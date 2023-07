Comboios noturnos ganham tração na Europa

De Euronews

Há planos de expansão de novas rotas. Primeira rota foi lançada há algumas semanas entre Bruxelas e Berlim.

O comboio já foi considerado uma forma muito prática de viajar pela Europa, mas com o tempo, as viagens noturnas desapareceram porque os voos de baixo custo e a gasolina barata levaram os turistas para os aeroportos e as estradas.

Agora, os comboios noturnos estão de volta, como uma forma prática e emocionante de turismo sustentável.

“Estamos muito contentes por perceber que há novamente muito interesse dos viajantes pelos comboios noturnos. É uma maneira muito agradável e aventureira de viajar. Quando se viaja à noite é muito mais eficiente e por isso é uma alternativa a voar”, explicou, em entrevista à Euronews, Chris Engelsman.

Engelsman é co-fundador da European Sleeper, uma startup cooperativa que quer ligar a Europa com os comboios noturnos.

"Queremos expandir esta rota para Praga, para que haja uma verdadeira ligação entre o leste e oeste na Europa central e entre a Europa central e ocidental. Por isso, achamos que é uma combinação crucial de cidades. O próximo passo é ainda mais emocionante: queremos ir de Amesterdão a Barcelona”, acrescentou Engelsman.

Com emissões poluentes muito mais baixas, os comboios noturnos são mais baratos e mais ecológicos do que voar. Mas até que ponto são adequados para as famílias, crianças ou idosos?

Muitos acreditam que os comboios noturnos são principalmente para jovens em busca de aventura. Chris Engelsman discorda: “também temos carruagens de luxo no comboio, onde vemos muitos casais de idosos que costumavam recorrer ao transporte ferroviário quando eram jovens. Todos viajavam de comboio e estão acostumados a isso. Para os mais jovens, precisamos de lhes mostrar como é que a experiência realmente é boa, como estar no comboio durante a noite é mais emocionante do que voar. As crianças adoram. Eu também tenho três filhos e obviamente viajamos de comboio sempre que possível. Estar com a família no comboio e nas viagens é muito emocionante, principalmente para as crianças.”

Há cada vez mais companhias ferroviárias europeias a acrescentar rotas noturnas aos seus horários.

De assentos reclináveis a cabines privativas para dormir, há opções de viagem para todos os desejos e carteiras.