Às três mortes juntam-se cinco feridos graves entre os militare norte-americanos. Trump diz que 48 líderes iranianos foram eliminados na operação israelo-americana, que, segundo Netanyahu, se vai intensificar. Alireza Narafi nomeado líder supremo interino do Irão até à eleição do sucessor permanente
Bem-vindo ao nosso segundo dia de cobertura da evolução da situação no Médio Oriente, um dia depois de os EUA e Israel terem lançado ataques aéreos contra o Irão, enquanto prosseguem as duras negociações sobre o programa nuclear do país.
Em retaliação, o Irão começou por visar os meios militares americanos em todos os países da região do Golfo, com exceção de Omã.
No sábado à noite, a televisão estatal iraniana noticiou a morte do Ayatollah Ali Khamenei e de cerca de 40 outros altos funcionários.
O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica prometeu desencadear "a mais devastadora operação ofensiva" contra as bases americanas e Israel.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (EUA) anunciou, este domingo, que três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram gravemente feridos no âmbito da Operação Fúria Épica, que envolve ataques conjuntos com Israel ao Irão. Além disso, o Pentágono informou que vários outros soldados sofreram lesões ligeiras.
Aumentou também o número de baixas civis em resultado da retaliação de Teerão. Na cidade de Beit Shemesh, no centro de Israel, pelo menos nove pessoas morreram após o bombardeamento iraniano de uma zona residencial. Os Emirados Árabes Unidos reportaram três mortes e o Kuwait uma desde sábado.
Do outro lado da barricada, Donald Trump deu conta, em entrevista à Fox News, de que a operação israelo-americana, que "está a avançar rapidamente", matou 48 líderes iranianos. Benjamin Netanyahu já garantiu, este domingo, que as ações militares de Israel e dos EUA em solo iraniano vão intensificar-se nos próximos dias.
Entretanto, foi nomeado o líder supremo interino do Irão após a morte de Ali Khamenei. Trata-se de Alireza Narafi, um reliogioso da confiança do aiatola que comandava o país desde 1989.
Os ataques de Israel e EUA ao Irão terão já fizeram mais de 200 mortos e de 700 feridos, de acordo com o Crescente Vermelho. O número de mortos do ataque a uma escola no sul do Irão terá feito pelo menos 153 vítimas mortais, incluindo crianças, segundo as autoridades iranianas.
${title}
Von der Leyen alerta para risco de “espiral de violência” e pede “transição credível”
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressa solidariedade aos países árabes do Médio Oriente que sofreram ataques retaliatórios por parte de Teerão, salientando que o bloco dos 27 vai “colaborar com os parceiros internacionais e regionais" para evitar que a região entre numa “espiral de violência”.
“O risco de uma nova escalada é real. É por isso que é urgentemente necessária uma transição credível no Irão. Uma transição que restaure a estabilidade e abra caminho para uma solução duradoura”, escreveu a líder do executivo comunitário na rede social X, apontando como metas a “suspensão dos programas militares nucleares e de mísseis balísticos do Irão e o fim das ações desestabilizadoras no ar, em terra e no mar”.
Ursula von der Leyen fez este domingo uma ronda de contactos com o presidente da Turquia, o rei da Jordânia, os emires do Qatar e do Kuwait, o príncipe da Arábia Saudita, o primeiro-ministro do Bahrein e o sultão de Omã, para posicionar a União Europeia como um ator relevante na mediação do conflito no Médio Oriente.
Ursula von Leyen deixa claro que têm de ser tidas em conta “as aspirações democráticas do bravo povo do Irão”.
Rui Azevedo
Good phone call @RTErdogan of Türkiye tonight.
The instability in the region impacts us both profoundly, so close coordination is essential.
We have each been in contact with key regional partners today to assess the situation and discuss steps to de-escalate.
I welcome…
Antigo presidente do Irão, Mahmoud Ahmadinejad, morto em casa, segundo imprensa estatal
O ex-presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, foi morto em casa aos 69 anos na sequência da campanha militar levada a cabo conjuntamente por Israel e pelos EUA contra o Irão, informou a agência estatal de notícias ILNA.
O ataque teve como alvo o bairro de Narmak, na zona leste de Teerão, onde se localiza a residência do antigo chefe de Estado, que se encontrava com os seus guarda-costas.
Ahmadinejad foi o sexto presidente do Irão, tendo liderado a nona e décima administrações do país entre 2005 e 2013.
Os seus mandatos foram marcados por uma retórica de confronto com o Ocidente e pelo aumento das tensões em torno do programa nuclear iraniano.
