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NATO avisa Rússia que utilizará os "instrumentos necessários" para se defender contra violações do espaço aéreo

As bandeiras dos participantes tremulam ao vento em frente ao local antes da cimeira da NATO em Haia, 23 de junho de 2025
As bandeiras dos participantes tremulam ao vento em frente ao local antes da cimeira da NATO em Haia, 23 de junho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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A declaração surge depois de a Estónia ter solicitado consultas formais ao abrigo do artigo 4º do tratado da NATO, após a entrada de três caças russos no seu espaço aéreo.

A NATO emitiu um aviso a Moscovo esta terça-feira, afirmando que utilizaria todos os meios para se defender contra quaisquer novas violações do seu espaço aéreo após o abate de drones russos sobre a Polónia no início deste mês e o relatório da Estónia sobre uma intrusão de caças russos na semana passada.

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O incidente de 10 de setembro na Polónia foi o primeiro encontro direto entre a NATO e a Rússia desde a invasão em grande escala da Ucrânia, no início de 2022.

A Estónia disse que três caças MiG-31 russos entraram no seu espaço aéreo durante 12 minutos na sexta-feira sem autorização, uma acusação que o Kremlin rejeitou.

Os incidentes causaram uma consternação generalizada entre os líderes europeus, levantando questões sobre a preparação da aliança contra a crescente agressão russa.

Um caça MiG-31 da força aérea russa descola numa base aérea na região de Tver, 14 de fevereiro de 2022
Um caça MiG-31 da força aérea russa descola numa base aérea na região de Tver, 14 de fevereiro de 2022 AP Photo

"A Rússia não deve ter dúvidas: A NATO e os aliados utilizarão, em conformidade com o direito internacional, todos os instrumentos militares e não militares necessários para nos defendermos e dissuadirmos todas as ameaças de todas as direções", afirma a aliança num comunicado.

"Continuaremos a responder da forma, no momento e no domínio que escolhermos", continua a NATO, sublinhando o seu compromisso com o artigo 5º do seu tratado fundador, segundo o qual um ataque a um aliado deve ser considerado um ataque a todos.

A aliança não forneceu pormenores sobre as medidas que poderá tomar.

A declaração surge depois de a Estónia ter solicitado consultas formais ao abrigo do artigo 4.º do tratado da NATO, que exige uma reunião sempre que um dos membros da aliança considere que a sua integridade territorial, independência política ou segurança está ameaçada.

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Na segunda-feira, o primeiro-ministro polaco Donald Tusk afirmou que Varsóvia abateria "sem discussão" os objetos voadores que violassem o território polaco. Não é claro se os outros aliados apoiam esta abordagem.

Na sequência da violação do espaço aéreo polaco, o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, anunciou a criação do programa "Sentinela de Leste", que visa impedir novas incursões russas e mostrar solidariedade para com a Polónia.

"Vemos drones a violar o nosso espaço aéreo. Quer tenha sido intencional ou não, é inaceitável. Os aliados expressaram a sua total solidariedade com a Polónia. É crucial combater a agressão e defender todos os membros da Aliança", afirmou o líder da NATO, Mark Rutte.

Oficiais da defesa territorial limpam os destroços do telhado destruído de uma casa depois de drones russos terem violado o espaço aéreo polaco perto de Lublin
Oficiais da defesa territorial limpam os destroços do telhado destruído de uma casa depois de drones russos terem violado o espaço aéreo polaco perto de Lublin AP Photo

Incidentes na Dinamarca e na Noruega

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que o envolvimento russo não pode ser excluído depois de o aeroporto de Copenhaga ter sido obrigado a encerrar durante várias horas na noite de segunda-feira, na sequência do avistamento de vários drones.

"Isto diz algo sobre os tempos em que vivemos e aquilo com que, enquanto sociedade, temos de estar preparados para lidar", afirmou Frederiksen.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou as alegações "infundadas".

Patrulha da polícia dinamarquesa no aeroporto de Copenhaga, 22 de setembro de 2025
Patrulha da polícia dinamarquesa no aeroporto de Copenhaga, 22 de setembro de 2025 AP Photo

Também na segunda-feira à noite, o aeroporto de Oslo, na Noruega, foi encerrado durante três horas após terem sido registados possíveis avistamentos de drones.

A Rússia terá violado o espaço aéreo norueguês três vezes em 2025, de acordo com o governo, mas ainda não é claro se o incidente de segunda-feira foi deliberado ou o resultado de erros de navegação. "Independentemente da causa, isto não é aceitável", afirmou o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre.

Outras fontes • AP

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