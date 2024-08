De Euronews com AP, EBU

A Procuradoria Nacional Antiterrorismo francesa informou que o ataque estava a ser investigado como uma tentativa de assassinato ligada a um grupo terrorista e destruição de propriedade com meios perigosos.

A polícia francesa deteve um homem suspeito de ter ateado incêndios e provocado uma explosão no exterior de uma sinagoga no sudoeste do país. O Ministro do Interior, Gérald Darmanin, declarou que "o presumível autor" foi detido.

Segundo a imprensa francesa, o suspeito foi baleado e ferido pela polícia depois de ter aberto fogo contra os agentes que o foram prender na cidade de Nîmes.

Dois carros estacionados no complexo da sinagoga Beth Yaacov, na cidade balnear de La Grande Motte, perto de Montpellier, foram incendiados pouco depois das 8 horas da manhã, hora local, informou a Procuradoria Nacional Antiterrorismo em comunicado.

Os bombeiros descobriram incêndios adicionais em duas entradas da sinagoga. Um agente da polícia que se dirigia para o local ficou ferido na sequência da explosão de uma botija de gás propano num dos veículos, refere o comunicado.

Cinco pessoas, incluindo o rabino, que se encontravam no complexo da sinagoga na altura do ataque, saíram ilesas.

Pessoas no exterior da sinagoga Beth Yaacov em La Grande Motte, 24 de agosto de 2024 Screenshot from AP video 4513970

Os procuradores estão a investigar o ataque como uma tentativa de assassinato ligada a um grupo terrorista e destruição de propriedade com meios perigosos, segundo um comunicado.

De acordo com os procuradores, que falaram sob condição de anonimato, um suspeito do sexo masculino tinha sido visto em vídeos de vigilância a fugir do local, transportava uma bandeira palestiniana e uma arma.

O Presidente Emmanuel Macron considerou o ataque um "ato terrorista" e disse que "tudo está a ser feito para encontrar o autor".

"A luta contra o antisemitismo é uma batalha constante", afirmou num post no X.

O Primeiro-Ministro em exercício, Gabriel Attal, disse que a sinagoga foi alvo de um ato de violência "chocante e terrível".

"Mais uma vez, os judeus franceses foram alvo e atacados por causa das suas crenças", disse Attal depois de se ter reunido com as autoridades locais e com o pessoal da sinagoga.

Pelo menos 200 polícias e outros agentes de segurança foram destacados para deter o autor do crime, acrescentou Attal.

Anteriormente, o Ministro do Interior em exercício, Gerald Darmanin, ordenou o reforço da polícia para proteger os locais de culto judaicos e na sequência do que foi "claramente um ato criminoso".

Darmanin ordenou o envio de mais agentes da polícia para os locais de culto judaicos em todo o país, na sequência de uma vaga de antissemitismo desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro passado.