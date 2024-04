Prémio LUX do Público entregue ao filme "A sala dos professores"

O Prémio LUX do Público 2024 foi atribuído ao filme "A sala dos professores", realizado por Iker Çatak, da Alemanha, numa cerimónia, terça-feira, no Parlamento Europeu. O galardão foi entregue ao guionista Johannes Duncker, que se inspirou numa história real sobre factos e diálogo.

PUBLICIDADE

Baseado numa história real vivida pela própria irmã, o guionista escreveu sobre os desafios enfrentados por Carla, uma professora do ensino secundário que quer descobrir a verdade sobre uma onda de roubos. Um estudante turco é acusado, mas não é o culpado.

“Percebi que muitas pessoas se identificaram com os personagens do nosso filme e, também, com o personagem da professora, que tem uma abordagem idealista sobre as coisas. É algo com que, talvez, os políticos se podem identificar", disse Johannes Duncker, em entrevista à Euronews.

"Lutamo com o sistema, lutamos contra ele todos os dias, lutamos com as opiniões diferentes sobre as pessoas e todos tentam fazer o que é certo, mas entram em conflito porque as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que é certo e temos que debater e falar sobre isso", acrescentou.

Este foi um dos cinco finalistas da iniciativa conjunta do Parlamento Europeu com a European Film Academy, que visa sensibilizar para algumas das principais questões sociais e políticas da atualidade. Os outros nomeados foram:

“20 mil espécies de abelhas”, da Espanha, é um drama sobre relações familiares e identidade de gênero na infância

"A sauna da irmandade", da Estónia, explora as vozes e o empoderamento das mulheres

"Folhas caída", da Finlândia, é uma tragicomédia sobre duas pessoas solitárias em busca do seu primeiro grande amor

“No barco Adamant“, da França, é um documentário sobre cuidados de saúde mental

Este é o maior prémio de audiência a nível mundial, com a votação dividida, em 50%, entre os legisladores e os cidadãos, durante o período de competição.

O Parlamento Europeu forneceu legendas nas 24 línguas da UE e organizou exibições gratuitas nos 27 Estados-membros.