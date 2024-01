Os 5 melhores filmes europeus nomeados para os Óscares 2024

Que filmes europeus foram nomeados para os Óscares este ano? Quais os que deve ver? E onde? A Euronews Culture traz-lhe as respostas.

PUBLICIDADE

As nomeações para os Óscares foram anunciadas esta semana e, embora tenham corrido como esperado, com o filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, a liderar e a posicionar-se como o grande favorito para a cerimónia de março, houve algumas surpresas pelo caminho.

Há que referir o muito debatido 'desprezo' de Greta Gerwig e Margot Robbie em Barbie (bem como a insana nomeação de America Ferrera para Melhor Atriz Secundária); o facto de Past Lives não ter sido tão apreciado como esperávamos; o facto de May December não ter sido nomeado para Melhor Documentário; e o facto de Indiana Jones__and the Dial of Destiny ser agora um filme nomeado para um Óscar (para Melhor Partitura Original), apesar de ser, sem dúvida, o pior filme da série.

Mas as desilusões são inevitáveis no que diz respeito às nomeações, e o facto de nos queixarmos demasiado tende a desviar a atenção das realizações daqueles que conseguiram entrar na lista.

Por isso, concentremo-nos nos aspetos positivos - e porque estamos convencidos de que já todos viram Oppenheimer, um filme cujas nomeações de dois dígitos implicam uma temporada de Óscares incrivelmente previsível.

Reunímos os filmes europeus que foram nomeados e classificámos o talentoso grupo, para que possa acompanhar (ou antecipar, em alguns casos) alguns dos melhores filmes que representam o outro lado dos Estados Unidos da América. Até acrescentámos onde pode ver os nove filmes europeus que concorrem pelo menos a um Óscar este ano. Não tem de quê.

A contagem decrescente para o melhor filme europeu nomeado este ano começa com...

5) Anatomie d'une Chute (Anatomia de uma Queda)

Anatomia de uma Queda Le Pacte

País: França

Nomeado para: Melhor Filme; Melhor Realizador; Melhor Atriz; Melhor Argumento Original; Melhor Montagem.

Do que se trata? Uma mulher é acusada de assassinar o marido, depois de este ser encontrado morto na neve à porta de casa. A única pessoa que estava por perto quando ele caiu para a morte era o seu filho deficiente visual.

O que tem de tão bom? O vencedor da Palma de Ouro de Justine Triet tem estado numa espécie de maré de sorte na temporada de prémios. O drama alpino de policial/judiciário tem sido bem acolhido pela crítica e pelo público, e as suas cinco nomeações para os Óscares fazem dele uma das maiores histórias de sucesso da Europa em termos de prémios globais este ano. Anatomia de uma Queda funciona como um drama que provoca reflexão, com a devida profundidade emocional, e não há como negar que é um grande salto em frente para Triet. Destacam-se as cenas de discussão impactantes e perfeitamente escritas e o excelente desempenho de Sandra Hüller. Além disso, é impressionante a forma como o filme aborda a problemática da paternidade, o peso da responsabilidade nas relações e o que é uma "vítima ideal". No entanto, por mais popular que tenha sido, há a sensação de que as críticas entusiasmadas podem ter sido um pouco exageradas. O filme, que tem sido muito badalado, vacila nas suas armadilhas mais convencionais do terceiro ato e não chega ao topo da nossa classificação.

Onde posso vê-lo? O filme foi lançado nos cinemas no início de novembro. Pode ser alugado ou comprado a pedido através da Apple TV, Google Play, Neon, Amazon Prime Video. Faça a sua escolha.

4) Les Filles d'Olfa (Quatro Filhas)

Quatro Filhas Jour2Fête

País: França - Alemanha - Tunísia - Arábia Saudita

Nomeado para: Melhor Documentário.

Do que se trata?Quatro Filhas aborda o desaparecimento e a radicalização de duas raparigas tunisinas, Rahma e Ghofrane, através de reconstituições dramáticas e entrevistas com as vítimas reais. Conhecemos a mãe, Olfa, e as duas irmãs mais novas, Tayssir e Eya, que ficaram de luto com a decisão das irmãs mais velhas de deixarem a Tunísia para se juntarem ao ISIS na Líbia. As duas raparigas radicalizadas foram "devoradas pelo lobo", e ficamos a conhecer a educação das raparigas através da sua fascinante e contraditória figura matriarcal, bem como através da decisão do realizador de convidar actrizes profissionais para a vida da família.

