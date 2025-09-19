Ucrânia "acertou em cheio" com ataques à indústria petrolífera russa, diz economista

Durante a noite de quinta-feira, a Ucrânia atacou uma das maiores refinarias de petróleo e instalações petroquímicas da Rússia na República de Bashkortostan, a 1.300 quilómetros da linha da frente na Ucrânia.

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Num outro ataque paralelo, as forças de operações especiais ucranianas também comunicaram um ataque contra uma refinaria de petróleo na região russa de Volgogrado.

A refinaria de Volgogrado, situada a cerca de 450 quilómetros da frente de batalha, desempenha um papel fundamental no fornecimento de combustível às forças armadas russas, segundo as Forças de Operações Especiais da Ucrânia.

É o maior produtor de produtos petrolíferos do Distrito Federal do Sul da Rússia e processa 15,7 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano, representando 5,6% da capacidade total de refinação do país.

Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou os ataques de precisão contra a indústria petrolífera russa, obrigando à suspensão das operações e provocando mesmo uma escassez de combustível a nível nacional.

Os ataques ucranianos encerraram instalações que representam pelo menos 17% da capacidade de processamento de petróleo da Rússia, ou seja, 1,1 milhões de barris por dia, de acordo com os cálculos da Reuters.

O economista russo Vladislav Inozemtsev disse à Euronews que a estratégia de Kiev para atingir a indústria petrolífera russa é "a coisa mais eficiente que a Ucrânia pode fazer" para prejudicar a máquina de guerra russa.

Combustível para a máquina de guerra russa

O governo russo depende fortemente das receitas do petróleo e do gás, que constituem cerca de um terço do orçamento federal da Rússia, o que faz com que sejam uma fonte crítica de financiamento da guerra na Ucrânia.

O ataque às infraestruturas petrolíferas de Moscovo foi o próximo passo lógico para Kiev, naquilo que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse ser "as sanções que funcionam mais rapidamente".

Inozemtsev explicou à Euronews que visar as refinarias de petróleo tem um impacto significativamente maior do que visar, por exemplo, locais de fabrico de drones.

De acordo com o economista, não é preciso muito tempo para montar ou reparar uma fábrica de drones, que não é muito mais do que "uma grande oficina de montagem onde os componentes são entregues, montados, verificados e testados".

"Digamos que um drone ataca uma fábrica como esta - demoraria três dias a reconstruir tudo. Mas se atingir uma refinaria de petróleo, as consequências são muito mais graves, pois a refinaria arderia durante semanas", disse à Euronews.

Por sua vez, o equipamento das refinarias de petróleo não só é dispendioso, como também é quase insubstituível, uma vez que Moscovo está sob sanções ocidentais significativas.

"De facto, trata-se de equipamento europeu e americano. É difícil substituí-lo por equipamento chinês", explicou.

Os ataques às grandes refinarias de petróleo provocam uma quebra significativa da produção, nomeadamente de gasolina.

"Uma queda de 10% na produção de gasolina é claramente um défice para a economia no seu conjunto, enquanto uma queda de 30% no gasóleo não é nada", sublinhou Inozemtsev.

"E a situação da gasolina é notória. Toda a gente fala de problemas com a gasolina. E isso é verdade, existe, e foram os ucranianos que o criaram".

As bombas de gasolina estão secas em mais regiões do país, com os automobilistas à espera em longas filas e os funcionários a recorrerem ao racionamento ou ao corte total das vendas. A escassez também se tem alastrado às regiões centrais da Rússia, à medida que os preços dos combustíveis atingem níveis recorde.

"Os ucranianos acertaram em cheio nesta questão", sublinha Inozemtsev.

"O problema existe e os preços vão aumentar. As interrupções no abastecimento são dolorosas porque o número de automóveis é elevado e praticamente toda a gente tem um carro", acrescenta.

"Por isso, quando as pessoas veem que não há nada na estação de serviço, este é um dos três factores de irritação mais importantes, na minha opinião: falta de gasolina, encerramento de aeroportos e interrupções na Internet. São três coisas que todos os russos sentem".

Moscovo pode resolver o problema?

A Rússia continua a ser o segundo maior exportador de petróleo do mundo, mas o aumento sazonal da procura e os constantes ataques de drones ucranianos causaram grandes problemas à sua indústria petrolífera.

Para atenuar a escassez, a Rússia suspendeu as exportações de gasolina. Foi declarada uma proibição total até 30 de setembro e uma proibição parcial que afeta os comerciantes e intermediários até 31 de outubro.

Inozemtsev explicou que, para encontrar uma solução a longo prazo, já se fala muito sobre "a necessidade de criar um sistema de defesa antimíssil, proteção anti-drone em torno dessas empresas, etc., o que seria muito caro".

Por outras palavras, os recursos serão desviados da economia para este fim.

As receitas do petróleo e do gás representaram entre um terço e metade do total das receitas do orçamento federal da Rússia na última década, o que faz do setor a fonte de financiamento mais importante para o governo.

Para fazer face à situação atual, o governo russo está alegadamente a considerar a possibilidade de aumentar a taxa do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) para manter o défice orçamental sob controlo e preservar as suas reservas.

Inozemtsev salientou à Euronews que a economia russa está a ser atingida, mas o exército russo e a guerra da Rússia permanecem intactos nesta fase.

Putin quer continuar

A economia russa tem continuado a crescer apesar do agravamento das sanções ocidentais devido à guerra de Moscovo na Ucrânia.

Mas o PIB deverá abrandar para cerca de 1%, contra os 4,3% registados no ano passado, e a inflação mantém-se acima dos 8%, num país onde grande parte da força de trabalho e 40% das receitas são atualmente destinadas à defesa e segurança.

"Em princípio, é assim que entramos num estado em que, muito provavelmente, teremos um crescimento zero nos próximos anos, mas, ao mesmo tempo, haverá sempre o suficiente para a guerra", disse Inozemtsev à Euronews, acrescentando que os ataques ucranianos à indústria petrolífera russa têm um efeito mais profundo.

"Se, por exemplo, houver um ataque com um míssil, isso, em geral, só diz respeito aos habitantes de Voronezh", explicou.

"Mas os ataques ucranianos já estão a acontecer em todo o país. Isso faz com que as pessoas percebam que as coisas não estão a correr bem e que o governo não pode fazer nada".

"Por isso, acredito que sim, que haverá um efeito. Isso levará a um aumento nos custos de transporte e causará descontentamento entre a população", explicou.

Isto também vai exigir uma transferência constante de recursos de região para região, disse Inozemtsev, mas "Putin não está preocupado com isso".

"Ele [Putin] tem a certeza absoluta de que, dentro de um ano ou dois, o Ocidente e a Ucrânia entrarão em colapso. Ele quer continuar a avançar", concluiu Inozemtsev.