Rui Azevedo
NBC: três mortes entre militares norte-americanos aconteceram no Kuwait
A televisão norte-americana NBC informou que os três soldados norte-americanos que morreram até ao momento no âmbito da operação militar contra o Irão se encontravam numa base do Kuwait.
Este é um dos vários países do Golfo Pérsico que albergam bases militares norte-americanas e têm sido alvo da artilharia iraniana.
Desde sábado, também os Emirados Árabes Unidos reportaram três mortes na sequência dos bombardeamentos do Irão.
Rui Azevedo
Trump: nove navios iranianos destruídos e afundados
Donald Trump revelou que os EUA destruíram e afundaram nove navios da Marinha iraniana, "alguns deles relativamente grandes e importantes".
A informação foi deixada na Truth Social, rede social de que o presidente norte-americano é proprietário.
No post, Trump garante que a sua administração não vai ficar por aqui.
"Vamos atrás do resto — em breve, eles também estarão a flutuar no fundo do mar! Noutro ataque, destruímos grande parte do quartel-general da Marinha deles. Fora isso, a Marinha deles está a ir muito bem! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", escreveu.
Rui Azevedo
Nova liderança iraniana quer negociar, afirma Trump
Donald Trump fez saber que a nova liderança iraniana está disposta a conversar com Washington após a morte de Ali Khamenei.
À revista norte-americana The Atlantic, o presidente dos EUA disse que os atuais líderes iranianos sinalizaram vontade retomar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão que foram abandonadas no final da semana passada.
“Eles querem falar, e eu concordei em falar, por isso vou falar com eles. Deviam tê-lo feito antes. Deviam ter oferecido algo que era muito prático e fácil de fazer antes. Esperaram demasiado", referiu Trump em resposta por telefone ao jornalista Michael Scherer, a partir da sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida.
O presidente norte-americano não apresentou, contudo, qualquer data para o início do diálogo.
Rui Azevedo
Trump diz que 48 líderes iranianos foram eliminados
Numa entrevista ao canal de televisão norte-americano Fox News, Donald Trump afirmou que "48 líderes iranianos foram "eliminados de uma só vez" e que a operação no Irão está "a avançar rapidamente".
Em declarações à CNBC, outra estação televisiva dos EUA, o líder da Casa Branca reforçou a ideia de que as ações militares estão a decorrer a um ritmo mais veloz do que o previsto.
"Estamos a fazer o nosso trabalho não só por nós, mas pelo mundo", notou Trump.
Rui Azevedo
Pelo menos nove mortos em ataque iraniano a Beit Shemesh
Um míssil iraniano atingiu este domingo uma zona residencial da cidade de Beit Shemesh, no centro de Israel, cerca de 30 quilómetros a oeste de Jerusalém, matando pelo menos nove pessoas e ferindo 51, segundo os serviços de emergência.
A ofensiva destruiu também uma sinagoga, havendo neste momento registo de 11 desaparecidos, segundo a polícia local, citada pela imprensa israelita. Está em curso uma operação de busca para resgatar civis que estarão presumivelmente debaixo dos escombros.
Trata-se do ataque mais mortal até agora, em solo israelita, do conflito que foi desencadeado este sábado.
Rui Azevedo
In the Beit Shemesh area, MDA EMTs and paramedics have pronounced the deaths of 8 casualties.— Magen David Adom (@Mdais) March 1, 2026
Additional MDA teams are treating and evacuating 28 casualties to hospital including: 2 in serious condition, 2 in moderate condition, and 24 in mild condition. pic.twitter.com/qHSTkLJ7VV
Três militares norte-americanos mortos e cinco gravemente feridos
O Departamento de Defesa dos EUA informou, na rede social X, que três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram gravemente feridos no âmbito da operação israelo-americana no Irão, denominada "Fúria Épica".
O Pentágono fez também saber que vários outros soldados sofreram ferimentos ligeiros, sendo que os combates de grande envergadura prosseguem no terreno.
Rui Azevedo
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.
Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…
Festejos em Teerão com a notícia da morte de Ali Khamenei
Pouco depois de noticiada pela imprensa israelita e internacional a morte de Ali Khamenei, ecoaram em Teerão ruidosas celebrações que quebraram o silêncio de um dia marcado por ataques, medo e muita incerteza.
De várias habitações chegaram sons de festa, desde aplausos a gritos de júbilo emitidos por uma população que parecia feliz com os últimos desenvolvimentos.
Ao mesmo tempo, foi lançado fogo de artifício que se destacava entre a escuridão da noite.
