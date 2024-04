O excesso de turismo está a exercer pressão sobre os serviços de saúde, a gestão de resíduos, o abastecimento de água e a habitação, em detrimento dos residentes.

PUBLICIDADE

À medida que a Europa se aproxima do pico da época estival, os pontos de interesse turístico estão a sentir cada vez mais a pressão.

Em alguns locais, como Espanha, os habitantes locais há muito que se cansaram do turismo de "sol, sexo e sangria" que certos destinos atraem.

Mas agora a questão vai para além dos comportamentos incómodos. O aumento do número de visitantes está a exercer pressão sobre os serviços de saúde, gestão de resíduos, abastecimento de água e habitação, em detrimento dos residentes.

O aumento da construção de hotéis e habitações está a pôr em perigo os locais históricos, a biodiversidade e os recursos naturais.

Recentemente, as frustrações fervilharam em vários destinos europeus de eleição, obrigando as autoridades locais a abordar e reavaliar a relação entre turistas e residentes.

De graffitis a greves de fome, eis como os locais com excesso de turismo estão a reagir.

Destinos turísticos de Espanha lutam para gerir a crise da habitação

Um dos impactos mais prementes do turismo excessivo em Espanha é a falta de habitação e o aumento dos preços das rendas para os residentes.

Os habitantes de Málaga expressaram a sua frustração espalhando pelo centro da cidade espanhola autocolantes nas paredes e nas portas, dizendo aos visitantes o que os residentes pensam deles.

Os autocolantes vão desde os mais suaves "esta era a minha casa" (antes esta era mi casa) e "este era o centro da cidade" (antes esto era el centro) até aos mais "vai para a merda da tua casa" (a tu puta casa), "tresanda a turista" (apestando a turista).

A cidade da Costa del Sol é, desde há muito, um destino popular para os visitantes estrangeiros, graças ao seu clima soalheiro e ao custo de vida relativamente baixo. Mas com a chegada dos nómadas digitais, a situação do alojamento tornou-se crítica.

A "iniciativa dos autocolantes" foi lançada pelo proprietário de um bar, Dani Drunko. Em declarações ao jornal local Diario Sur, Drunko explicou que começou a campanha depois de ter sido "expulso" da casa onde vivia há uma década.

Alegou que o senhorio se recusou a negociar a renda ou mesmo a vender-lhe a propriedade porque queria transformá-la num aluguer de curta duração para turistas.

Pessoas marcham durante uma manifestação de massas contra o turismo que afecta a população local com habitações inacessíveis, entre outras coisas, em Santa Cruz de Tenerife Miguel Velasco Almendral/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

É uma história que se repete em todo o país, onde os senhorios expulsam os residentes de longa data em favor dos turistas ou aumentam as rendas para que só os nómadas digitais com rendimentos elevados as possam pagar.

As Ilhas Canárias estão a viver uma situação igualmente drástica.

Os ativistas afirmam que os mais de 10 milhões de visitantes estrangeiros que passam férias no arquipélago todos os anos estão a arruinar a vida no local. Os habitantes locais estão alegadamente a dormir em carros e grutas devido ao aumento dos preços das casas.

Uma organização local afirmou que as ilhas estão a "entrar em colapso social e ambiental" devido à pressão do turismo de massas.

Um relatório da organização Ecologists in Action alertou para o facto de quase 34% da população local - cerca de 800 000 pessoas - estar em risco de pobreza ou exclusão social.

Habitantes das Ilhas Canárias planeiam greve de fome por causa da construção de um hotel

A construção de alojamentos e serviços para as enchentes de turistas que chegam às Canárias está também a exercer pressão sobre a utilização dos solos, a gestão dos resíduos, o abastecimento de água e a biodiversidade.

PUBLICIDADE

Um grupo de ativistas da ilha canária de Tenerife planeou uma greve de fome por causa da construção de dois novos hotéis.

As autoridades suspenderam as obras do Hotel La Tejita e do Cuna del Alma em Puertito de Adeje, Tenerife, devido a infrações ambientais, mas a construção foi retomada recentemente.

Canarias Se Agota (Canárias Esgotadas) e Canarias se exhausta (As Canárias estão esgotadas) ajudaram a organizar manifestações em 20 de abril em Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e La Palma sob o lema "As Canárias têm um limite".

Dezenas de milhares de habitantes protestaram contra o turismo de massas com cartazes onde se lia "As pessoas vivem aqui" e "Não queremos ver a nossa ilha morrer".

Em Tenerife, os manifestantes afirmaram que querem que a ilha imponha um limite à chegada de turistas.

PUBLICIDADE

"As autoridades devem parar imediatamente com este modelo corrupto e destrutivo que esgota os recursos e torna a economia mais precária", disse Antonio Bullon, um dos líderes do protesto, à Reuters.

