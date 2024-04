De Euronews com AP

Os visitantes de Veneza que não pagarem a taxa de entrada no centro histórico da cidade serão sujeitos a multas a partir de 10 vezes o preço do bilhete de 5 euros.

A partir deste ano, os turistas terão de pagar para entrar no centro histórico de Venza, uma medida introduzida pelas autoridades para travar o excesso de turismo. A taxa em vigor em 29 dias entre abril e julho.

"Precisamos de encontrar um equilíbrio, um novo equilíbrio entre os turistas e os residentes", disse a conselheira municipal para o turismo, Simone Venturini. "Precisamos de salvaguardar os espaços dos residentes, claro, e precisamos de desencorajar a chegada de turistas em determinados dias".

As autoridades evitaram chamar à taxa um imposto e minimizaram a possibilidade de esperas para entrar na cidade, sublinhando que não haverá torniquetes ou barreiras físicas.

Há muito que Veneza sofre com a pressão do excesso de turismo, mas as autoridades dizem que as estimativas anteriores à pandemia, que variavam entre 25 milhões e 30 milhões de visitantes por ano, não são fiáveis e que o projeto-piloto também visa apresentar números mais exatos.

Mas alguns habitantes locais não estão convencidos de que a taxa de entrada ou as multas associadas tenham um impacto real na cidade.

"É preciso esclarecer para onde vão todas estas receitas", diz Nicola Ussardi, residente em Veneza. "Deviam reparar os milhares de casas abandonadas da cidade. No entanto, é pouco provável que isso aconteça. Em vez disso, os residentes continuam a ir embora, a cidade está a esvaziar-se e a única coisa que estamos a fazer é a impulsionar o turismo", acrescentou.

No âmbito do projeto-piloto, os visitantes que chegarem às principais estações de comboios e de autocarros serão recebidos por assistentes que lhes recordarão a nova obrigação e ajudarão quem ainda não tiver descarregado o código QR.

Serão instalados pontos de pagamento para quem não tiver um smartphone.

As autoridades sublinharam que o programa tem como objetivo reduzir as multidões nos dias de ponta, incentivar visitas mais longas e melhorar a qualidade de vida dos residentes.