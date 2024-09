Forçado a sair de casa: A viagem de Oleh para escapar à ocupação russa

A maior parte da vida de Oleh, de 17 anos, tem sido ensombrada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em 2022, foi obrigado a fugir da ocupação russa através de Mariupol e de um campo de filtragem também russo.

"Não acreditávamos que algo de horrível pudesse acontecer. Ouvíamos bombardeamentos de vez em quando, mas nunca tão perto", recorda Oleh, de 17 anos, sobre o seu crescimento em Hnutove, uma aldeia a cerca de 20 quilómetros a leste de Mariupol, que faz fronteira com a chamada "República Popular de Donetsk".

A guerra da Rússia contra a Ucrânia começou em 2014, pouco depois daRevolução da Dignidade da Ucrânia, seguida da ocupação e anexação russa da Crimeia e do apoio aos separatistas pró-russos que combatem os militares ucranianos no Donbas.

Hnutove em Donetsk temporariamente ocupada. Deep State UA

A guerra tem ensombrado a maior parte da vida de Oleh

O documentário premiado de 2017, "The Distant Barking of Dogs", captou a guerra da Rússia contra a Ucrânia através dos olhos de Oleh, então com dez anos. A sua infância foi ensombrada pela guerra. Oleh tinha apenas sete anos quando a guerra começou e lembra-se de ir ocasionalmente para a cave para se esconder das explosões e dos tiros. "Era demasiado novo para compreender a situação", recorda.

Apesar da guerra da Rússia contra a Ucrânia, Oleh teve uma infância relativamente normal em Hnutove, jogando voleibol e futebol, passando tempo com os seus dois primos e frequentando a escola como qualquer outra criança.

Oleh e os seus dois primos. Photo provided by Voices of Children.

Sair de casa para procurar abrigo em Mariupol

Quando a Rússia iniciou a invasão total da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, Oleh não podia imaginar o que estava para vir. Pensou que era um dia como muitos outros, mas quando ouviu bombardeamentos por perto, ficou assustado. Apesar do seu medo, Oleh tentou acalmar os seus primos mais novos. "Eles ainda compreendiam menos", recorda. "Tentámos manter-nos unidos", explicando que rapidamente se aperceberam que, desta vez, os bombardeamentos estavam mais próximos e eram mais intensos: "Começámos a compreender a gravidade da situação, que podíamos morrer a qualquer momento", acrescenta, sublinhando a importância de se manterem unidos para a sua família. "Não podíamos viver uns sem os outros e começámos a dar mais valor uns aos outros", sublinha. Depois de a Rússia ter atacado Hnutove, a família - a tia, a avó, o pai e dois primos - decidiu partir e ir para Mariupol, que pensavam ser mais segura.

Começámos a compreender a gravidade da situação, que podíamos morrer a qualquer momento. Oleh

Mariupol foi um dos primeiros alvos da Rússia. A cidade portuária no Mar de Azov era conhecida como um centro de comércio de cereais, metalurgia e engenharia pesada, incluindo a Illich Steel and Iron Works ea Azovstal. A cidade à beira-mar era também vista como uma "ponte para a Crimeia".

Mariupol antes da invasão total da Rússia. Volodymyr Voloshuk

Nos primeiros dias, a Rússia bombardeou a cidade e, em março, os residentes ficaram sem acesso a eletricidade, água corrente e gás. Pouco depois, a Rússia iniciou o seu bloqueio e a cidade, com uma população de cerca de 400 000 pessoas, ficousem acesso a alimentos e bens essenciais, o que levou a que as pessoas fossem obrigadas a derreter neve para obter água, a sair dos seus abrigos para cozinhar alimentos ao ar livre numa chama aberta e a colocarem-se em perigo.

Preso numa cave durante dois meses

Quando Oleh e a sua família chegaram à cidade sitiada, aperceberam-se rapidamente de que estavam encurralados. Era impossível sair de Mariupol. Os comboios não circulavam e as estradas eram demasiado perigosas - uma pessoa podia ser morta por bombardeamentos ou alvejada pelas forças russas.