"As Ilhas Canárias têm limites e a paciência das pessoas também".

Os residentes também recorreram à colocação de falsos cartazes e autocolantes "fechado por excesso de lotação" numa tentativa de dissuadir os turistas em locais populares.

Moradores de Veneza protestam contra nova taxa de entrada

Veneza é outro destino que há muito se debate com um número insustentável de turistas.

Mais uma vez, o efeito mais nocivo é a crescente expansão dos alugueres de curta duração - desde o ano passado, há mais camas para turistas na cidade do que para residentes.

PUBLICIDADE

Os habitantes locais vêem-se confrontados com um número cada vez menor de propriedades para alugar e com preços exorbitantes.

"Todos os dias, chegam aos nossos balcões pessoas com problemas de habitação muito graves: sem-abrigo (muitas vezes com emprego), deficientes que vivem em andares altos sem elevador, pessoas que vivem em casas húmidas e degradadas, mesmo declaradas anti-higiénicas pelo sistema de saúde do Estado", diz Susanna Polloni, da Rede de Solidariedade para a Habitação, com sede em Veneza.

O município de Veneza reservou 27,7 milhões de euros para reparar e remodelar cerca de 500 apartamentos no centro histórico, nas ilhas e no continente.

Mas há cerca de 2000 imóveis vazios que, segundo Polloni, já poderiam ter sido renovados há muito tempo se os fundos tivessem sido melhor geridos.

Os ativistas estão a usar a introdução da nova taxa de entrada de 5 euros por dia, a 25 de abril, como uma oportunidade para fazerem ouvir a sua voz.

PUBLICIDADE

Os manifestantes, que estão a planear uma manifestação no dia do lançamento da taxa, dizem que querem uma visão diferente para a cidade, que não coloque o turismo no centro das atenções.

Os membros da Assembleia Social para a Habitação de Veneza e da Rede de Solidariedade para a Habitação criticaram as despesas do município com a taxa de turismo.

Os visitantes da cidade da lagoa que não pagarem 5 euros para entrar no centro histórico da cidade da lagoa durante um programa piloto de duração limitada. Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"É mais um passo em direção à Veneza que não queremos, a "cidade-museu", um passo para a normalização dessa imagem, que é tanto mais perigosa quanto mais entra no imaginário internacional", afirma Polloni.

"Esta medida ajudará a torná-la ainda mais concreta. Uma cidade vazia de habitantes e de alma, uma vez que a monocultura turística está a devorar tudo o que é necessário para a vida de uma cidade: habitação, emprego protegido, serviços públicos, lojas de bairro e artesanato."

Os manifestantes são apenas alguns dos muitos venezianos que consideram insuficiente o plano de habitação elaborado pelo município.

PUBLICIDADE

A Câmara Municipal afirma que as receitas das taxas de entrada serão canalizadas para serviços que ajudam os residentes da cidade, incluindo manutenção, limpeza e redução do custo de vida.

Mas os críticos afirmam que pouco fará para moderar o afluxo de turismo que, por sua vez, é um dos principais factores de despovoamento de Veneza.

Moradores de uma aldeia austríaca constroem uma vedação para bloquear as selfies dos turistas

No ano passado, os residentes também tomaram medidas extremas para fazer ouvir os seus sentimentos.

O cenário deslumbrante da cidade de Hallstatt, nas montanhas austríacas, terá inspirado o filme Frozen da Disney.

Por este motivo, mais de um milhão de turistas visitam este destino todos os anos e muitos deles querem tirar uma selfie com a famosa vista.

PUBLICIDADE

No ano passado, os habitantes da cidade ficaram tão frustrados que colocaram uma vedação para impedir os visitantes de tirar fotografias.

Mais tarde, a vedação foi retirada devido à reação negativa nas redes sociais, mas esperava-se que a barreira evitasse que as pessoas se juntassem num local popular para tirar selfies e perturbassem os residentes fazendo demasiado barulho.

Ativistas colocam falsos sinais de aviso nas praias de Maiorca

No verão passado, os ativistas colocaram falsos sinais de aviso nas praias de Maiorca para afastar os turistas de língua inglesa.

Alguns cartazes alertavam para "medusas perigosas", "pedras que caem" ou água do mar poluída com esgotos.

Outros diziam que a praia estava fechada, com um símbolo de "proibido nadar" por baixo, ou avisavam que se demorava horas a caminhar até lá, apesar de o oceano estar a menos de 100 metros de distância.

PUBLICIDADE

Algumas pequenas linhas de texto em catalão por baixo, no entanto, revelaram aos habitantes locais que estes avisos não eram verdadeiros.

Explicavam que "o problema não é a queda de uma rocha, é o turismo de massas" ou que "a praia está aberta, exceto para os estrangeiros e para as alforrecas".