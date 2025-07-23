Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

"Erro técnico": Israel revela resultados da investigação sobre bombardeamento de igreja em Gaza

Os Patriarcas de Jerusalém, o Patriarca Latino Cardeal Pierbattista Pizzaballa (segundo a contar da esquerda) e o Patriarca Ortodoxo Grego Theophilos III (ao centro), lideram uma delegação religiosa à Faixa de Gaza em
Os Patriarcas de Jerusalém, o Patriarca Latino Cardeal Pierbattista Pizzaballa (segundo a contar da esquerda) e o Patriarca Ortodoxo Grego Theophilos III (ao centro), lideram uma delegação religiosa à Faixa de Gaza em Direitos de autor  AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De يورو نيوز
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O exército israelita revelou que a investigação preliminar mostrou que o bombardeamento da igreja da Sagrada Família na Cidade de Gaza, que matou três pessoas e fez vários feridos, foi causado por avaria nos mecanismos das munições e da artilharia.

As fotografias que documentam o incidente mostram o telhado da igreja a arder perto da cruz principal, para além da destruição da fachada de pedra e das janelas estilhaçadas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Na sua declaração, o exército israelita sublinhou que a investigação não identificou qualquer erro humano, mas atribuiu o incidente na única igreja católica de Gaza a uma avaria técnica nos mecanismos das munições e da artilharia.

Apesar do incidente, o exército não indicou quaisquer sanções para os soldados envolvidos, à semelhança de casos anteriores em que trabalhadores humanitários foram mortos em resultado de erros militares.

"A pedido de representantes do Patriarcado de Jerusalém, a IDF, através da Coordenação das Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT), facilitaram a entrada de ajuda humanitária na Igreja da Sagrada Família, incluindo alimentos, equipamento médico e medicamentos", refere o comunicado.

Nos últimos dias, lê-se na mesma nota, "a IDF coordenou a entrada de uma delegação em representação dos Patriarcados Grego e Latino, acompanhada por clérigos cristãos, para visitar a Igreja Latina na Faixa de Gaza. Também coordenou a retirada dos feridos no incidente para receberem o tratamento médico necessário".

O exército sublinhou que os ataques militares visam "apenas alvos de natureza militar", garantindo que "trabalha para minimizar os danos causados a civis e a infraestruturas civis, incluindo locais de culto", lamentando igualmente "qualquer dano causado a civis".

O exército declarou que tinha estudado o incidente para tirar lições e ajustar as regras de uso de artilharia, especialmente quando se trata de alvos situados perto de locais sensíveis. No entanto, as razões do erro técnico permanecem pouco claras.

Related

O incidente provocou uma onda de condenação por parte da Igreja Católica e de vários aliados ocidentais de Israel, que criticaram o que descreveram como "negligência grosseira" na gestão das forças do exército dentro de Gaza.

Numa declaração muito firme, o Patriarcado Latino de Jerusalém condenou o ataque, descrevendo-o como uma "ação flagrante contra um alvo de civis e casas de culto", sublinhando que se tratava de "uma violação direta da santidade dos lugares cristãos e uma violação flagrante das normas humanitárias mais básicas".

A declaração referia ainda que a igreja, localizada no coração de Gaza, estava a acolher crianças, mulheres e famílias deslocadas no momento do bombardeamento.

Declarações de condenação

O Presidente dos EUA, Donald Trump, expressou a sua profunda consternação pelo incidente durante uma chamada telefónica com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, descrevendo o ataque como um "erro grave e inaceitável", de acordo com uma porta-voz da Casa Branca. Durante a chamada, Trump sublinhou a necessidade de uma declaração oficial de Israel explicando as circunstâncias do que aconteceu.

Por seu lado, o primeiro-ministro israelita expressou "profundo pesar por um projétil ter caído sobre a igreja", salientando que "cada vida inocente perdida é uma tragédia", sem apresentar um pedido de desculpas direto ou anunciar a abertura de uma nova investigação independente.

Em Paris, o Presidente francês Emmanuel Macron condenou veementemente o ataque, sublinhando que a igreja da Sagrada Família está "historicamente sob proteção especial da França", apelando à responsabilização dos culpados e à prevenção da repetição de tais violações.

O Papa Leão XIV apelou também ao fim da "brutalidade da guerra" em Gaza, depois de a terceira grande igreja ter sido alvo de ataques em menos de um ano.

No mesmo contexto, o Jerusalem Post refere que fontes militares israelitas afirmam que os procedimentos de disparo se tornaram mais intensos e impulsivos desde que o Major-General Yaniv Assor assumiu o comando da região sul do exército, em comparação com o período anterior, que registou menos incidentes controversos.

A Igreja da Sagrada Família é a terceira grande casa de culto cristã a ser bombardeada desde o início da guerra, depois da Igreja Ortodoxa de São Porfírio e da Igreja Batista, numa série de ataques que danificaram as infraestruturas religiosas cristãs de Gaza e reavivaram as preocupações internacionais sobre o declínio dos padrões de contenção dos militares israelitas, especialmente em operações perto de instalações civis.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Netanyahu diz que Israel está a considerar alternativas às conversações de cessar-fogo com o Hamas

Universidade de Pisa rompe acordos com instituições de ensino superior israelitas

Enviado dos EUA, Steve Witkoff, chega à Sardenha antes das negociações para um cessar-fogo em Gaza