Foram obrigados a esconder-se na cave durante dois meses, completamente isolados do resto do mundo. "Por vezes, sentávamo-nos no exterior da cave para apanhar ar fresco, quando não havia explosões estrondosas", recorda Oleh. Para além dos bombardeamentos constantes, ninguém sabia o que se passava em Mariupol e no resto do país. "Tínhamos medo de ouvir o som dos aviões a voar e a largar bombas sobre nós. Muitas vezes voavam de noite. Era assustador dormir", acrescenta.

Tínhamos pavor de ouvir o som dos aviões a voar e a largar bombas sobre nós. Oleh

Uma explosão é vista num edifício de apartamentos após o incêndio de um tanque do exército russo em Mariupol, na Ucrânia, a 11 de março de 2022. Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Quando se arriscavam a sair do abrigo, sentiam que cada ida à rua para comprar bens essenciais podia ser a última. "Tivemos sorte porque o dono da loja de segunda mão abriu a sua loja aqui perto e permitiu-nos levar roupa para nos mantermos quentes. Foi aí que fomos buscar algumas coisas, como cobertores, camisolas, gorros e luvas", explica Oleh. No que diz respeito à água e à comida, lembra-se de ter sido obrigado a beber água do sistema de aquecimento quando esta acabava. "Íamos a um poço perto da cave, mas era frequentemente bombardeado e havia cadáveres no chão", recorda.

Oleh e a sua família pensavam constantemente em regressar a casa: "Estávamos a contar muito com isso. Todas as noites, adormecíamos com a esperança de podermos regressar a casa amanhã". Passados dois meses, quando a situação na cidade sitiada parecia um pouco "estabilizada", a família regressou à sua cidade natal, Hnutove.

Todas as noites, adormecíamos com a esperança de podermos regressar a casa amanhã. Oleh

Estranhos em casa

Quando Oleh regressou a casa, encontrou um lugar irreconhecível. A aldeia, outrora familiar e fonte de conforto, parecia agora estranha e inquietante. A sua casa, que ele esperava que lhe oferecesse uma sensação de refúgio, revelou-se um cenário de devastação. Os soldados russos tinham ocupado a casa, deixando-a cheia de lixo. "Quando regressámos à nossa casa, não nos sentimos confortáveis. Sentíamos a presença de outra pessoa na casa. Era-nos difícil adormecer nas nossas próprias camas", explica o jovem de 17 anos.

De acordo com Oleh, a aldeia parecia paralisada pela invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, com as suas infra-estruturas em ruínas, sem água, transportes ou ligações às cidades vizinhas e com os preços dos produtos básicos a subirem drasticamente. Desde fevereiro de 2022, Hnutove está sob ocupação russa temporária.

O campo de "filtragem"

Não querendo viver sob ocupação russa e já não se sentindo segura na sua própria casa, a família decidiu abandonar os territórios ucranianos ocupados temporariamente. Para o fazer, tiveram de passar por umcampo de filtragem russo. Estes campos implicam controlos de "segurança" implacáveis. Os ucranianos que querem deixar os territórios temporariamente ocupados têm de embarcar numa viagem perigosa, que consiste em postos de controlo e campos de filtragem. As pessoas passam frequentemente pela Rússia e por países terceiros como a Geórgia ou a Bielorrússia, porque as rotas diretas a partir dos territórios ocupados estão bloqueadas ou são demasiado perigosas devido à forte presença militar e às zonas de combate.

Um vizinho levou a família para o campo numa aldeia próxima. Oleh não se lembra onde era exatamente o campo de filtragem, mas recorda-se de um campo com tendas onde as pessoas eram interrogadas. Com base na investigação efetuada pelaMedia Initiative for Human Rights, existiam dois campos de filtragem perto da cidade natal de Oleh: Novoazovsk e Bezimenne. Ambos correspondem à descrição de Oleh detendas numa área semelhante a um campo, no entanto, Bezimenne parece ter sido mais perto, a apenas 45 minutos de carro de Hnutove.

Militares do exército russo e da milícia da "República Popular de Donetsk" em Bezimenne, 6 de maio de 2022. Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

De acordo com Aksana Filipishyna, analista da União Ucraniana dos Direitos Humanos de Helsínquia (UHHRU), o campo de filtragem de Bezimenne albergava cerca de 5.000 refugiados ucranianos. Os refugiados viviam em condições de sobrelotação: "Os refugiados viviam em edifícios escolares sobrelotados ou em tendas, enfrentando inspecções severas", afirma. Os refugiados viviam em edifícios escolares superlotados ou em tendas, enfrentando inspecções severas. Alguns dos que tinham sido filtrados mencionaram que tinha havido mortes devido à falta de cuidados médicos", explica, acrescentando que as pessoas no campo não podiam sair de livre vontade enquanto não "passassem na filtragem".

