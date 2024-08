Babygirl é já o filme mais falado da competição deste ano do Festival de Veneza. Nicole Kidman é a protagonista da história de uma mulher disposta a arriscar tudo por um caso tórrido.

Romy (Nicole Kidman) tem tudo. É uma diretora executiva bem sucedida e admirada, com um marido apaixonado, Jacob (Antonio Banderas), e duas filhas adolescentes (Esther McGregor e Vaughan Reilly).

Dito isto, o facto de dirigir uma empresa especializada em robótica e de o marido ser encenador de teatro deve dizer-nos que ela sabe algumas coisas sobre como viver a vida em modo automático e é excelente em fazer uma atuação, se for preciso. Como ficamos a saber nas primeiras cenas de Babygirl, ela anda anda sem interesse sexual e precisa de ir para o computador portátil para um jogo de submissão-dominação, depois de ter tido um orgasmo aparentemente intenso com o marido.

Começa a ter um caso com o convencido Samuel (Harris Dickinson), um dos novos estagiários, que ela já tinha visto na rua a domar um cão que estava prestes a atirar-se a ela. Ela sente-se imediatamente atraída pela assertividade, desrespeito pelas regras do escritório e a atitude desobediente em geral que ele mostra. À medida que uma relação BDSM (bondage, disciplina, submissão e masoquismo) se desenvolve entre eles, o mesmo acontece com os níveis de ameaça.

Estará Romy finalmente a explorar áreas sexuais que anteriormente negou a si própria e que a colocam no caminho da realização sexual? Ou será que está a ser usada por um predador que pode destruir tudo o que ela construiu num abrir e fechar de olhos?

Como Samuel refere casualmente: "Posso fazer um telefonema e tu podes perder tudo".

Mas isso pode ser a maior excitação de todas... E ela parece aperceber-se disso. Quando Jacob lhe pergunta logo no início se ele é relevante para ela como diretora, ela responde: "Somos todos irrelevantes, precisamos de prestar mais atenção à avalanche que nos vai cobrir muito em breve".

Palavras proféticas, porque a avalanche está a chegar.

Rotular Babygirl como um drama erótico transgressivo pode ser prestar-lhe um mau serviço. Embora por vezes seja escaldante, é mais um conto de amadurecimento em fase avançada que lida com a auto-descoberta e se centra na vulnerabilidade, vergonha, raiva e na forma como uma mulher lida com as dinâmicas de poder.

A realizadora holandesa Halina Reijn - que já tinha dirigido Bodies Bodies Bodies, bem como Instinct, que se centrava numa relação psicossexual entre um agressor sexual e o seu terapeuta - mostra mais uma vez que consegue mergulhar em desejos ilícitos e dinâmicas de poder baseadas no género. Aqui, ela brilha não só na forma como explora a forma como os desejos "vergonhosos" precisam do seu espaço - e como a sua supressão pode ser tão potencialmente perigosa como um caso tórrido - mas também na sua falta de julgamento moral. O filme de Reijn abraça as forças muitas vezes contraditórias que fazem das pessoas quem elas são, sem julgar as personagens.

Não há aqui binários de bom ou mau, apenas pessoas complexas com desejos vorazes, o que contribui para a questão central: quem está no controlo?

Kidman é excelente quando se trata de encarnar isso e é hipnotizante durante todo o filme. Ela dá a Romy uma vulnerabilidade discreta e transmite os seus conflitos interiores, apesar de tentar manter as aparências. Quanto a Banderas, tem um desempenho discreto que corresponde totalmente ao dela, com muito menos tempo de ecrã.

No entanto, o que impede Babygirl de ser um verdadeiro êxito são as referências cinematográficas superiores, já que é difícil não pensar em A Professora de Piano, Elle ou De Olhos Bem Fechados. Todos são relevantes desde então (por esta ordem): Isabelle Huppert é a presidente do júri deste ano e protagonizou o drama psicológico erótico de Michael Haneke; também protagonizou o thriller psico-sexual de 2016 de Paul Verhoeven, realizador para o qual Reijn atuou em Black Book em 2006; Kidman esteve no Lido há 25 anos com o último - e controverso - filme do falecido realizador de De Olhos Bem Fechados. É verdade que são todos realizados por homens, mas apresentam personagens femininas complexas e exploram o desejo feminino em camadas de uma forma que torna irrelevante o género por detrás da câmara.

A abordagem de Reijn ao thriller erótico dos anos 80 continua a ser uma atualização ousada e nunca se limita à moralização pós #MeToo. É um filme corajoso, tendo em conta a sua franqueza e o seu elenco, uma vez que atinge o coração do puritanismo americano e coloca em perspetiva certos filmes que se consideram inovadores, sublinhando uma vez mais que alguns dos seus antecessores que supostamente abalam o tabu (Nove Semanas e Meia, Cinquenta Sombras de Gray) são, de facto, extremamente mansos e, no caso deste último, profundamente insultuosos. No entanto, os filmes de Haneke, Verhoeven e Kubrick, já citados, eram mais desafiantes quando exploravam anseios complicados e prudentemente inadmissíveis.

Embora Babygirl seja um drama admiravelmente positivo em termos sexuais, tende a limitar-se a isso: a comunicação honesta e aberta em relação ao desejo é vital. Por mais crucial que seja a mensagem, o filme pode não ser o choque eletrizante, nem o choque de reflexão, que se poderia esperar.

Babygirl estreou no 81º Festival de Cinema de Veneza em competição.