Resiliência climática: O sonho de Copenhaga de uma cidade à prova de inundações

A capital dinamarquesa está a preparar-se para um aumento das chuvas torrenciais nas próximas décadas devido às alterações climáticas. Estão a ser construídas infraestruturas gigantescas, acima e abaixo do solo, para tornar a cidade mais resistente a chuvas fortes.

Em 2 de julho de 2011, a cidade de Copenhaga viveu a "tempestade dos mil anos". Em poucos minutos, massas de água invadiram ruas e edifícios, causando danos no valor de quase mil milhões de euros.

"Nesse ano, apercebemo-nos de que Copenhaga ia ser atingida pelas alterações climáticas, pelo que analisámos os impactos. Parece que vamos ter até mais 30% de chuva e uma multiplicação de tempestades que terão um impacto em grande escala na cidade", explica Jan Rasmussen, diretor de projeto do plano de adaptação climática da cidade de Copenhaga.

Há mais de 10 anos, Copenhaga lançou um "plano de gestão de aguaceiros", no valor de vários milhares de milhões de coroas dinamarquesas euronews

A cidade lançou, por isso, um grande plano para gerir melhor os aguaceiros devastadores, conhecidos como "cloudburst", que são definidos como mais de 15 milímetros de chuva em 30 minutos. O "plano de gestão de aguaceiros" da capital consiste numa série de soluções de pequena e grande escala, tanto técnicas como baseadas na natureza, acima e abaixo do solo.

Para aumentar a capacidade de água do seu sistema, a cidade lançou a construção de vários túneis sob a cidade. Visitámos um túnel de 1,3 quilómetros de comprimento que ligará os lagos interiores de Copenhaga à extremidade do porto. A sua abertura está prevista para 2026.

Vista da estação elevatória de um túnel de inundação em construção perto do porto de Copenhaga euronews

"Quando chove muito na cidade, podemos encher o túnel, utilizando-o como reservatório, para, quando tivermos mais espaço no nosso sistema, o podermos enviar para a estação de tratamento de águas. Em caso de chuva muito forte, podemos também esvaziar o túnel no porto e ele terá uma função de transporte", explica Ditte Reinholdt Jensen, especialista em adaptação climática na HOFOR, a empresa de serviços públicos responsável por estes projetos faraónicos.

Vista do túnel de 2 a 3 metros de largura em construção no centro de Copenhaga euronews

O custo do túnel está estimado em 43 milhões de euros. "O que se gasta na construção de tudo isto é compensado pelos danos que estamos a evitar que aconteçam", sublinha Ditte.

Segundo a HOFOR, um outro túnel, construído no distrito de Valby, já provou o seu valor durante um evento de aguaceiros mais pequeno, a 4 de agosto de 2024.

Utilizar a superfície da cidade para gerir a água

Outras soluções estão também a ser testadas à superfície, como a construção de leitos pluviais em zonas residenciais. Foi também testado um asfalto mais permeável para evitar que a água permaneça na superfície.

Alguns parques foram completamente remodelados para fazer face às intempéries. O histórico Enghavepark, construído há quase um século, foi completamente redesenhado para se tornar um reservatório de água de 22 600 m3, o equivalente a oito piscinas olímpicas.

Em caso de tempestade, as águas pluviais serão descarregadas desta grelha para o campo de futebol do parque euronews

O projeto é o resultado de estudos aprofundados sobre o fluxo de água nos diferentes bairros da cidade. O parque está localizado a jusante do distrito de Carlsberg, numa colina com capacidade para armazenar 3 000 m3 de água. Em caso de transbordamento, a água será descarregada a jusante neste parque.

Este portão pode fechar-se sob a pressão da água e inundar todo o parque euronews

"A água corre primeiro para este campo de futebol e depois começa a correr para o lago. E, por fim, descemos ao roseiral. Se precisarmos de armazenar mais água, os portões do parque fecham-se e todo o parque fica cheio de água", explica Jan Rasmussen em frente ao muro de betão com pouco menos de um metro de altura que rodeia todo o parque.

A arquitetura original do parque, como este lago, foi preservada euronews

Com o seu lago histórico, o campo de futebol e os jardins, o local não parece ser uma infraestrutura contra inundações, dizem os promotores do projeto. "Quando falámos com os arquitetos da cidade sobre este projeto, dissemos-lhes que este parque deveria continuar a ser parte integrante da cidade. Eles disseram: "Uau, têm a certeza que conseguimos fazer isto?" Mas nós fizemo-lo. Este parque não parece um reservatório de água", acrescenta Rasmussen.

A água armazenada sob o Enghavepark pode ser utilizada para alimentar uma bomba utilizada pelos operadores de limpeza das ruas da cidade. "Também esperamos mais ondas de calor, por isso estamos a tentar combinar tudo isto num único plano", explica Jan, segundo o qual a capital dinamarquesa está a cooperar com outras cidades para partilhar as suas experiências de adaptação climática, através da C40 e de outras organizações.

"O trabalho que estamos a fazer não significa que agora podemos relaxar. Vai ser um esforço contínuo para fazer face a toda a chuva que vamos ver no futuro", confirma Ditte Reinholdt Jensen, da HOFOR.

Para uma abordagem mais sistémica

As cidades têm de fazer mais para se protegerem dos riscos climáticos e investirem na resiliência da sociedade urbana, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), que publicou em abril o seu relatório de 2024 sobre adaptação urbana para a resiliência climática.

Instalação de canteiros de chuva numa zona residencial de Copenhaga euronews

"Muitas das ações que são tomadas hoje em dia ainda se baseiam em projetos. Temos de os tornar mais sistémicos. É um grande desafio para as cidades, mas será necessário muito mais ao longo do tempo", segundo Wouter Vanneuville, especialista em adaptação às alterações climáticas da AEA, que apela às cidades para que multipliquem os espaços verdes para contrariar a impermeabilidade inerente às cidades, mas também para manter a água nas cidades, sob a forma de fontes e canais.

Os riscos climáticos estão a aumentar na Europa, segundo Wouter Vanneuville, da Agência Europeia do Ambiente, sediada em Copenhaga euronews

Na última década, 2021, 2022 e 2023 estiveram entre os cinco anos com maiores perdas económicas causadas por fenómenos meteorológicos extremos, sobretudo inundações, de acordo com a AEA.

"Há muita ação a decorrer no terreno. Durante vários anos, as cidades de maior dimensão elaboraram e implementaram planos, mas agora chegou também a altura de as cidades mais pequenas, que não dispõem dos recursos necessários para ter uma equipa dedicada, os implementarem. Há muita coisa a acontecer, mas é preciso fazer muito mais", conclui o perito da AEA.