Zelenskyy discute recuperação de Odessa com o primeiro-ministro grego

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, estabeleceram contacto telefónico na terça-feira.

A informação foi divulgada pelo próprio presidente da Ucrânia, tanto numa publicação nas redes sociais como no seu habitual discurso diário ao povo ucraniano, no qual informa sobre os desenvolvimentos nas frentes de batalha e os seus contactos.

"Também falei com o primeiro-ministro da Grécia. Agradeci-lhe pelo seu apoio. Discutimos as medidas que podemos tomar em conjunto para proteger vidas e reforçar a diplomacia. Estou grato à Grécia e ao primeiro-ministro pela sua disponibilidade em ajudar na reconstrução de Odessa e no desenvolvimento dos nossos corredores de transporte, não só na Ucrânia, mas em toda a nossa região na Europa", afirmou Volodymyr Zelenskyy na sua comunicação.

Na sua publicação no X, o presidente da Ucrânia referiu, entre outras coisas, que na conversa com Kyriakos Mitsotakis discutiram o reforço das capacidades de defesa aérea e que Zelensky falou sobre um novo mecanismo de compra de armas americanas, que está a ser implementado em conjunto com os Estados-membros da NATO.

A publicação completa de de Volodymyr Zelenskyy:

"Conversei com o primeiro-ministro da Grécia, @kmitsotakis.

Estamos a coordenar as nossas ações e à procura de oportunidades para oferecer maior proteção aos ucranianos.

Discutimos o reforço das capacidades da nossa defesa aérea. Isto é particularmente importante agora, uma vez que a Rússia continua a realizar ataques cada vez mais violentos contra a Ucrânia.

Abordei um novo mecanismo de compra de armas americanas, que estamos a implementar em conjunto com os Estados-membros da NATO. A contribuição de cada país pode realmente fortalecer os nossos soldados.

Kyriakos também apresentou uma boa proposta para a recuperação do nosso país, em particular o restauro da infraestrutura portuária de Odessa e o desenvolvimento de corredores de transporte e logística na região do sudeste da Europa. Concordámos que as nossas equipas irão trabalhar para a sua implementação.

Estou grato pelo apoio decisivo à Ucrânia e pela vontade de fazer ainda mais."