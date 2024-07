Final do Euro 2024: Espanha em busca do quarto título. Inglaterra à procura do primeiro

A Espanha defronta a Inglaterra em Berlim para conquistar o quarto título europeu, um recorde, enquanto a Inglaterra procura vencer um EURO pela primeira vez e acabar com um jejum de 58 anos sem troféus.

PUBLICIDADE

O Euro 2024 termina no domingo, com a Espanha a defrontar a Inglaterra, às 21h00 (20h00 GMT), em Berlim, no jogo de futebol mais aguardado do ano.

Um frente a frente entre a melhor equipa contra a mais resistente.

A Inglaterra vai disputar uma final fora de casa pela primeira vez na sua história, com a oportunidade de pôr fim a uma série de 58 anos sem troféus.

Os Três Leões chegaram à sua segunda final consecutiva do Euro, depois de terem perdido a anterior em casa para a Itália em 2021. Vencer a Espanha significaria levantar o seu primeiro troféu do Euro.

A Espanha, pelo contrário, tem a oportunidade de conquistar um quarto título recorde. É já o maior vencedor de sempre, juntamente com a Alemanha.

A Roja é a favorita. Venceu os seis jogos do torneio, eliminando adversários de primeira linha, como a Alemanha e a França, com uma série de atuações dominantes.

A Inglaterra chegou à fase final claudicando, depois de sofrer o primeiro golo em todas as eliminações, e teve dificuldades para mostrar o seu verdadeiro potencial - exceto na meia-final contra a Holanda, onde fez uma exibição muito mais agressiva, veloz e sólida.

Histórico de confrontos diretos: Inglaterra na liderança, mas por pouco

Espanha e Inglaterra enfrentaram-se apenas 12 vezes em jogos oficiais (Campeonato do Mundo, Euro, eliminatórias e Liga das Nações).

A Inglaterra teve melhor desempenho, com cinco vitórias contra quatro da Espanha. Registaram-se três empates. O último confronto foi em 2018, um Espanha vs Inglaterra (2-3) em Sevilha, na Liga das Nações.

A única eliminatória em grandes torneios teve lugar há 28 anos. Nos quartos de final do Euro 96, a anfitriã Inglaterra eliminou a Espanha por 4-2 nos penáltis, após um empate a zero que também contou com a presença do atual selecionador inglês, Gareth Southgate.

Curiosamente, o Inglaterra x Espanha foi também a última final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, em 2023. A Espanha venceu por 1 a 0.

O espanhol Julio Salinas (esq), corre em direção à grande área da Inglaterra, perseguido por Gareth Southgate, durante o Inglaterra x Espanha dos quartos de finall do EURO96 AP/SANTIAGO LYON

Espanha na frente nos algoritmos e casas de apostas

A Espanha tem 40% de hipóteses de vencer nos noventa minutos, segundo o Google. O empate é de 33%, com a Inglaterra a ter apenas 27% de hipóteses.

A diferença no confronto direto é ainda maior. O algoritmo OptaAnalyst prevê 60,38% de possibilidades de a Espanha levantar o troféu, enquanto a Inglaterra tem 39,22%.

As casas de apostas estão totalmente alinhadas e colocam a Espanha à frente com 8/11 de hipóteses de vencer o torneio contra 13/10 da Inglaterra. A Espanha também é favorita nos noventa minutos, com um preço de aposta de 8/5 contra 13/5 da Inglaterra. O empate é de cerca de 19/10.

A Inglaterra tem o plantel mais valorizado do torneio, com 1,52 mil milhões de euros em jogadores, contra 966 milhões de euros da Espanha, quarta colocada, segundo o Transfermrkt.

PUBLICIDADE

Lamine Yamal, o menino prodígio de 17 anos, pode fazer história

A Espanha tem o melhor ataque do torneio, com 13 golos marcados, e também o maior número de jogadores diferentes a marcarem golos, 10.

Lamine Yamal - o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo no Euro - tem sido fundamental para o jogo da Roja.

O extremo do Barcelona, que faz 17 anos no sábado, marcou um brilhante golo de empate na semifinal contra a França e tem três assistências. Ele e seu companheiro Nico Williams, de 21 anos, contribuíram para aumentar drasticamente o poder ofensivo da Espanha.

Lamine Yamal, de Espanha, passa pelo banco de suplentes da França depois de ter marcado o golo do empate contra os Bleus na meia-final do Euro 2024, em Munique AP/Hassan Ammar

O seu treinador descreveu o golo de Yamal como "um toque de génio de um grande jogador que todos nós conhecemos e que temos de cultivar".

