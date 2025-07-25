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Irão envia satélite de telecomunicações Nahid-2 para o espaço num foguetão russo

Um foguetão Soyuz é lançado na órbita da Terra em Vastochny, extremo leste da Rússia, para transportar satélites, incluindo dois satélites feitos pelo Irão
Um foguetão Soyuz é lançado na órbita da Terra em Vastochny, extremo leste da Rússia, para transportar satélites, incluindo dois satélites feitos pelo Irão Direitos de autor  آسوشیتدپرس
Direitos de autor آسوشیتدپرس
De Euronews
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Esta sexta-feira, dia 25 de julho, um foguetão russo conseguiu colocar em órbita um satélite de telecomunicações iraniano, um lançamento que destacou os laços estreitos entre os dois países.

O Irão enviou com sucesso o seu satélite de telecomunicações Nahid-2, fabricado localmente, para órbita num foguetão russo Soyuz, marcando a segunda atividade espacial de Teerão esta semana, informaram os meios de comunicação locais esta sexta-feira.

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O foguetão Soyuz-2.1b decolou do Cosmódromo de Vostochny, na Sibéria, na manhã desta sexta-feira, transportando o satélite Nahid-2 e outras 18 pequenas cargas úteis, de acordo com os meios estatais iranianos.

O satélite de comunicações iraniano de 110 kg, com uma vida útil prevista de dois anos, foi fabricado localmente e tem uma banda de frequência de UHF, VHF, Ku e S.

“A vida útil do satélite Nahid-2 está prevista para dois anos”, disse Hassan Salariyeh, chefe da Agência Espacial Iraniana.

“Normalmente, os satélites têm uma vida útil de cinco anos em baixa altitude (LEO) e 10 anos em alta altitude (GEO)”, acrescentou.

A missão espacial, que também transportava os satélites russos "Unicover-M" n.º 3 e n.º 4, deverá viajar numa órbita de 500 quilómetros à volta da Terra.

O lançamento desta sexta-feira foi anunciado antes do início das negociações nucleares entre o Irão e o Reino Unido, França e Alemanha, em Istambul, e surge depois de Teerão ter testado um dos seus foguetões transportadores de satélites com um voo suborbital na segunda-feira.

Cooperação Espacial Irão-Rússia

O lançamento do Nahid-2 foi uma continuação da cooperação entre o Irão e a Rússia na esfera espacial.

O contrato para lançar o satélite foi assinado com um operador russo em março do ano passado (fevereiro de 2025), disse Salariyeh.

Anteriormente, os satélites Khayyam (em 1401) e Pars-1 (em 1402), bem como os satélites Kosar e Hadhead (em 1403), também foram enviados para o espaço com recurso a lançadores Soyuz das bases de Baikonur e Vostochny.

Foguetão Soyuz descola de uma base de lançamento em Vostochny, no extremo leste da Rússia.
Foguetão Soyuz descola de uma base de lançamento em Vostochny, no extremo leste da Rússia. AP Photo

A série de satélites Nahid (1 e 2) foi projetada e construída pela Agência Espacial Iraniana para missões de telecomunicações no Instituto Iraniano de Pesquisa Espacial.

De acordo com a agência espacial iraniana, o satélite, em forma de cubo, fornece a energia necessária utilizando painéis solares no casco.

O desenvolvimento do Nahid-2 continuou, apesar dos atrasos no lançamento do satélite Nahid 1 devido a problemas técnicos e coordenação internacional. Para complementar o desempenho do satélite Nahid-1, foram construídas quatro estações em diferentes partes do país.

O Nahid-1 deveria originalmente ser lançado com o satélite Sefir-1 no verão de 2018 para orbitar a uma altitude de 250 a 375 km, mas um incidente técnico antes do lançamento do Ambassador fez com que a missão fosse cancelada.

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A Agência Espacial Iraniana anunciou que o projeto Nahid-3, que descreve como uma geração mais avançada, já está a ser concebido.

O Irão tem enviado satélites para órbita, o que os analistas ocidentais consideram um esforço para impulsionar o seu programa aeroespacial.

Estes projetos estão em linha com os planos macroeconómicos do Irão para a autossuficiência em tecnologia espacial e o desenvolvimento de aplicações comerciais e de investigação, de acordo com a Agência Espacial Iraniana.

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