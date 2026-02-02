Turismo religioso em plena expansão em Chipre

O turismo religioso é uma das forças motrizes da oferta turística de Chipre. A ilha teve um papel importante na difusão do cristianismo, uma vez que foi a porta através da qual a mensagem do Evangelho se espalhou por todos os cantos do mundo. Além disso, a primeira missão dos Apóstolos Paulo e Barnabé teve lugar em Chipre.

Todos os anos, milhares de pessoas, não só cristãos ortodoxos mas também de outras denominações, vêm à ilha para visitar as suas igrejas e mosteiros. Dez deles, todos na região de Troodos, estão classificados como Património Mundial da Unesco desde 1985. Um dos mais antigos é o complexo de edifícios do mosteiro de S. João Lampadistis, à saída da aldeia de Kalopanagiotis, no distrito de Nicósia.

Neste ponto, numa encosta na margem oriental do rio Setracho, no vale de Marathasa, numa zona central da cordilheira de Troodos, foi construído este complexo de três igrejas - Agios Ioannis Lampadistis, Agios Heraclidios e uma capela latina. As três igrejas estão todas sob um único teto de madeira e este complexo era originalmente um mosteiro, tendo sido submetido a extensas reconstruções e restauros em diferentes alturas.

Três igrejas sob um único teto de madeira

O Padre Theodoros Ivana, nascido na Roménia, pároco da comunidade de Kalopanayoti e guardião do mosteiro, conta à Euronews a história do mosteiro:

"O mosteiro de São João Lampadistis é um dos lugares mais importantes de Chipre e é um lugar cheio de graça, história e cultura. É um dos mosteiros mais antigos de Chipre e é considerado único porque este complexo é constituído por três igrejas unidas sob o mesmo teto.

A primeira igreja é dedicada a um santo cipriota do século I, Santo Heraclídeo, guia dos Apóstolos Paulo, Barnabé e Marcos no ano 45 e batizado nesse mesmo ano pelos Apóstolos no rio Shetrachos, que atravessa a aldeia. Esta primeira igreja, uma basílica bizantina com cúpula, foi construída no início do século XI, no segundo período bizantino de Chipre. Conserva frescos dos séculos XII a XVI. Também nesta primeira igreja temos uma iconóstase que representa a antiga ordem da Igreja antes do Iconoclasmo. É a mais antiga que sobrevive em Chipre e data de finais do século XIII e inícios do século XIV.

A igreja do meio é dedicada a São João Lampadistis (Agios Ioannis Lampadistis), que viveu no final do século XI. A capela de Agios Ioannis Labadistis foi acrescentada no final do século XII e início do século XIII. Infelizmente, não sobrevivem aqui quaisquer frescos, porque, de acordo com alguns relatos, no início do século XVIII a igreja foi incendiada e os frescos existentes foram provavelmente destruídos nessa altura.

A terceira igreja do complexo, a Capela do Hino Abençoado, também conhecida como Capela Latina, foi acrescentada no final do século XV, no início do período veneziano. Tem frescos do início do século XVI muito apreciados, apresentando um estilo diferente, uma mentalidade italo-bizantina diferente com influências renascentistas".

Visitantes não só de Chipre, não só cristãos

O local alberga as relíquias sagradas de São João Lampadistis, enquanto a parede entre a segunda e a terceira igrejas tem o túmulo do Santo incorporado.

"Não sabemos exatamente quando é que o mosteiro foi construído, provavelmente nos anos da ocupação otomana, mas não há informação disponível. Sabemos que o último monge morreu no final do século XIX", explica o Padre Theodoros, que acrescenta: "Hoje, o mosteiro é um local de peregrinação, ou seja, não temos um mosteiro ativo com monges, mas peregrinações ao túmulo do Santo e às relíquias sagradas que aqui existem".

De facto, neste mosteiro em particular, temos visitantes não só de Chipre, mas também peregrinos de todos os países ortodoxos. "Porque também é Património Mundial, temos muitos visitantes de todo o mundo, do Japão ao Chile", diz o sacerdote.

Visitas de peregrinos estrangeiros já no século XVI

O mosteiro era uma atração também para os estrangeiros já nos séculos XVI e XVII, como demonstram as inscrições nas paredes deixadas por dezenas de membros de grupos de peregrinos da Ásia Menor. "Estas paredes funcionavam como um livro de visitas que podíamos comentar e, graças a isso, temos informações sobre as origens das pessoas que vieram para cá nessa altura", diz o Padre Theodore.

"Temos informações, por exemplo, sobre um grupo grande para a época, 29 pessoas que eram da Ásia Menor, homens, mulheres e crianças. Imaginem que estamos a falar dos anos 1700 e 1800, era a viagem de uma vida. Tinham de poupar para ter dinheiro para cinco a oito meses". Estes eram, na sua maioria, criptocristãos de língua turca, os chamados "Karamanlis", que tentavam manter viva a sua fé falando turco mas escrevendo em grego. Estas pessoas, como explica o Padre Theodoros à Euronews, tinham como missão de vida fazer esta viagem até ao coração de Chipre, que em alguns casos foi a última para alguns, pois alguns nunca chegaram ao seu destino ou morreram no regresso.

O mosteiro de São João Labadistis ostenta também o selo de Basílio Barsky, um viajante erudito da época que falava oito línguas. "Temos informações valiosas de Basílio Barsky, não só sobre o mosteiro, mas também sobre todas as igrejas e mosteiros de Chipre. Como sabem, no período da ocupação turca, a Igreja infelizmente não conseguiu guardar muita informação, mas temos muitas informações dele", revela o Padre Theodoros. Finalmente, na terceira igreja, a igreja latina, existe um ícone milagroso da Virgem Maria, considerado uma cópia da Virgem das Cíclades, onde as pessoas vêm deixar votos, rezar e pedir ajuda para ultrapassar os seus problemas.

O turismo religioso tem vindo a florescer em Chipre, graças à estreita cooperação entre o Ministério do Turismo e a Santa Arquidiocese.