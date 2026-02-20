Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai impor de imediato uma nova tarifa global de 10% e avançar com medidas comerciais alternativas, depois de o Supremo Tribunal ter decidido, esta sexta-feira, que as suas tarifas alargadas excediam os poderes do executivo.

“Hoje vou assinar uma ordem para impor uma tarifa global de 10% ao abrigo da Secção 122, para além das tarifas normais que já estão a ser cobradas”, declarou Trump em conferência de imprensa.

O tribunal, numa decisão tomada esta sexta-feira por seis votos contra três, anulou as tarifas abrangentes impostas por Trump ao abrigo de uma lei de poderes de emergência, infligindo-lhe um revés importante numa das suas principais políticas económicas.

“Para proteger o nosso país, um presidente pode, na verdade, aplicar mais tarifas do que aquelas que eu estava a aplicar… ao abrigo das várias leis tarifárias”, acrescentou.

A decisão incide sobre as tarifas impostas com recurso à Lei dos Poderes Económicos Internacionais em Situações de Emergência (IEEPA), uma legislação de 1977 usada habitualmente para sanções e outros instrumentos económicos, que Trump invocou para justificar impostos amplos sobre as importações.

Outros presidentes norte-americanos recorreram muitas vezes a esta lei, mas Trump foi o primeiro a utilizá-la para aplicar tarifas.

Trump afirmou não estar preocupado com a decisão, sublinhando que o acórdão do Supremo “apenas revogou uma utilização específica da IEEPA”.

“Portanto, podemos utilizar outras leis, outras bases legais para tarifas, que também já foram confirmadas e são plenamente permitidas.”

Trump tem repetidamente apresentado este diferendo como existencial para a sua agenda económica, apesar das sondagens indicarem que as tarifas não são amplamente populares numa altura de maior preocupação dos eleitores com o custo de vida.

O vice-presidente JD Vance recorreu ao X para exprimir a desilusão com a “ilegalidade” do mais alto tribunal.

“Hoje, o Supremo Tribunal decidiu que o Congresso, apesar de ter dado ao presidente a capacidade de ‘regular as importações’, afinal não o queria dizer”, escreveu numa publicação na rede social.

Congresso versus poder executivo

Na opinião maioritária, o tribunal afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “de forma muito clara” atribui ao Congresso o poder de impor impostos — incluindo tarifas — e não ao presidente.

O presidente do Supremo, John Roberts, escreveu que os autores da Constituição não colocaram o poder tributário nas mãos do poder executivo.

A decisão não impede a Casa Branca de aplicar direitos aduaneiros ao abrigo de outras leis, embora essas vias impliquem, em geral, limites processuais mais apertados e maiores restrições à rapidez e ao alcance do que a abordagem baseada em poderes de emergência que Trump tentou inicialmente.

Responsáveis da administração indicaram esperar manter em vigor o quadro mais amplo de tarifas recorrendo a outras bases legais.

“Por isso, com efeito imediato, todas as tarifas de segurança nacional ao abrigo da Secção 232 e as tarifas já existentes ao abrigo da Secção 301 (…) mantêm-se em vigor, plenamente em vigor e com força total”, afirmou.

“E estamos também a iniciar várias investigações ao abrigo da Secção 301 e de outras disposições, para proteger o nosso país de práticas comerciais desleais”, acrescentou Trump.

Que 'outros' meios legais continuam disponíveis

Entre os meios legais alternativos ao dispor do presidente dos EUA, a Secção 301 e a Secção 122 da Lei do Comércio de 1974 são cruciais para quaisquer planos futuros de tarifas.

Ambas as disposições implicam restrições consideravelmente mais rígidas do que a IEEPA, deixando a administração Trump com um leque de instrumentos significativamente mais reduzido.

A Secção 301, integrada formalmente no Título III da Lei do Comércio de 1974 e intitulada “Alívio face a Práticas Comerciais Desleais”, confere ao gabinete do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) poderes para “investigar e agir contra práticas comerciais estrangeiras que violem acordos comerciais dos EUA ou prejudiquem o comércio americano”.

Sempre que o USTR conclui que o comportamento de um governo estrangeiro é injustificável ou discriminatório, pode impor tarifas retaliatórias ou retirar concessões comerciais.

Crucial é o facto de, nos casos que não envolvem acordos comerciais, as investigações terem, em regra, de chegar a uma conclusão no prazo de 12 meses, o que significa que as tarifas não podem ser introduzidas de forma rápida.

A Secção 301 não permitiria, por exemplo, a aplicação de um imposto de 50% sobre as importações provenientes do Brasil.

Já a Secção 122 pode ser aplicada mais depressa, mas é limitada no tempo.

Esta disposição autoriza o presidente dos EUA a impor sobretaxas temporárias às importações de até 15%, ou quotas, por um máximo de 150 dias, quando os Estados Unidos enfrentam problemas fundamentais de pagamentos internacionais, como um défice grave da balança de pagamentos ou uma rápida desvalorização do dólar.

Foi aprovada depois de o presidente Richard Nixon ter recorrido, em 1971, à Lei de Comércio com o Inimigo para impor uma sobretaxa temporária de 10% sobre as importações e representa o esforço do Congresso para consagrar uma versão mais limitada desse poder de impor tarifas em situação de emergência.

Não é necessária qualquer investigação prévia, o que permite uma ação rápida do executivo, mas as tarifas expiram automaticamente ao fim de 150 dias, salvo se o Congresso votar a sua prorrogação.

As limitações de ambas as disposições são determinantes para as ambições da administração.

Apesar da postura aparentemente firme de Trump esta sexta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, já tinha reconhecido que estes métodos alternativos “não são tão eficientes nem tão poderosos” como a IEEPA.

O presidente Donald Trump surge num ecrã de uma estação de negociação no piso da Bolsa de Nova Iorque, em 20 de fevereiro de 2026. AP Photo

Empresas afetadas pelas tarifas avançam com ações em tribunal

O caso suscitou impugnações por parte de um grupo de Estados tendencialmente democratas e de empresas que vão de pequenos importadores a grandes retalhistas, argumentando que a lei de emergência não autoriza tarifas e que a decisão de Trump não cumpriu os critérios jurídicos estabelecidos.

“Conheço as pessoas que intentaram a ação judicial e vocês sabem que são vigaristas, grandes vigaristas”, afirmou Trump.

“Não creio que alguma vez abandonemos o MAGA, o MAGA vai estar sempre connosco.”

Planeia encontrar novas formas de manter as tarifas em vigor.

“Algumas dessas tarifas mantêm-se. Muitas mantêm-se. Algumas não se manterão e serão substituídas por outras tarifas”, concluiu.