Os festejos começaram pouco depois das 23h locais.
Rui Azevedo
Celebrations reportedly breaking out in Tehran following news of Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei's death.
Principal assessor de Ali Khamenei promete vingar-se de Israel e dos EUA
Depois de a imprensa israelita ter dado conta de que tanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como o presidente dos EUA, Donald Trump, já viram uma imagem do cadáver de Ali Khamenei, alegadamente morto nos bombardeamentos da manhã de sábado, o principal assessor do líder supremo do Irão prometeu vingança.
Na rede social X, Ali Larijani usou palavras muito duras contra a aliança israelo-americana e ameaçou abertamente os dois países:
«Faremos com que os criminosos sionistas e os americanos sem vergonha se arrependam das suas ações. Os bravos soldados e a grande nação do Irão darão uma lição inesquecível aos opressores internacionais infernais», escreveu Larijani.
Rui Azevedo
تبهکاران صهیونیست و آمریکائیان بیصفت را پشیمان میکنیم.

سربازان سلحشور و ملت بزرگ ایران درسی فراموش نشدنی به دوزخیانِ ستمکار بین المللی خواهند داد.
سربازان سلحشور و ملت بزرگ ایران درسی فراموش نشدنی به دوزخیانِ ستمکار بین المللی خواهند داد.
Khamenei está morto e corpo foi encontrado, garante oficial israelita à imprensa do país
Um oficial israelita assegurou à imprensa do país que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei está morto. O corpo já foi encontrado nos escombros do complexo onde a maior figura do regime iraniano vivia, em Teerão, avança a Reuters, que obteve a confirmação junto de um alto funcionário do Estado judaico.
Segundo o Channel 12, citado pelo Times of Israel, foi mostrada ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e ao presidente dos EUA, Donald Trump, uma imagem do corpo de Khamenei, após ter sido recuperado pelas autoridades iranianas da residência atacada esta manhã.
Uma fonte familiarizada com o assunto contou ao mesmo jornal que o embaixador israelita nos EUA, Yechiel Leiter, informou as autoridades americanas de que Israel conseguiu matar Ali Khamenei.
Rui Azevedo
Netanyahu pede que iranianos aproveitem "oportunidade única" para derrubar regime
Benjamin Neatnyahu dirigiu-se especificamente ao "corajoso" povo iraniano na comunicação que fez este sábado à noite e pediu-lhes que não desperdicem uma "oportunidade única" para se libertarem da "tirania" do regime teocrático de Teerão.
"Esta é uma oportunidade para fazer algo. Não fiquem de braços cruzados, porque esse momento chegará e vocês serão chamados a sair às ruas em massa, porque vocês têm de concluir este trabalho, e derrubar e erradicar este regime", declarou, aludindo a "uma missão histórica".
Netanyahu afirmou também que comandantes da Guarda Revolucionária e outros altos funcionários nucleares foram eliminados, acrescentando que Israel vai continuar a visar "milhares de alvos" do "regime terrorista" do Irão.
Rui Azevedo
Netanyahu: há "sinais crescentes" de que Ali Khamenei está "morto"
Num discurso televisivo à nação em hebraico, o primeiro-ministro israelita afirmou que há "sinais crescentes" de que o líder supremo do Irão, o "ditador" Ali Khamenei, está "morto".
A televisão israelita Channel 12 deu conta de que foram lançadas 30 bombas sobre o complexo residencial da principal figura do regime dos aiatolas. Não se sabe se Ali Khamenei se encontrava naquelas instalações aquando do ataque, sendo que não houve qualquer aparição pública do líder supremo desde o início da ofensiva, apesar de ter sido anunciado um discurso do próprio durante a tarde.
Imagens de satélite mostram que o complexo em Teerão foi fortemente danificado no bombardeamento inicial.
Benjamin Netanyahu encerrou o discurso apelando aos cidadãos de Israel para que sigam as recomendações de segurança do Comando da Frente Interna do país, tendo referido que a operação contra o Irão continuará "enquanto for necessário".
Rui Azevedo
Ministros israelitas: operações no Irão deverão durar "cerca de uma semana"
Vários membros do governo de Israel, citados pela televisão pública do país, adiantaram que a operação dos EUA e de Israel contra o Irão tem a duração prevista de cerca de uma semana.
O calendário pode, no entanto, ser encurtado caso o líder supremo Ali Khamenei seja morto, o que poderia levar os iranianos a uma revolta bem-sucedida contra o regime.
