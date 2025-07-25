Irão envia satélite de telecomunicações Nahid-2 para o espaço num foguetão russo

O Irão enviou com sucesso o seu satélite de telecomunicações Nahid-2, fabricado localmente, para órbita num foguetão russo Soyuz, marcando a segunda atividade espacial de Teerão esta semana, informaram os meios de comunicação locais esta sexta-feira.

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O foguetão Soyuz-2.1b decolou do Cosmódromo de Vostochny, na Sibéria, na manhã desta sexta-feira, transportando o satélite Nahid-2 e outras 18 pequenas cargas úteis, de acordo com os meios estatais iranianos.

O satélite de comunicações iraniano de 110 kg, com uma vida útil prevista de dois anos, foi fabricado localmente e tem uma banda de frequência de UHF, VHF, Ku e S.

“A vida útil do satélite Nahid-2 está prevista para dois anos”, disse Hassan Salariyeh, chefe da Agência Espacial Iraniana.

“Normalmente, os satélites têm uma vida útil de cinco anos em baixa altitude (LEO) e 10 anos em alta altitude (GEO)”, acrescentou.

A missão espacial, que também transportava os satélites russos "Unicover-M" n.º 3 e n.º 4, deverá viajar numa órbita de 500 quilómetros à volta da Terra.

O lançamento desta sexta-feira foi anunciado antes do início das negociações nucleares entre o Irão e o Reino Unido, França e Alemanha, em Istambul, e surge depois de Teerão ter testado um dos seus foguetões transportadores de satélites com um voo suborbital na segunda-feira.

Cooperação Espacial Irão-Rússia

O lançamento do Nahid-2 foi uma continuação da cooperação entre o Irão e a Rússia na esfera espacial.

O contrato para lançar o satélite foi assinado com um operador russo em março do ano passado (fevereiro de 2025), disse Salariyeh.

Anteriormente, os satélites Khayyam (em 1401) e Pars-1 (em 1402), bem como os satélites Kosar e Hadhead (em 1403), também foram enviados para o espaço com recurso a lançadores Soyuz das bases de Baikonur e Vostochny.

Foguetão Soyuz descola de uma base de lançamento em Vostochny, no extremo leste da Rússia. AP Photo

A série de satélites Nahid (1 e 2) foi projetada e construída pela Agência Espacial Iraniana para missões de telecomunicações no Instituto Iraniano de Pesquisa Espacial.

De acordo com a agência espacial iraniana, o satélite, em forma de cubo, fornece a energia necessária utilizando painéis solares no casco.

O desenvolvimento do Nahid-2 continuou, apesar dos atrasos no lançamento do satélite Nahid 1 devido a problemas técnicos e coordenação internacional. Para complementar o desempenho do satélite Nahid-1, foram construídas quatro estações em diferentes partes do país.

O Nahid-1 deveria originalmente ser lançado com o satélite Sefir-1 no verão de 2018 para orbitar a uma altitude de 250 a 375 km, mas um incidente técnico antes do lançamento do Ambassador fez com que a missão fosse cancelada.

A Agência Espacial Iraniana anunciou que o projeto Nahid-3, que descreve como uma geração mais avançada, já está a ser concebido.

O Irão tem enviado satélites para órbita, o que os analistas ocidentais consideram um esforço para impulsionar o seu programa aeroespacial.

Estes projetos estão em linha com os planos macroeconómicos do Irão para a autossuficiência em tecnologia espacial e o desenvolvimento de aplicações comerciais e de investigação, de acordo com a Agência Espacial Iraniana.