PUBLICIDADE

"E só posso aconselhá-lo a continuar a avançar com a mesma humildade e ética de trabalho e com os pés bem assentes na terra.

"Que continue a melhorar com a mesma atitude, profissionalismo e maturidade que demonstra durante os jogos, apesar da sua juventude, que o faz parecer mais velho e mais experiente do que é na realidade. Mas, acima de tudo, ele deve gostar de jogar connosco. Espero que possamos desfrutar dele durante muitos anos".

A defesa da Espanha também estará mais forte com o regresso de Robin Le Normand e Dani Carvajal, que cumpriram suspensão.

Harry Kane, da Inglaterra, quer ganhar a Bota de Ouro do Euro 2024

Com três golos, o avançado inglês Harry Kane é o melhor marcador do torneio e continua no caminho certo para ganhar a Bota de Ouro do torneio.

PUBLICIDADE

Kane converteu uma grande penalidade para empatar a semifinal contra a Holanda e Ollie Watkins, que substituiu Kane na segunda parte, marcou o golo da vitória nos descontos.

A outra grande estrela da Inglaterra, Jude Bellingham, marcou dois golos até ao momento, incluindo um espetacular remate de cabeça nos descontos que salvou a equipa de ser eliminada pela Eslováquia nos oitavos de final.

O médio do Real Madrid também está na lista de candidatos à Bola de Ouro, uma vez que também venceu a Liga dos Campeões no início da época.

A Inglaterra também tem muito poder de fogo com Phil Foden e Bukayo Saka, do Man City, ambos entre os melhores na semifinal contra a Holanda.

PUBLICIDADE

Harry Kane celebra a qualificação da Inglaterra para a final após o jogo contra a Holanda em Dortmund AP/Martin Meissner

Gareth Southgate disse estar "imensamente orgulhoso" por "poder levar a Inglaterra à sua primeira final no estrangeiro".

"A única razão pela qual aceitei o cargo foi para tentar trazer sucesso a Inglaterra como nação e tentar melhorar o futebol inglês".

Admitiu que a Inglaterra vai defrontar "a melhor equipa do torneio e temos menos um dia para nos prepararmos, pelo que é uma tarefa enorme. Mas continuamos aqui e estamos a lutar".

Reino Unido pode conceder mais um dia de folga se a Inglaterra ganhar

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que a Grã-Bretanha deveria "certamente marcar a ocasião" se a Inglaterra ganhar o Euro 2024.

PUBLICIDADE

O comentário do líder trabalhista surgiu depois de os Lib Dems terem apelado a um feriado bancário em caso de vitória.

Mas Starmer não foi muito longe, pois não se esqueceu da final do Euro perdida pela Inglaterra em 2021.

"Fui à última final. Não quero voltar a passar por isso, por isso não quero dar azar a nada", afirmou. "O mais importante é conseguir passar a linha no domingo".

Em 2022, Starmer apoiou os apelos para um feriado antes da final da equipa feminina de Inglaterra no Euro, que venceu. Mas acabou por não haver dia de folga por ter sido considerado demasiado caro para o país.

PUBLICIDADE

Os feriados bancários custam à economia britânica cerca de 2,9 mil milhões de libras em média, segundo estimativas do governo britânico em 2010.

O troféu da UEFA para o Euro 2024 em exposição no Olympiastadion de Berlim AP/Markus Schreiber

Pedro Sánchez: "A Espanha é merecidamente favorita"

No discurso proferido na última cimeira da NATO, em Washington, o homólogo de Starmer, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, afirmou que a Espanha "mereceu ser a favorita" durante todo o torneio e felicitou os jogadores por terem demonstrado um grande espírito de equipa.

"Toda a Espanha está a apoiá-los", afirmou. "Estamos muito orgulhosos da nossa seleção e as expectativas são grandes. Esperemos que no domingo sejamos campeões da Europa".

O Olympiastadion de Berlim: um olhar sobre o local

O Olympiastadion é o segundo maior recinto de futebol da Alemanha. Tem capacidade para mais de 74 mil pessoas, embora originalmente comportasse até 100 mil pessoas.

PUBLICIDADE

O estádio, projetado pelos irmãos March, foi construído pela Alemanha nazi em 1936 para os Jogos Olímpicos de Berlim. É conhecido pelo seu design imponente, arquitetura simétrica e o icónico Sino Olímpico.

Foi palco da final do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA de 2006, ganha pela Itália contra a França. Durante a época normal de futebol, é a casa do Hertha Berlin, clube da segunda divisão alemã.

O jogo entre Inglaterra e Espanha será arbitrado pelo francês François Letexier, que, aos 35 anos, se tornará o árbitro mais jovem de sempre numa final da Taça dos Campeões Europeus.