**O que tem de tão bom?**O híbrido de docu-ficção de Kaouther Ben Hania, emocionante e formalmente ousado, é uma história incrivelmente poderosa de amor materno complicado e fundamentalismo religioso. Recusando-se a lidar com absolutos e representações clichés, Ben Hania permite retratar em camadas os confrontos geracionais e a transferência de traumas, bem como a realidade de que o amor e o ressentimento se podem entrelaçar em ambientes familiares. Para além deste cenário emocional, Quatro Filhas conta a história mais vasta da Tunísia, de como a Revolução de 2011 afectou inúmeras vidas e de como o peso das estruturas patriarcais enraizadas continua a perpetuar a opressão social das mulheres. É utilizando uma abordagem hibridizada através de uma lente decididamente brechtiana que Ben Hania proporciona menos um exorcismo do passado do que uma oportunidade de abraçar uma necessária exumação da dor. Muitas vezes inesperadamente lúdico, este é um filme que alcança um nível de fortalecimento sem renunciar a um sentido de otimismo guardado. Se houver justiça, levará para casa o Óscar de Melhor Documentário.

Onde posso ver o filme? Já foi lançado nos cinemas e pode ser transmitido no Prime Video, comprado em várias plataformas, incluindo o Google Play, ou comprar o DVD na Kino Lorber.

3) Robot Dreams (Sonhos de Robô)

Sonhos de Robô Wild Bunch

País: Espanha - França

Nomeado para: Melhor Longa de Animação.

PUBLICIDADE

Do que se trata? Dog é um cão solitário que vive em Manhattan e está farto de estar sozinho. Um dia decide construir um robô para o acompanhar. A sua amizade floresce, até se tornarem inseparáveis, ao ritmo da Nova Iorque dos anos 80. Numa noite de verão, Robot fica sem energia e Dog é obrigado a abandonar o seu amigo na praia, pois não o consegue levar para casa. Dog decide voltar no dia seguinte com o equipamento necessário para o reparar. No entanto, a época balnear terminou e a praia reabre dentro de um ano.

O que tem de tão bom? Adaptado da novela gráfica homónima de Sara Varon, de 2007, o realizador espanhol de Blancanieves, Pablo Berger, passa para a animação com uma história de amizade sem diálogos e profundamente comovente. É uma história enganadoramente simples que não retrata a inteligência artificial como um inimigo, mas sim como uma força vital, fazendo eco de filmes como Robot & Frank ou, mais atrás, The Iron Giant. A forma como o filme mostra como ambas as personagens vivem e lidam com a ausência do seu inseparável amigo faz de Sonhos de Robô um triunfo encantador, caprichoso e, por vezes, de partir o coração, que fará com que o seu coração se expanda a cada fotograma. Já ganhou o prémio de Melhor Longa-Metragem de Animação em Toronto, Annecy e nos Prémios do Cinema Europeu e, com alguma sorte, levará para casa um Óscar em março. Dedos cruzados.

Onde posso ver o filme? Foi lançado em França e em Espanha em dezembro e, gradualmente, chegará às salas de cinema europeias em fevereiro e março. Não perca.

2) Poor Things (Pobres Criaturas)

Poor Things Searchlight Pictures

País: Irlanda - Reino Unido - EUA

Nomeado para: Melhor Filme; Melhor Diretor; Melhor Atriz; Melhor Ator Coadjuvante; Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Maquiagem e Penteado; Melhor Trilha Sonora Original; Melhor Fotografia; Melhor Edição; Melhor Figurino; Melhor Design de Produção.

PUBLICIDADE

Do que se trata? Um estudante de medicina torna-se assistente de um cirurgião excêntrico e com cicatrizes grotescas, que revela que a sua pupila Bella morreu por suicídio depois de saltar de uma ponte. Ele ressuscitou-a, e ela começa a desejar autonomia... O que começa por ser uma escapadela erótica - pontuada por algumas sessões de "saltos furiosos" - vê Bella tomar progressivamente consciência das injustiças e da política do mundo, bem como do que a sociedade espera da mulher. Mas, tendo em conta que o arbítrio (sexual ou outro) é ameaçador para o patriarcado, a aventura hedonista "cheia de açúcar e violência" para alguns depressa se transforma num "puzzle diabólico" para outros...

