Quase um mês já passou desde o início da guerra entre Israel e o Irão, que durou 12 dias, e ainda se colocam muitas questões sobre como a operação será executada. Dado o alcance limitado dos caças e a distância de 1600 km entre Israel e Teerão, um dos principais problemas é como sustentar as operações da Força Aérea de Israel e alcançar resultados notáveis a grandes distâncias.

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Dado que Israel tem apenas sete aviões de reabastecimento KC-707 muito antigos, a chegada e o regresso dos caças F-15, F-16 e F-35 de Israel ao Irão durante a operação tornou-se uma questão importante. Embora os militares norte-americanos tenham a capacidade única de fornecer reabastecimento aéreo aos combatentes israelitas, o Departamento de Defesa dos EUA declarou explicitamente não ter prestado qualquer apoio de reabastecimento à Força Aérea de Israel durante esses confrontos.

Um porta-voz da RAF afirmou: "A RAF realiza regularmente exercícios com os seus aliados e parceiros na área do Comando Central dos EUA. A Força Aérea israelita também participa regularmente nestes exercícios. No entanto, não são realizadas operações de reabastecimento aéreo entre as plataformas americanas e a Força Aérea israelita".

A Força Aérea dos EUA já tinha salientado anteriormente que, mesmo no exercício de 2022, que simulava um cenário de ataque ao Irão, não foi efetuado qualquer reabastecimento aéreo a Israel.

Durante o recente conflito, os combatentes israelitas atacaram alvos no interior do espaço aéreo iraniano, utilizando armamento ofensivo pesado. No entanto, com apenas sete aviões a jato desgastados pelo combustível, é extremamente difícil transportar combatentes de Israel até Teerão, a uma distância de quase 1.600 km, sem apoio externo.

A onda inicial: Israel chegou com todas as suas forças

Na primeira vaga de ataques, Israel tinha como alvo alvos próximos da fronteira Irão-Iraque e atingiu alvos no interior do Irão. Neste ponto, a Força Aérea israelita mobilizou todos os seus recursos. As ondas de ataque iniciais visavam explorar o "golpe inicial" da guerra, de modo a enfraquecer as defesas aéreas e a rede de comando e controlo do Irão. Também ocorreram ataques a bases de mísseis de longo alcance e instalações nucleares no mesmo contexto.

Entretanto, a operação de sabotagem levada a cabo pelo Mossad para destruir as defesas aéreas do Irão a partir do interior do país também teve um papel importante.

Como resultado, fez-se tudo o que foi necessário para que o maior número de combatentes estivesse presente na operação.

Segundo o site The War Zone, era essencial para a operação equipar os caças com a quantidade máxima de combustível externo, incluindo tanques de combustível integrados e tanques de sobretensão. Nestes ataques, as albufeiras estrangeiras ficaram vazias para aumentar o alcance dos combatentes. Embora substituíveis, estes tanques têm um custo elevado e são normalmente abandonados em caso de emergência ou de ameaça de fuga. Estes tanques são normalmente utilizados de forma temporária e para aumentar o alcance tático. Os caças F-15 e F-16 da Força Aérea de Israel têm a capacidade de utilizar estes tanques. No entanto, se o avião transportador de combustível estivesse envolvido na operação, a utilização desses tanques não teria sido necessária.

A adesão estrita ao plano de voo para aumentar a eficiência de combustível também fazia parte das táticas empregues; no entanto, tal reduziu a margem de manobra para as operações.

Os caças F-35 de Israel foram secretamente reforçados para aumentar o alcance das missões. No entanto, muitos destes caças regressaram ao hangar após a primeira missão quase sem combustível.

Em suma, Israel conseguiu pôr em operação quase 300 aviões de combate com apenas sete aviões de reabastecimento nas ondas iniciais, utilizando apenas sete tanques de propulsão e armamento de longo alcance.

À medida que a guerra prosseguia, embora o número de voos provavelmente tenha diminuído, a profundidade dos ataques e o poder de destruição aumentaram.

À medida que a guerra prosseguia, o número de voos provavelmente diminuiu, mas a profundidade dos ataques e o poder de destruição aumentaram.

Antes do cessar-fogo, o site "War Zone", especializado em assuntos militares, afirmava que Israel deveria reduzir a intensidade da operação ou pôr termo à guerra. Se os EUA não tivessem bombardeado as instalações de Fredo com bombardeiros B-2, a guerra teria continuado até Israel conseguir destruir a instalação. Alcançar este objetivo exigiria, segundo o site, operações terrestres nas profundezas das áreas fortemente protegidas do Irão.

Segundo a Força Aérea dos EUA, é surpreendente que Israel tenha levado a cabo esta operação sem apoio secreto dos EUA. As únicas outras opções seriam utilizar bases aéreas em países árabes, como a Jordânia ou a Arábia Saudita, dado que esses países também têm aviões de transporte de combustível. No entanto, não há provas de que Israel utilize bases nesses países. Alguns referiram também o uso de bases por Israel na República do Azerbaijão, mas nenhum documento credível confirma essa possibilidade.

Portanto, segundo um novo comunicado da Força Aérea dos EUA, a Força Aérea israelita entrou em guerra sozinha com o Irão no que diz respeito ao reabastecimento aéreo, levantando mais questões sobre uma operação que continua parcialmente classificada.