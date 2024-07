A história por detrás da fotografia viral de Lionel Messi com o bebé Lamine Yamal

Reapareceu uma fotografia de 2007 que mostra Lionel Messi, então com 20 anos, com um bebé que viria a ser o jogador mais jovem de sempre da Espanha e o vencedor do prémio de Melhor Jogador Jovem do Euro 2024.

PUBLICIDADE

Há uma fotografia que se tem tornado viral nos últimos dias, especialmente após a vitória de Espanha no Euro 2024.

Não se trata de uma fotografia da equipa a brandir a taça ou de Gareth Southgate a amaldiçoar os céus, mas sim de uma fotografia tirada por Joan Monfort, um fotógrafo freelancer da Associated Press, que vive em Barcelona e que fez uma sessão fotográfica para a UNICEF em 2007.

A fotografia ressurgiu e mostra Lionel Messi, então com 20 anos, a segurar um bebé e a posar com o bebé na banheira ao lado da mãe.

A criança em questão é o jovem prodígio espanhol Lamine Yamal, que completou 17 anos há três dias e foi galardoado com o prémio de melhor jogador jovem do Euro 2024.

Messi dá banho ao bebé Yamal. Joan Monfort/AP

Depois de se ter tornado o jogador mais jovem de sempre da seleção de Espanha, Yamal tornou-se o mais jovem de sempre num Campeonato da Europa no Euro 2024, na Alemanha, este verão. O golo do jogador ajudou a Espanha a vencer a França por 2-1 e, consequentemente, a chegar à final. Com 16 anos e 362 dias, o golo fez dele o jogador mais jovem a marcar na história do torneio.

Messi (à esquerda) ajuda a dar banho a Yamal com a sua mãe, Sheila Ebana. Joan Monfort/AP

A foto de Messi e Yamal em 2007 chamou a atenção depois de ter sido postada no Instagram pelo pai de Yamal, Mounir Nasraoui, com a legenda: "O início de duas lendas".

Lionel Messi segura o bebé Lamine Yamal para a sessão fotográfica em 2007 Joan Monfort/AP

Tal como Messi antes dele, Yamal jogou no Barcelona. Passou pela famosa academia de jovens do Barcelona, La Masia, e fez a sua estreia pelo clube em abril de 2023. Tornou-se o mais jovem titular e marcador de golos de sempre do clube, bem como o mais jovem marcador da liga espanhola.

Messi tinha 18 anos quando se estreou na seleção e ganhou a Liga dos Campeões quatro vezes com o mesmo clube. Continua a ser o melhor marcador de sempre do Barcelona, com 672 golos.

"A UNICEF fez um sorteio no bairro de Roca Fonda, em Mataro, onde vivia a família de Lamine", disse Monfort. "Inscreveram-se para tirar uma fotografia no Camp Nou com um jogador do Barça. E ganharam".

"Ele [Messi] nem sabia como segurá-lo no início", disse Monfort, lembrando as dificuldades da sessão fotográfica. "O Messi é um gajo muito introvertido, é tímido. Ele estava a sair do balneário e, de repente, dá por si noutro balneário com uma banheira de plástico cheia de água e com um bebé lá dentro. Foi complicado".

Lamine Yamal, da Espanha, depois de vencer o jogo final entre a Espanha e a Inglaterra no Euro 2024, em Berlim - na foto, com o prémio de Melhor Jogador Jovem - Domingo, 14 de Frank Augstein/AP

Monfort disse que só quando a fotografia se tornou viral na Internet, na semana passada, é que se apercebeu de que o bebé era Yamal.

"É muito emocionante estar associado a algo que causou tanta sensação", disse ele.

"Tudo isto tem sido realmente surpreendente", disse ao The Athletic. "Tirámos tantas fotografias, tantas imagens. Algumas delas vão ficar.

"Para Lamine crescer e tornar-se futebolista, e ter esta fotografia, estou muito feliz por ter acontecido. É especialmente bom no futebol de hoje, quando tanto tem a ver com dinheiro e poder."