Israel tentou matar presidente do Irão

Masoud Pezekian, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ali Khamenei e Gholam Hossein Mohseni Ezhei
Masoud Pezekian, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ali Khamenei e Gholam Hossein Mohseni Ezhei
Direitos de autor AP Photo
De Farhad Mirmohammadsadeghi
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A agência de notícias Fars detalhou aquilo a que Israel chamou de "ataque de 26 de junho ao Conselho de Segurança Nacional". De acordo com o relatório, os médicos, Ghalibaf, Mohseni Ezhai e outros altos funcionários participaram da reunião e o presidente iraniano ficou ferido na perna.

A reunião do Conselho de Segurança Nacional em que participaram os chefes dos três corpos estava a decorrer nos pisos inferiores de um edifício no oeste de Teerão antes do meio-dia de segunda-feira, 26 de junho, quando começou o ataque israelita, informou a agência de notícias Fars.

A agência descreveu o ataque israelita como sendo parecido com a operação que levou ao assassinato de Hassan Nasrallah, o scretário-geral do Hezbollah do Líbano, acrescentando que os "atacantes atingiram as entradas e saídas do edifício, disparando seis bombas ou mísseis para bloquear as rotas de fuga e cortar o fluxo de ar".

Segundo o relatório, a eletricidade no chão foi cortada após as explosões. Mas as autoridades iranianas conseguiram sair do edifício através de uma escotilha de emergência pré-projetada.

Algumas autoridades, incluindo o presidente iraniano Masoud Pezeshkian, sofreram “ferimentos breves” na perna enquanto saíam, informou a Fars.

Segundo o relatório, dada a precisão da inteligência de Israel no ataque, as agências de inteligência da República Islâmica do Irão estão a investigar “a possibilidade de um infiltrado”.

Mais cedo, numa conversa com Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News e personalidade dos media americanos, Masoud Pezeshkian tinha dito que Israel “tentou” assassiná-lo durante a guerra dos 12 dias.

Respondendo a uma pergunta sobre se acreditava que Israel pretendia a sua vida, o presidente Pezeshkian disse: “Sim, eles tentaram. Eles agiram, mas falharam”, afirmou.

Apontando que o esforço não tinha sido feito pelos Estados Unidos, acrescentou: “Era o trabalho de Israel, não a América. Participei numa reunião interna. Tentaram bombardear a zona onde estávamos a encontrar-nos. Mas nenhum acidente acontece quando Deus o quer.”

Ali Larijani, conselheiro do líder da República Islâmica do Irão, disse que Ali Khamenei também já tinha divulgado anteriormente a tentativa de Israel ao “bombardear todos os chefes de poder” durante a guerra de 12 dias.

Partilhar Comentários

