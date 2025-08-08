Pelo menos três feridos após ataques russos em Kharkiv e Sumy

Pelo menos três pessoas ficaram feridas nas cidades ucranianas de Kharkiv e Sumy, durante a noite de sexta-feira, na sequência de ataques de drones russos.

O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia afirmou ter conseguido conter um incêndio que deflagrou num edifício de quatro andares em Kharkiv, na sequência dos ataques. Duas pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais.

Uma pessoa ficou ferida nos ataques russos a um edifício residencial em Sumy.

Os serviços de emergência foram vistos a apagar as chamas e a limpar os escombros no rescaldo.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia tinha lançado 108 drones de ataque do tipo Shahed, drones de engodo e drones kamikaze durante a noite no seu ataque.

82 foram abatidos e 26 atingiram dez locais, segundo a força aérea.

Soldados ucranianos da 148ª brigada de artilharia carregam munições num obus M777 antes de disparararem contra posições russas em Zaporíjia, 7 de agosto de 2025. AP Photo

Os serviços secretos de defesa da Ucrânia informaram que os drones de ataque ucranianos atingiram vários alvos na Crimeia, incluindo uma embarcação de desembarque, uma base de defesa aérea e várias estações de radar.

Estes ataques ocorreram no dia em que a Casa Branca estabeleceu um prazo para Moscovo mostrar progressos no sentido de pôr termo à invasão em grande escala da Ucrânia, sob pena de sofrer sanções económicas adicionais.

Os ataques surgem na sequência da notícia de que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, se irá reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, mesmo que o líder do Kremlin não se encontre com o presidente ucraniano, Volodymr Zelenskyy.

Putin presidiu a uma reunião do Conselho de Segurança para discutir questões de segurança regional na sexta-feira. Foi a primeira vez em muitos anos que a reunião se realizou pessoalmente, após as restrições impostas pela pandemia de COVID-19.

Apesar de meses de esforços liderados pelos EUA para negociar a paz, a Rússia continua a invadir o país vizinho.

De acordo com as Nações Unidas, dezenas de milhares de soldados foram mortos de ambos os lados, bem como mais de 12 mil civis ucranianos.

O Instituto para o Estudo da Guerra, um grupo de reflexão de Washington, disse numa avaliação, na quinta-feira, que "Putin continua desinteressado em acabar com a sua guerra e está a tentar extrair concessões bilaterais dos Estados Unidos sem se envolver significativamente num processo de paz".

"Putin continua a acreditar que o tempo está do lado da Rússia e que a Rússia pode sobreviver à Ucrânia e ao Ocidente", acrescentou.