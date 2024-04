Centenas de residentes em Veneza manifestam-se contra “taxa de entrada” para turistas

De Euronews

Vários habitantes da cidade de Veneza manifestaram-se, na quinta-feira, contra a nova “taxa de entrada” para os turistas. Os manifestantes alegam que as autridades estão a ignorar “problemas reais”, dado que muitos dependem do turismo para sobreviver.

PUBLICIDADE

Centenas de residentes em Veneza manifestaram-se, na quinta-feira, nas ruas da cidade contra a nova “taxa de entrada” para os turistas. As autoridades locais alegam que a taxa de cinco euros vai ajudar a travar a entrada “excessiva” de turistas que está a “a sufocar” Veneza, segundo as agências internacionais.

Os manifestantes afirmam, no entanto, que as autoridades estão a tentar desviar a atenção dos problemas reais e a piorar as condições dos residentes, dado que muitos destes dependem do turismo para sobreviver.

“Podemos salvar Veneza se simplesmente dermos casas aos residentes locais e as repovoarmos. O bilhete só pode travar os turistas diurnos, mas não tem qualquer influência sobre os grandes fluxos que vêm do Leste, da China e dos Estados Unidos. Não vai mudar absolutamente nada", disse Anna Ippolito, residente em Veneza, citada pelas agências internacionais.

A taxa de 5 euros foi introduzida como um projeto-piloto para travar o fluxo de turistas que visitam a cidade italiana durante o dia e que, por isso, apenas passam algumas horas em Veneza. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades acreditam que estes turistas contribuem “pouco ou nada” para a economia da cidade, enquanto “entopem” as ruas e praças.

Os manifestantes, citados pelas agências internacionais, referem que, para resolver a questão do número elevado de turistas, é necessário desenvolver a habitação e os serviços públicos, bem como travar legalmente a proliferação “incontrolável” de serviços de alojamento e de pequenos-almoços.