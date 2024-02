Boas notícias para os diretores de casting. A partir de 2026, poderão receber os prémios Oscar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

PUBLICIDADE

A partir de 2026, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai passar a atribuir um Óscar ao casting. Esta é a primeira nova categoria dos Óscares desde a introdução da categoria de Melhor Longa Metragem de Animação em 2002, que foi anunciada em 2001.

"Os diretores de casting desempenham um papel essencial na realização de filmes e, à medida que a Academia evolui, orgulhamo-nos de acrescentar o casting às disciplinas que reconhecemos e celebramos", afirmaram Bill Kramer, Diretor Executivo da Academia, e Janet Yang, Presidente da Academia, num anúncio.

Durante anos, os diretores de casting defenderam esta categoria, salientando o seu papel vital no sucesso de um filme. No entanto, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelos Óscares, tinha anteriormente rejeitado a ideia.

Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Brendan Fraser e Jamie Lee Curtis posam com os seus Óscares a 12 de março de 2023 Jordan Strauss/Invision

Atualmente, são entregues 23 prémios durante a cerimónia, embora os mais populares sejam os chamados "Cinco Grandes" - os de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Argumento.

Em 2013, a Academia criou uma secção específica para os directores de casting, que conta atualmente com mais de 150 membros.

As regras de elegibilidade e de votação para o primeiro prémio de casting serão reveladas em abril de 2025, juntamente com todas as regras para a 98ª edição dos Óscares, e incluirão filmes a partir de 2025.

A 96ª cerimónia dos Óscares, transmitida pela ABC, terá lugar no domingo, 10 de março de 2024, no Dolby Theatre em Hollywood.