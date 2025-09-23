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Romenos acusados de espionagem na Grécia presentes ao Ministério Público

fotografia de stock
fotografia de stock Direitos de autor  Thanassis Stavrakis/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Thanassis Stavrakis/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
De Ioannis Karagiorgas
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O barco em que se encontravam está a ser revistado para procurar pistas da eventual atividade de espionagem.

Os dois cidadãos romenos que foram detidos pela Guarda Costeira grega na tarde de segunda-feira foram já presentes ao Ministério Público.

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A Guarda Costeira foi informada de que uma embarcação com os dois estrangeiros, de 22 e 52 anos de idade, navegava no Estreito da Estação Naval, pelo que foi imobilizada por um navio da Marinha.

A Guarda Costeira procedeu a uma inspeção no local e verificou-se que os cidadãos romenos estavam na posse de fotografias da Fortaleza Naval de Salamina nos seus telemóveis. Os dois estrangeiros foram conduzidos à Autoridade Portuária Central do Pireu, onde foram detidos por violação do artigo 148. Além disso, foram apreendidos três telemóveis, as somas em dinheiro de 4700 euros e 400 dólares, enquanto o navio foi levado para o porto de Paloukia Salamina, a fim de se proceder a um controlo minucioso dos seus documentos de embarque.

Os dois homens são suspeitos de espionagem.

A Base Naval de Salamina é a maior da Marinha Helénica, albergando a maioria dos seus navios, bem como muitos dos serviços administrativos, de formação e de apoio. A base, localizada a cerca de dois quilómetros da costa do porto de Pireu, em Atenas, emprega aproximadamente 10.000 militares e civis.

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