates; e o Ploutonion, conhecido como a "porta do inferno", que é considerada uma das maiores descobertas do século XX.

Após ser transportada para o passado através destes monumentos, Cinzia visita os "travertinos de Pamukkale" - terraços de calcite branca cheios de água rica em minerais. Era um local onde, durante a antiguidade clássica, as pessoas costumavam ir para se curarem. Aqui, os terraços são brancos como a neve, mas apenas a alguns quilómetros a norte, em Karahayıt, as nascentes de água quente são ricas em ferro e tornam as rochas metamórficas à sua volta num vermelho impressionante. Descobrimos os segredos dos banhos de lama em Karahayıt e os seus benefícios para a saúde.

Por fim, teremos uma aula magistral de cerâmica, centrada numa forma de arte da Anatólia que remonta a tempos antigos, e falaremos com um dos artistas que ajudou a conservar este legado cultural.