Trump afirma que EUA vão “começar agora a atacar” o cartéis de drogas no México

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que as forças americanas vão iniciar operações terrestres no México contra os cartéis de droga, após meses de ataques navais no Pacífico oriental e nas Caraíbas.

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"Vamos começar agora a atacar em terra no que respeita aos cartéis. Os cartéis estão a governar o México", disse Trump numa entrevista ao radialista Sean Hannity, na Fox News.

Trump não forneceu informações adicionais sobre o calendário ou o âmbito dos ataques terrestres planeados.

Quaisquer ataques militares em território mexicano sem o consentimento da Cidade do México violariam o direito internacional e marcariam um ataque sem precedentes a um aliado dos EUA e a um importante parceiro comercial.

A declaração surge na sequência da captura de Nicolás Maduro, da Venezuela, pelas Forças Delta, no sábado, num complexo de Caracas onde se encontrava abrigado, culminando uma longa campanha militar e económica dos EUA contra o seu governo. Maduro enfrenta atualmente acusações de tráfico de droga em Nova Iorque.

Segundo as autoridades norte-americanas, os ataques dos EUA contra os narcotraficantes resultaram na morte de mais de 100 pessoas desde setembro. Trump também revelou recentemente que as forças norte-americanas atacaram uma instalação de atracagem para esses barcos na Venezuela.

A campanha naval tem como alvo embarcações suspeitas de contrabando de cocaína e fentanil em águas internacionais e perto da costa da Venezuela. Trump descreveu as operações como um bloqueio ao tráfico de droga.

Quais seriam os alvos das operações anticartéis?

Os ataques terrestres contra os cartéis no México representariam uma expansão substancial do envolvimento militar dos EUA na região.

As duas organizações criminosas mais poderosas do México, o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Jalisco Nova Geração, controlam vastos territórios e têm estado envolvidos numa competição violenta que matou mais de 30.000 pessoas no ano passado.

Em fevereiro de 2025, Trump designou seis cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras, uma medida que o México condenou por ameaçar a sua soberania e justificar potencialmente uma intervenção militar.

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum propôs reformas constitucionais para reforçar as proteções contra operações estrangeiras não autorizadas e tem rejeitado consistentemente qualquer presença militar dos EUA em solo mexicano.

Sheinbaum disse na segunda-feira que as Américas "não pertencem" a qualquer nação, respondendo à afirmação de Trump sobre o "domínio" de Washington sobre o hemisfério ocidental após a captura de Maduro.

Trump afirmou no domingo que pressionou Sheinbaum a permitir o envio de tropas americanas contra os cartéis mexicanos, uma oferta que, segundo o líder da Casa Branca, foi rejeitada anteriormente pela presidente mexicana.

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As overdoses de fentanil e outros opiáceos sintéticos causaram mais de 100.000 mortes por ano nos EUA desde 2021. Os cartéis mexicanos produzem a maior parte do fentanil que entra nos Estados Unidos usando precursores químicos provenientes principalmente da China.

Trump designou a droga como uma arma de destruição em massa em dezembro de 2025.

Ainda não está claro se Trump procuraria autorização do Congresso para ataques no México. A Constituição dos EUA concede ao Congresso autoridade para declarar guerra, embora os presidentes tenham historicamente lançado operações militares sem declarações formais.