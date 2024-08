Das selvas de betão aos areais: o panorama dinâmico do desporto no Brasil

Duas pessoas no cimo de uma montanha no Brasil

A vibrante cultura desportiva do Brasil vai muito além dos campos de futebol mundialmente famosos. Desde os parques de skate de São Paulo até às pistas de bicicleta da Bahia, este gigante sul-americano tem algo para oferecer a todos os tipos de aventureiros e amantes da adrenalina.

A paisagem irregular do Brasil é propícia à cultura desportiva e as paisagens naturais marcantes do país tornam os desportos de aventura, como a asa delta, o alpinismo e o ciclismo, ainda mais envolventes.

No Rio, um dos maiores centros de escalada urbana do mundo, o Pão de Açúcar, o Bico do Papagaio e a Pedra da Gávea aguardam quem quiser escalá-los. Já em São Paulo, irá encontrar uma cidade repleta de parques para caminhar ou andar de skate. Nas inúmeras praias do país, desportos como o futebol e o voleibol florescem com o bom tempo, dando azo a animadas competições amigáveis.

Abaixo, analisamos quatro desportos que são o epítome da energia única do panorama desportivo brasileiro: skate, futebol feminino, BTT e voleibol de praia.

1. Skate em São Paulo

Com um toque cosmopolita e influências culturais de países distantes como Itália, Portugal, África e Japão, São Paulo é um centro global em constante movimento. O calendário cultural da cidade está repleto de eventos interessantes, das extravagâncias da moda ao mundialmente famoso Carnaval, garantindo entretenimento durante todo o ano. E nas outras alturas, é o skate que nos dá diversão sem fim.

A cultura urbana torna a cena do skate de São Paulo única, com bairros vibrantes como a Liberdade (de influência japonesa) ou o Bixiga (de influência italiana), repletos de sabores, moda eclética e gostos musicais próprios. O espírito artístico da cidade vai muito além de museus conhecidos mundialmente como o MASP, com muitos dos tesouros mais artísticos da cidade pintados de forma arrojada nas suas paredes.

Toda a cidade pode transformar-se num parque de skate, com espaços públicos como o Vale do Anhangabaú, preparados para skaters de todos os níveis. Para aqueles que procuram um espaço para aprimorar as suas habilidades, o Parque do Ibirapuera oferece um amplo parque de skate construído pela Nike, enquanto o Parque da Juventude, na zona norte, é um oásis urbano com um parque de skate bem equipado, locais para piquenique e até mesmo uma biblioteca.

2. Futebol Feminino no Rio de Janeiro

"O Brasil come, dorme e bebe futebol!", disse uma vez Pelé, uma das lendas do futebol local. E, ao que parece, o Rio de Janeiro, uma cidade rica em património futebolístico, concorda.

A paixão do Rio pelo futebol continua tão acesa como sempre e, neste momento, a cidade assiste à ascensão meteórica do futebol feminino. O emblemático Estádio do Maracanã, que acolheu o Campeonato do Mundo de Futebol Masculino da FIFA em 2014, irá em breve receber o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, em 2027. É também possível aprender sobre a história do futebol brasileiro no pequeno museu existente no local.

Há uma comunidade próspera de futebol feminino a crescer no Rio e nos seus arredores, oferecendo aos visitantes a oportunidade de entrarem em jogos comunitários e de viverem uma autêntica camaradagem desportiva em qualquer altura do ano. As principais equipas femininas do Rio são o Flamengo, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, que jogam frequentemente para multidões.

Assista a um jogo "clássico" para sentir a atmosfera eletrizante entre equipas rivais bem conhecidas, ou opte por um pequeno jogo comunitário na praia. Estes jogos informais de futebol, conhecidos como peladas, são uma constante nas praias do Rio. A Pelada de Siqueira Campos na Praia de Copacabana acontece na maioria das manhãs de domingo e é levada muito a sério.

Em alternativa, pode assistir a um jogo num bar local para se envolver na paixão e no entusiasmo dos adeptos de futebol e mergulhar na vida noturna vibrante do Rio. Após uma ou duas caipirinhas, a cidade é dominada por um tipo diferente de movimento com os pés. Berço do samba, o Rio é o local ideal para se soltar na pista de dança, com aulas e festas por toda a cidade.

