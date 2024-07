Euro 2024: campeã Espanha já está em casa e a festejar

De Euronews

Elenco que deu à Espanha o quarto Europeu de futebol do palmarés chegou a Madrid ao início da tarde, antes de ser recebido pelo rei e pelo primeiro-ministro. Festa dura pela noite dentro na capital.

A seleção espanhola de futebol regressou a casa para iniciar os festejos depois de ter conquistado o Europeu de futebol após triunfo por 2-1 sobre a Inglaterra na final.

Depois de aterrarem em Madrid, o capitão Álvaro Morata e o selecionador Luis de la Fuente exibiram o troféu conquistado no Estádio Olímpico de Berlim.

A equipa chegou depois ao hotel na capital espanhola, antes dos encontros com o rei de Espanha, Filipe VI, no Palácio da Zarzuela e com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, no palácio da Moncloa, seguindo-se um desfile de celebração pelas ruas de Madrid, com ponto alto, na noite desta segunda-feira, na Praça Cibeles, provavelmente perante centenas de milhares de adeptos.

A Espanha tem agora quatro títulos europeus de futebol em seniores, sendo o país mais vitorioso da competição. Além disso, é a segunda seleção a terminar um Europeu 100% vitoriosa (7 jogos) depois da França em 1984, sendo que os gauleses realizaram cinco partidas nessa edição da prova.

Com exceção do embate diante da Alemanha, resolvido no prolongamento, "La Roja" venceu os seus encontros durante os 90 minutos, tendo apontado 15 golos e sofrido quatro.