Rui Azevedo
Israel diz ter atingido 500 alvos no Irão
As Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiram um "aviso urgente" para que os iranianos abandonem a zona industrial na região de Isfahan por causa de um ataque aéreo iminente a infraestruturas militares.
A indicação foi dada por um porta-voz das IDF em língua persa num comunicado. A investida é parte de uma série de centenas de ataques israelitas no oeste e sul do Irão, nomeadamente na cidade de Bushehr, onde está localizada uma conhecida central nuclear. Ao todo, Israel diz ter visado 500 alvos em solo iraniano.
Do outro lado, as hostilidades também não param. Voltaram a ouvir-se as sirenes em todo o centro de Israel em resultado do lançamento de mísseis balísticos por parte de Teerão. As forças israelitas afirmam estar a tentar intercetar os projéteis.
O ministro da Educação, Yoav Kisch, anunciou que as escolas israelitas vão manter-se fechadas até segunda-feira às 20h.
Rui Azevedo
🎥WATCH: IDF strikes hundreds of targets in western Iran as part of Operation Roaring Lion pic.twitter.com/KYMYVL8DOQ— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
Mais de 200 mortos e de 700 feridos no Irão
Registaram-se 201 mortos e 747 feridos em 24 províncias do Irão atingidas pelos ataques dos EUA e de Israel este sábado, avança um porta-voz da Sociedade do Crescente Vermelho do Irão à agência de notícias iraniana Mehr.
De acordo com este porta-voz, mais de 220 equipas desta organização humanitária não governamental prestam assistência nos locais afetados, onde prosseguem as operações de resgate.
Rui Azevedo
Número de mortos em escola iraniana sobe para 85
Rui Azevedo
O número de mortos na escola primária feminina da cidade de Minab, no sul do Irão, atingida pelos bombardeamentos isarelo-americanos, subiu para 85, informa o procurador local citado pela imprensa estatal iraniana.
Outro dos alvos da ofensiva foi um pavilhão desportivo em Lamerd, também no sul do Irão, onde 15 pessoas foram mortas, segundo a agência de notícias iraniana Fars.
No momento do ataque, havia crianças a brincar e a fazer exercício físico no local, reporta a Fars.
Militares iranianos proíbem passagem no Estreito de Ormuz
Os navios no Golfo estão a receber transmissões de rádio de alta frequência da Guarda Revolucionária Iraniana a alertar que não terão permissão para passar nesta via navegável.
Imagens de satélite mostram uma acumulação de navios junto a grandes portos, como Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.
A informação foi avançada à Reuters por um oficial da missão naval da União Europeia, Aspides, ainda que o Irão não tenha confirmado oficialmente a restrição.
O estreito de Ormuz, situado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, tem uma importância central para o comércio global de energia, com cerca de 20% do consumo mundial de petróleo a passar por este ponto estratégico.
Rui Azevedo
Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência esta noite
O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para este sábado no seguimento dos ataques dos EUA e de Israel ao Irão que já mereceram retaliação por parte da República Islâmica.
A sessão tem início previsto para as 16h de Nova Iorque (21h de Lisboa) e, de acordo com a ONU, vai abordar a "situação no Médio Oriente".
Entretanto, o chefe das Nações Unidas já condenou a "escalada militar na região".
Numa mensagem publicada na rede social X, António Guterres deixou claro que o conflito "prejudica a paz e segurança internacionais", apelando para "a cessação imediata das hostilidades" e encorajou vivamente todas as partes a "regressarem imediatamente à mesa das negociaões".
"Todos os Estados-Membros devem respeitar as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas. A Carta proíbe claramente «a ameaça do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com os Objetivos das Nações Unidas», escreveu Guterres, para quem "não há alternativa viável à resolução pacífica de disputas internacionais, em total conformidade com o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas".
Rui Azevedo
I condemn today's military escalation in the Middle East. The use of force by the United States & Israel against Iran, and the subsequent retaliation by Iran across the region, undermine international peace & security. All Member States must respect their obligations under…
All Member States must respect their obligations under… pic.twitter.com/TZKS4GuNnZ
Trump: "Tudo o que quero é liberdade para o povo"
No primeiro comentário aos acontecimentos desde a mensagem de vídeo gravada que deixou ao início do dia nas redes sociais, o presidente dos EUA reafirmou ao jornal norte-americano Washington Post que o ataque ao Irão é preventivo.
"Quero uma nação segura e é isso que vamos ter», referiu Trump. "Tudo o que quero é liberdade para o povo", acrescentou o líder da Casa Branca, que no vídeo anteriormente publicado já tinha incentivado o povo iraniano a depor o regime dos aiatolas.