3. BTT no Arraial D'Ajuda, Bahia

Para o desportista intrépido, o Arraial D'Ajuda, no estado da Bahia, é bastante convidativo. Aqui, as colinas escarpadas, rodeadas de paisagens exuberantes e horizontes atlânticos, proporcionam aventuras de BTT fascinantes, assim como umas férias de sonho na praia.

Graças ao belo cenário acidentado, o Arraial D'Ajuda goza de uma reputação crescente como um ponto de encontro do BTT, com uma rede de trilhas bem conservadas para ciclistas de todos os níveis. Quer seja um ciclista experiente ou um novato curioso, as instalações de aluguer de bicicletas e as visitas guiadas garantem uma experiência segura e inesquecível para todos.

Todos os anos, a Brasil Ride, uma das maiores maratonas internacionais de BTT no Brasil, transforma a região num epicentro para atletas e entusiastas do ciclismo. Ao longo de sete etapas, centenas de quilómetros e vários dias, as estrelas mundiais do BTT atravessam as montanhas para serem coroadas campeãs da sua categoria e aplaudidas por espetadores apaixonados.

Além da emoção da competição, o Arraial D'Ajuda conta com águas cristalinas, uma charmosa arquitetura colonial e uma vida noturna agitada para um pouco de folia pós-corrida. Dê um mergulho na cultura do Arraial D'Ajuda e passeie pela rua comercial da Rua do Mucugê, aproveite para ver as casas coloridas e os restaurantes independentes da Rua Broduei antes de chegar ao monumento mais famoso da cidade, a Igreja de Nossa Senhora D'Ajuda, do século XVI.

Se quiser relaxar, deite-se numa rede ao som de músicas caribenhas nas melhores praias do distrito, como a Praia Mucugê ou a Praia de Taípe, ou, se quiser opções mais desportivas como o windsurf, caiaque e snorkeling, experimente a Praia do Apaga-Fogo.

4. Voleibol de praia em Ipanema, Rio de Janeiro

Lar da paisagem urbana mundialmente famosa do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor e do Parque Nacional da Tijuca, o Rio oferece-nos uma cultura de praia cheia de vida que não é possível encontrar em nenhum outro lugar do mundo.

Além de ser um passatempo popular na praia, o voleibol brasileiro é uma força a ter em conta no panorama mundial deste desporto. A equipa nacional feminina é a segunda melhor do mundo e, na praia, o desporto não é levado menos a sério.

Ao nascer e ao pôr do sol na praia de Ipanema, equipas apaixonadas de voleibol marcam presença para os jogos rápidos que caracterizam a cena do voleibol de praia. Junte-se às claques nas praias de Copacabana e Ipanema e veja se encontra também a variação local do desporto conhecido como futevólei (ou altinha), uma versão do voleibol jogada ao estilo do futebol onde a bola não entra em contacto com as mãos ou braços.

Se aquilo que procura é um sem-fim de desporto, dança e festa acessível a todos, não saia da praia. Lá, irá encontrar surf, SUP, aulas de frescobol e demonstrações de capoeira (a arte marcial acrobática do Brasil), tudo com as incríveis montanhas Dois Irmãos como pano de fundo.

Depois de toda esta diversão, pode visitar lugares mais calmos, como o areal de São Conrado. Mas até aqui estão presentes os desportos de aventura, com a oportunidade de saltar de asa delta do morro do Ninho do Corvo e sobrevoar o Parque Nacional da Tijuca. No final do dia, a diversão do Rio continua. Comece a noite com pratos tradicionais, como o picadinho e os bolinhos de bacalhau, antes de se juntar às festas de rua repletas de cor que se espalham pelos bares e discotecas do bairro da Lapa.

Aventure-se no Brasil

Quer seja fã de desporto ou não, o Brasil é um destino de sonho onde infra-estruturas incríveis se aliam a uma sede insaciável de diversão. A diversidade paisagística do país, aliada à influência multicultural e à energia criativa, dá origem a um cenário desportivo dinâmico que atrai entusiastas do desporto e da aventura de todo o mundo.

Para mais informações sobre como planear a sua aventura desportiva no Brasil, aceda a VisitBrasil.com.