Os detidos eram frequentemente sujeitos a graves violações dos direitos humanos, incluindo tortura e execuções extrajudiciais. Depois de passarem pelo processo de filtragem, muitos ucranianos são deportados à força para a Rússia. O Governo russo nega estas deslocalizações, classificando-as como "evacuações".

Porque é que a Rússia obrigou os ucranianos a entrar em campos de filtragem?

Filipishyna afirma que estes campos tinham dois objectivos. "O primeiro era identificar e neutralizar os indivíduos considerados desleais ao regime de Putin", afirma a analista. Entre estes incluíam-se pessoas pró-ucranianas, actuais ou antigos militares, activistas, funcionários do governo e outros considerados uma ameaça à ocupação russa. "Quando esses indivíduos eram identificados, eram frequentemente separados das suas famílias, detidos e sujeitos a violência física e psicológica. Muitas destas pessoas acabaram em prisões ou campos de concentração russos. O seu paradeiro permaneceu por vezes desconhecido durante meses", explica, acrescentando que "alguns dos que não passaram na filtragem foram enviados para colónias bem conhecidas, como Olenivka".

Alguns dos que não passaram na filtragem foram enviados para as colónias mais conhecidas, como Olenivka. Aksana Filipishyna União Ucraniana dos Direitos Humanos de Helsínquia (UHHRU)

Um soldado de guarda junto a um muro de uma prisão em Olenivka, numa zona controlada pelas forças separatistas apoiadas pela Rússia, no leste da Ucrânia, sexta-feira, 29 de ju AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

O segundo objetivo era gerir o movimento de refugiados ucranianos através do território russo, diz Filipishyna. Após o cerco de Mariupol, a Rússia teve dificuldade em lidar com a distribuição dos refugiados, pelo que os campos foram utilizados para "controlar a sua deslocação". Os refugiados eram sujeitos a recolha de impressões digitais, revistas corporais e entrevistas, sendo depois enviados em grupos para várias cidades russas até que fosse possível organizar o seu alojamento.

"Ouvimos falar pela primeira vez de locais onde os civis são concentrados para algum tipo de inspeção e procedimentos de interrogatório após o cerco de Mariupol", explica o analista da UHHRU. "Para salvar a vida, as pessoas estavam a tentar sair do local sob bombardeamento maciço das forças armadas russas de todas as formas possíveis. Os constantes ataques com foguetes e bombardeamentos de infra-estruturas civis criaram uma situação em que as pessoas não tinham onde se esconder. Alguns conseguiram chegar à parte do território controlada pela Ucrânia, enquanto outros foram forçados a atravessar a fronteira russa. Filipishyna acrescenta que os ucranianos se depararam pela primeira vez com medidas de filtragem ao atravessar a fronteira ucraniano-russa em fevereiro e março de 2022, sendo obrigados a passar pelos chamados "campos de filtragem".

No total, havia pelo menos 21 campos de filtragem russos no Oblast de Donetsk, descobriram os investigadores daUniversidade de Yale.

"Eu sabia que eles podiam fazer qualquer coisa connosco"

No campo, Oleh sabia que ele, os seus dois primos, o pai e a avó estavam à mercê dos soldados russos. "Eu sabia que eles podiam fazer qualquer coisa connosco", diz. "Disseram-me para não ter medo. Se me quisessem matar, já o teriam feito", recorda o jovem de 17 anos.

Disseram-me para não ter medo. Se me quisessem matar, já o teriam feito. Oleh

À espera do pai, que ainda estava a ser interrogado, Oleh lembra-se de uma jovem vestida apenas com roupa interior. Foi arrastada para fora de uma tenda por soldados russos. "Puseram-lhe uma coisa na cabeça e arrastaram-na para um carro", recorda. Nunca soube o que lhe aconteceu, se ainda estava viva e o que é que os soldados lhe fizeram. "Era terrível ver aquilo. Eles comportavam-se como animais", acrescenta, dizendo que viu o quanto eles gostavam de humilhar as pessoas do campo.

