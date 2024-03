Várias celebridades, incluindo o neto de J. Robert Oppenheimer, assinaram a carta aberta antes da cerimónia dos Óscares, que decorre este domingo.

Emma Thompson, Julianne Moore e muitos outros juntaram-se à campanha pelo desarmamento nuclear assinando uma carta aberta, no âmbito da iniciativa Make Nukes History.

"Como artistas e defensores, queremos erguer as nossas vozes para lembrar às pessoas que, embora Oppenheimer seja história, as armas nucleares não são", lê-se na carta aberta, publicada hoje no L.A. Times.

"Numa altura de grande incerteza, mesmo uma arma nuclear - em terra, no mar, no ar ou no espaço - é demasiado. Para proteger as nossas famílias, as nossas comunidades e o nosso mundo, temos de exigir que os líderes mundiais trabalhem para que as armas nucleares passem à história - e construam um futuro mais risonho."

Outros signatários da carta incluem os membros do elenco de "Oppenheimer", Matthew Modine e Tony Goldwyn, e a figurinista Ellen Mirojnick, bem como o neto de J Robert Oppenheimer, Charles.

"Todas as pessoas deveriam ser informadas sobre o incrível poder destrutivo das armas nucleares", disse Modine. "Compreender a ameaça ilumina um caminho necessário para a sua eliminação."

Michael Douglas, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Christoph Waltz, Lily Tomlin, Alan Cumming, Annie Lennox, Bill Nye, Rosanna Arquette e Viggo Mortensen também assinaram em apoio.

Esta carta surge antes do sucesso previsto de "Oppenheimer" nos Óscares, este domingo, e a campanha, lançada pela Nuclear Threat Initiative, terá cerca de mil cartazes com os dizeres "Oppenheimer começou, nós podemos acabar" espalhados por Los Angeles. Está também a decorrer uma campanha de outdoors.

"Robert Oppenheimer advertiu contra o desenvolvimento de armas ainda mais poderosas e previu que se seguiriam perigosas corridas ao armamento. Ele tinha razão", afirmou o diretor executivo da Iniciativa contra a Ameaça Nuclear e antigo Secretário da Energia, Ernest J. Moniz, num comunicado.

"Atualmente, nove países possuem 13 mil armas nucleares, está em curso uma nova corrida ao armamento e as ameaças nucleares voltaram a surgir. Enfrentamos enormes desafios geopolíticos - mas é necessária vontade política para nos tirar da beira do abismo. E a vontade política cria-se quando as pessoas a exigem".

A cerimónia de entrega dos Óscares realiza-se este domingo, 10 de março. Fique atento à Euronews Culture para notícias, atualizações e cobertura em direto deste fim de semana.