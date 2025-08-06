Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Enviado de Trump chega a Moscovo para conversações sobre a guerra na Ucrânia

O enviado especial Steve Witkoff aguarda a chegada do presidente Donald Trump ao aeroporto de Teterboro, em Teterboro, Nova Jérsia. 13 de julho de 2025.
O enviado especial Steve Witkoff aguarda a chegada do presidente Donald Trump ao aeroporto de Teterboro, em Teterboro, Nova Jérsia. 13 de julho de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
Se não existirem progressos significativos na obtenção de um acordo de paz com a Ucrânia, Washington promete impor sanções em grande escala contra os parceiros comerciais da Rússia.

O enviado especial do presidente dos EUA, Steve Witkoff, chegou a Moscovo para conversações com os dirigentes russos sobre a Ucrânia. Foi recebido no aeroporto de Vnukovo pelo chefe do Fundo Russo de Investimentos Diretos e enviado especial do presidente russo para a cooperação económica com países estrangeiros, Kirill Dmitriev, indicou uma fonte à agência TASS.

Esta é a quinta visita de Steve Witkoff à Rússia. A última vez que se deslocou a Moscovo para conversações com o presidente russo, Vladimir Putin, foi a 25 de abril e, antes disso, a 11 de fevereiro, 13 de março e 11 de abril.

Anteriormente, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a visita iminente de Witkoff à Rússia, sem indicar uma data específica.

Em meados de julho, Trump afirmou que as autoridades dos EUA irão introduzir tarifas secundárias de 100% contra os parceiros comerciais da Rússia que continuarem a comprar petróleo e gás russos, se nos próximos 50 dias (até 2 de setembro) não for alcançado um acordo de paz sobre a guerra na Ucrânia. A 29 de julho, o presidente americano reduziu significativamente o prazo para 10 dias (até 8 de agosto). Segundo indicou o próprio, os próximos passos dos EUA dependerão do resultado das negociações do seu enviado especial Steve Witkoff com Moscovo.

Ao mesmo tempo, Trump observou que a Rússia está a lidar bem com as sanções. Quando questionado sobre se Moscovo poderia evitar a imposição de sanções por parte de Washington, Trump respondeu que, para isso, seria necessário chegar a um "acordo que evitasse a morte de pessoas".

"Já impedimos muitas guerras", disse Trump, citando como exemplo os casos da Índia e do Paquistão, do Camboja e da Tailândia, da República Democrática do Congo e do Ruanda. "Pretendemos impedir também esta guerra, alguém tem de fazê-lo", afirmou o presidente dos EUA

Conversações entre Trump e Zelenskyy

Na véspera da visita de Witkoff a Moscovo, Donald Trump teve uma conversa telefónica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

"Conversa produtiva com o presidente Trump. O ponto principal foi, claro, o fim da guerra. Agradecemos ao presidente dos EUA por todos os esforços em prol de uma paz justa e duradoura. De facto, é preciso acabar com as mortes o mais rapidamente possível, apoiamos isso totalmente. Já poderiam ter passado muitos meses sem guerra, se os russos não a prolongassem", escreveu Zelenskyy no Telegram.

Além disso, os líderes dos dois países discutiram as sanções contra a Rússia. Na opinião de Zelenskyy, possíveis sanções em grande escala forçarão Moscovo a avançar no processo de negociação.

"É claro que falámos sobre as sanções contra a Rússia. A economia deles continua em queda, e é por isso que em Moscovo levam tanto em conta essa perspectiva e a determinação do presidente Trump. Isso pode mudar muita coisa", observou o presidente da Ucrânia.

Cessar-fogo aéreo com Kiev

O Kremlin está a considerar a possibilidade de um cessar-fogo aéreo limitado com a Ucrânia, ou seja, o fim dos ataques com drones e mísseis, mas não a interrupção total das hostilidades, informou a Bloomberg.

De acordo com fontes da agência, essa opção é possível, desde que a Ucrânia também concorde.

Segundo as informações apuradas, as autoridades russas, na véspera da visita de Steve Witkoff, estudaram uma série de possíveis concessões do Kremlin a Trump para evitar sanções secundárias. Uma das propostas apresentadas foi um possível cessar-fogo aéreo temporário.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, confirmou a importância das reuniões com Witkoff, mas recusou-se a comentar quaisquer propostas específicas.

Anteriormente, Putin afirmou que a Rússia defende o fim das hostilidades, mas está interessada apenas numa paz duradoura, que exige "a eliminação das causas do conflito, com base na realidade no terreno". O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, insiste que as partes devem chegar a um acordo sobre um "cessar-fogo imediato, total e incondicional".