Enquanto esperava pelo pai, lembra-se de ouvir o som constante de pessoas a serem espancadas, torturadas e insultadas. Oleh diz que o pai não sabia o que lhe tinha acontecido: "Pensou que eu era uma das pessoas que estavam a gritar", conta. Os soldados russos que interrogavam o pai disseram-lhe que o filho tinha sido capturado e que nunca mais o voltaria a ver.

Não, não, não, levem-me antes a mim. Não levem o meu filho, levem-me a mim! Oleh's father

Oleh lembra-se do seu pai a gritar: "Não, não, não, levem-me antes a mim. Não levem o meu filho, levem-me a mim!" Os soldados estavam a rir, conscientemente a fazer jogos mentais com o pai de Oleh. "Eles eram maus", diz Oleh, acrescentando que, felizmente, deixaram o seu pai ir embora.

As crianças ucranianas eram frequentemente enviadas para campos de concentração na Crimeia temporariamente ocupada e em várias regiões russas, como Moscovo e Rostov, explica Filipishyna. "Foram identificados mais de 40 locais para onde as crianças ucranianas foram levadas", afirma. As autoridades ucranianas estimam que 19 500 crianças tenham sido deportadas, mas o número real pode ser muito superior.

Sexta-feira, 22 de março de 2024, crianças deportadas de colonatos que fazem fronteira com a Ucrânia embarcam num comboio para serem transferidas para Penza, em Belgorod, na R AP/Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel

A ONU declarou as deportações de crianças ucranianas como um crime de guerra e o TPI emitiu mandados de captura contra o Presidente russo Vladimir Putin e a Comissária Presidencial para os Direitos da Criança Maria Lvova-Belova. De acordo com o direito internacional, incluindo a Convenção sobre o Genocídio de 1948, estas deportações podem constituir um genocídio.

A viagem para o território controlado pela Ucrânia

Depois de passar pelo campo de filtragem durante várias horas, Oleh e a sua família tiveram de atravessar a Rússia para chegar à segurança dos Estados Bálticos. Oleh recorda a viagem e o stress que foi atravessar a fronteira com a Letónia, provavelmente no posto de controlo de Ludonka. Na altura, o posto de controlo era um dos últimos postos de fronteira terrestre abertos que restavam entre a Rússia e a União Europeia.

Depois de passarem a fronteira, não pararam até chegarem a Varsóvia, onde permaneceram durante três dias. Oleh recorda que foram bem tratados pelos voluntários: "Até nos deram fruta e água potável". Após a curta estadia em Varsóvia, continuaram a viagem até Kiev, onde ainda vivem atualmente.

"Tenho saudades do rio da minha terra natal, onde passava todos os verões quando era criança"

A atual guerra da Rússia na Ucrânia deixou marcas psicológicas profundas nas crianças, tanto nas que viveram o conflito desde 2014 como nas que foram afectadas pela invasão em grande escala. De acordo com Oksana Pysarieva, psicóloga da Voices of Children - fundação de beneficência, o trauma é generalizado, afectando mesmo aqueles que estão longe das linhas da frente. Segundo ela, as crianças de todo o país sentem o impacto da guerra através da separação dos seus entes queridos, do medo da morte e da perda de segurança. Enquanto as crianças mais novas se debatem com reacções e memórias imediatas, os adolescentes mostram sinais de ansiedade, depressão e desorientação.

Os efeitos a longo prazo, porém, permanecem incertos. No entanto, as crianças levarão as duras realidades da guerra ao longo das suas vidas, moldando as suas escolhas, valores e percepções de segurança.

O meu desejo é voltar um dia, para me despedir como deve ser, já que fomos obrigados a partir tão abruptamente. Oleh

Oleh, o seu primo e a sua avó. Photo provided by Voices of Children - Charity Foundation.

O sonho de Oleh continua a ser regressar um dia a Hnutove para se despedir. "Penso muitas vezes na minha casa e no rio onde passei todos os Verões em criança. O meu desejo é regressar um dia para me despedir como deve ser, pois fomos obrigados a partir tão abruptamente. Nem sequer levámos todas as fotografias do álbum de família", explica, acrescentando que também gostaria de levar a máquina de costura da avó, de que "ela tem saudades e de que gostava muito".