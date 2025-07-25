O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou na sexta-feira que o seu governo está a considerar "opções alternativas" para as conversações de cessar-fogo com o Hamas, depois de Israel e os EUA terem retirado as suas equipas de negociação do Qatar, lançando o futuro das negociações numa maior incerteza.

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A declaração de Netanyahu foi feita quando um funcionário do Hamas disse que as negociações deveriam ser retomadas na próxima semana e retratou a retirada das delegações israelita e americana como uma tática de pressão.

As equipas deixaram Doha na quinta-feira, quando o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, disse que a última resposta do Hamas às propostas de acordo mostrava uma "falta de desejo" de alcançar uma trégua.

Witkoff disse que os EUA iriam analisar "opções alternativas", sem entrar em pormenores.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fala aos jornalistas antes de uma reunião com legisladores no Capitólio, em Washington, a 9 de julho de 2025. AP Photo

Numa declaração divulgada pelo seu gabinete, Netanyahu repercutiu Witkoff, dizendo: "O Hamas é o obstáculo a um acordo de libertação dos reféns".

"Juntamente com os nossos aliados americanos, estamos agora a considerar opções alternativas para trazer os nossos reféns para casa, acabar com o domínio terrorista do Hamas e garantir uma paz duradoura para Israel e para a nossa região", afirmou.

Não deu mais pormenores sobre quais seriam essas opções alternativas. O governo de Israel também não respondeu se as negociações seriam retomadas na próxima semana.

Bassem Naim, funcionário do Hamas, disse na sexta-feira que o grupo foi informado de que a delegação israelita regressou a casa para consultas e que voltaria no início da próxima semana para retomar as negociações de cessar-fogo.

Pressão sobre o Hamas

O Hamas afirmou que as declarações de Witkoff tinham como objetivo pressionar o grupo em benefício de Netanyahu durante a próxima ronda de negociações e que, nos últimos dias, estas tinham progredido.

Naim disse que várias lacunas foram quase resolvidas, como a agenda do cessar-fogo, garantias de continuar a negociar para chegar a um acordo permanente e como a ajuda humanitária seria entregue.

As partes mantiveram semanas de conversações no Qatar, dando conta de pequenos sinais de progresso, mas sem grandes avanços.

As autoridades afirmaram que um dos principais pontos de discórdia é a reafectação das tropas israelitas após um eventual cessar-fogo.

Pessoas participam numa manifestação em Telavive, apelando ao fim da guerra na Faixa de Gaza, a 24 de julho de 2025. AP Photo

Espera-se que o acordo em discussão inclua um cessar-fogo inicial de 60 dias, no qual o Hamas libertaria 10 reféns vivos e os restos mortais de 18 outros em fases, em troca de palestinianos presos por Israel.

O fornecimento de ajuda seria intensificado e as duas partes realizariam negociações sobre um cessar-fogo duradouro.

As conversações têm estado bloqueadas devido a exigências concorrentes para pôr termo à guerra. O Hamas afirma que só libertará todos os reféns em troca de uma retirada total de Israel e do fim da guerra.

Telavive diz que não aceitará pôr termo ao conflito enquanto o Hamas não abandonar o poder e não se desarmar. O grupo militante afirma estar disposto a abandonar o poder, mas não a entregar as armas.

Pensa-se que o Hamas mantém os reféns em diferentes locais, incluindo túneis, e afirma ter ordenado aos seus guardas que os matem se as forças israelitas se aproximarem.

Cerca de 50 reféns permanecem em Gaza, mas acredita-se que menos de metade estejam vivos. As suas famílias dizem que as conversações, que começam e param, são excruciantes.

"Pensei que talvez algo acontecesse durante o tempo em que a equipa israelita esteve em Doha", disse Yehuda Cohen, cujo filho Nimrod é mantido refém.

"E quando soube que eles iam regressar, perguntei-me: Quando é que este pesadelo vai acabar?"

Agravamento da situação humanitária

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas tem escapado à administração Trump, uma vez que as condições humanitárias continuam a deteriorar-se em Gaza.

Israel tem estado sob pressão crescente, uma vez que a fome entre os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza se agravou e as mortes relacionadas com a má nutrição aceleraram.

Nos últimos dias, mais de duas dúzias de países alinhados com o Ocidente e mais de 100 organizações de solidariedade social e de defesa dos direitos humanos apelaram ao fim da guerra, criticando duramente o bloqueio imposto por Israel e o novo modelo de distribuição de ajuda que este país adotou.

As instituições de caridade e os grupos de defesa dos direitos humanos disseram que até os seus próprios funcionários estavam a lutar para ter acesso a alimentos suficientes.