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Teatro italiano cancelou atuações da bailarina russa Svetlana Zakharova

Bailarina Svetlana Zakharova, Arquivo 2011
Bailarina Svetlana Zakharova, Arquivo 2011 Direitos de autor  Alexander Zemlianichenko/AP2011
Direitos de autor Alexander Zemlianichenko/AP2011
De Euronews
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O teatro Maggio Musicale, em Florença, cancelou as atuações da bailarina russa Svetlana Zakharova, que apoia as políticas de Vladimir Putin, na sequência de um apelo da embaixada ucraniana em Itália.

O Teatro Maggio Musicale anunciou o cancelamento do bailado "Pas de Deux on Fingers and for Fingers", com a bailarina russa Svetlana Zakharova e o seu marido, o músico Vadim Repin. Os espetáculos estavam marcados para 20 e 21 de janeiro de 2026. O teatro informou que os espetáculos foram cancelados "devido às tensões internacionais em curso, que criaram um ambiente suscetível de comprometer o êxito do espetáculo". Os espetadores que compraram bilhetes serão reembolsados.

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Os meios de comunicação social ucranianos informaram que a embaixada ucraniana em Itália tinha enviado anteriormente uma carta oficial ao presidente da Câmara de Florença e à direção do Maggio Musicale Fiorentino, expondo a sua posição sobre a inadmissibilidade dos espetáculos de Zakharova e Repin.

O artigo, que cita representantes da Embaixada da Ucrânia em Itália, afirma que a Ucrânia "chama constantemente a atenção da parte italiana para o facto de as atuações de artistas russos, conhecidos pela sua lealdade ao Kremlin, nos palcos europeus terem como objetivo branquear a reputação da Rússia em condições de agressão armada em grande escala".

Svetlana Zakharova confirmou o cancelamento da sua atuação em Florença. "Infelizmente, confirmo a informação sobre o cancelamento dos concertos em Florença. As razões do cancelamento já são conhecidas. Não quero comentar este acontecimento", declarou a bailarina aos meios de comunicação social russos.

A Embaixada da Rússia em Itália criticou a decisão do teatro. O departamento diplomático concluiu o seu comentário dizendo: "Resta apenas 'felicitar' a Itália e Florença, o berço do Renascimento, por mais um 'marco' ou, melhor, por mais uma imersão nas águas turvas da russofobia".

Svetlana Zakharova nasceu na cidade ucraniana de Lutsk. A futura primeira bailarina do Teatro Bolshoi estudou na Escola Coreográfica de Kiev e depois na Academia de Ballet Russo. Zakharova foi membro da companhia do Teatro Mariinsky antes de se mudar para Moscovo.

O presidente russo, Vladimir Putin, e a bailarina Svetlana Zakharova. Cerimónia de entrega de prémios estatais no Kremlin. Moscovo, 29 de abril de 2008.
O presidente russo, Vladimir Putin, e a bailarina Svetlana Zakharova. Cerimónia de entrega de prémios estatais no Kremlin. Moscovo, 29 de abril de 2008. Natalia Kolesnikova/AP2008

Zakharova é membro do partido Rússia Unida. De 2007 a 2011, foi deputada da Duma. Em 2014, a bailarina apoiou a anexação da Crimeia e, em 2024, foi representante do candidato presidencial russo Vladimir Putin.

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