O que tem de tão bom? Depois de The Favourite, Yorgos Lanthimos, expoente da Weird Wave grega, voltou a juntar-se ao argumentista Tony McNamara e a Emma Stone para adaptar o romance de culto de 1992 de Alasdair Gray... A conjugação dos seus esforços faz de Pobres Criaturas uma obra-prima completa, que ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza do ano passado e que poderá ganhar vários Óscares, incluindo o de Melhor Atriz para Stone. A sátira delirante de Lanthimos opera numa encruzilhada em que o "Frankenstein" de Mary Shelley coexiste com Luis Buñuel, Georges Franju (Les yeux sans visage), "Pigmalião" e algumas reminiscências visíveis de "Alice no País das Maravilhas". Utiliza a linguagem das convenções góticas para falar do papel do homem e da mulher na sociedade, bem como para abordar a questão: As pessoas podem ser melhoradas? Desde a cenografia inventiva, aos diálogos brilhantes, aos seus temas de peso e a um elenco que funciona a todo o vapor, _Pobres Criaturas_é uma fantasia steampunk atrevida, elegante, cheia de camadas e, acima de tudo, histericamente engraçada. Por outras palavras: uma festa de merda diabólica que não vai querer perder. Enquanto Barbie parece ter caído um pouco em desgraça, depois de muitos terem previsto que seria uma corrida a dois entre Oppenheimer e a sensação de mil milhões de dólares de Greta Gerwig, Pobres Criaturas ficou em segundo lugar com o maior número de nomeações (11 contra 13 de Oppenheimer). Com alguma sorte, sairá da cerimónia de março com alguns troféus debaixo do braço.

Onde posso ver o filme? Nos cinemas.

1) The Zone of Interest (A Zona de Interesse)

The Zone of Interest A24

País: Reino Unido

Nomeado para: Melhor Filme; Melhor Realizador; Melhor Argumento Adaptado; Melhor Longa Internacional; Melhor Som.

PUBLICIDADE

Do que se trata? Um comandante de Auschwitz e sua esposa constroem uma vida familiar agradável, ignorando os horrores que ocorrem no campo de concentração do outro lado do muro do jardim.

O que tem de tão bom? Pode não ter ganho a Palma de Ouro deste ano, mas o primeiro filme do realizador britânico Jonathan Glazer em 10 anos, depois de Under The Skin, de 2013, é um dos filmes mais vitais a que poderá assistir este ano. Não é o primeiro filme a abordar o tema do Holocausto e da Solução Final, mas poucos conseguiram o que Glazer conseguiu com A Zona de Interesse. Ao adaptar livremente o livro homónimo de Martin Amis, o realizador abraça aquilo a que Hannah Arendt se referiu como a "banalidade do mal" e transporta-o para o ecrã, explorando a humanidade perturbadoramente identificável por detrás das vidas daqueles que perpetraram o mais indescritível dos crimes. Glazer não retrata diretamente as atrocidades do campo de extermínio; opta por colocar os horrores nas margens para melhor espelhar o distanciamento e a escolha de cumplicidade de uma família que estabelece a sua casa junto aos muros de Auschwitz. Formalmente, o filme é um feito incrível, quebrando as expectativas convencionais quando se trata de premissas semelhantes. Tematicamente, o filme é pesado em termos de reflexão sobre a dissociação e repleto de ressonâncias contemporâneas. Como experiência cinematográfica, é um filme profundamente inquietante e audacioso, que nos deixará abalados. Das suas cinco nomeações para os Óscares, há a possibilidade de ir para casa de mãos vazias. Seria uma pena, pois A Zona de Interesse merece muito mais. A sua melhor hipótese de ganhar um Óscar é a de Melhor Longa-Metragem Internacional, mas se dependesse de nós, atribuir-lhe-íamos todas as cinco categorias.

Onde o posso ver? Nos cinemas - já em exibição em vários países europeus e na maioria das salas de cinema em fevereiro.

**A 96ª edição dos Prémios da Academia terá lugar a 10 de março, domingo, no Dolby Theatre, em Hollywood, Los Angeles.**Fique atento à Euronews Culture para saber mais sobre os Óscares deste ano.