Rui Azevedo
Arábia Saudita diz ter sido atacada pelo Irão
A Arábia Saudita fez saber que está entre os países atacados pelo Irão este sábado. Foram visadas a capital, Riade, e a região oriental, informou o reino do Médio Oriente.
Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a ofensiva perpetrada pela República Islâmica foi neutralizada. A Arábia Saudita diz tratar-se de um ataque injustificado e que ocorreu apesar de «as autoridades iranianas saberem que o reino confirmou que não permitiria que o seu espaço aéreo ou território fossem usados para um ataque ao Irão".
A diplomacia saudita não põe de parte a hipótese de retaliação.
«À luz desta agressão injustificada, o reino afirma que tomará todas as medidas necessárias para defender a sua segurança e proteger o seu território, cidadãos e residentes, incluindo a opção de responder à agressão", afirmou.
Rui Azevedo
🇸🇦|| Footage of attack on King Fahd Air Base in Saudi Arabia.#IranRevolution2026 pic.twitter.com/uMlPAhzqDm— Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) February 28, 2026
Comandante da Guarda Revolucionária e ministro da Defesa do Irão estarão mortos
O comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, o general Mohammad Pakpour, e o ministro da Defesa iraniano, Amir Nasirzadeh, foram mortos na sequência da ofensiva israelo-americana desta manhã no Irão, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela Reuters.
As autoridades israelitas, citadas pelo The Times of Israel, deram conta também da morte do chefe da inteligência iraniana, Majid Khademi, após os bombardeamentos deste sábado.
As residências do líder supremo Ali Khamenei e do presidente do Irão Masoud Pezeshkian foram alvo das investidas, mas Khamenei, segundo a imprensa de Israel, já teria sido levado anteriormente para lugar seguro.
Ainda assim, a televisão israelita Channel 12, citando fontes anónimas do Estado judaico, avança que Israel está a avaliar "indícios crescentes" de que a principal figura do regime dos aiatolas terá sido morta às primeiras horas do dia.
Até ao momento, não há confirmação oficial nem do lado de Israel nem por parte do Irão, mas o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à televisão norte-americana NBC News, afirmou que, tanto quanto ele sabe, Ali Khamenei sobreviveu.
"Todos os altos funcionários estão vivos. Portanto, todos estão agora nos seus postos, estamos a lidar com esta situação e está tudo bem", garantiu Abbas Araghchi.
Rui Azevedo
Iran’s Foreign Ministry: Tehran may have lost several commanders— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
“But this is not such a big issue,” said Foreign Minister Abbas Araghchi, noting that there were no casualties among the top leadership.
The Foreign Minister denied reports that Ayatollah Khamenei has passed away.… pic.twitter.com/7gAfh4Lnkt
França pede "reunião urgente" do Conselho de Segurança das Nações Unidas
O presidente francês alertou que o conflito a opor EUA e Israel ao Irão traz "graves consequências para a paz e segurança internacionais", pedindo uma "reunião urgente" do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Na rede social X, Emmanuel Macron escreveu que a escalada em curso é "perigosa para trodos" e "tem de parar".
"O regime iraniano deve compreender que agora não tem outra opção senão participar de boa fé nas negociações para encerrar os seus programas nucleares e balísticos, bem como as suas atividades de desestabilização regional. Isso é absolutamente necessário para a segurança de todos no Médio Oriente. O povo iraniano também deve poder construir livremente o seu futuro. Os massacres cometidos pelo regime islâmico desqualificam-no e exigem que a voz seja devolvida ao povo. Quanto antes, melhor", sublinhou.
Macron acrescentou ainda que está "em contacto próximo" com os "parceiros europeus e amigos no Médio Oriente".
Rui Azevedo
The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.

At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,…
At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,…
Impacto de míssil iraniano provoca quatro mortes na Síria
Segundo a imprensa estatal da Síria, quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas no país após o lançamento de um míssil iraniano.
A zona atingida foi uma área industrial em Sweida, no sul do território sírio.
Rui Azevedo
وكالة الأنباء السورية: 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في مدينة السويداء pic.twitter.com/3m1zc7odlN— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2026
Pedro Sánchez condena ação militar dos EUA e Israel contra o Irão
O presidente do governo espanhol criticou os ataques norte-americanos e israelitas deste sábado no Irão.
Na rede social X, Pedro Sánchez fala de uma "ação militar unilateral" que significa "uma escalada e contribui para uma ordem internacional mais incerta e hostil".
Ao mesmo tempo, condenou "as ações do regime iraniano e da Guarda Revolucionária".
"Não podemos permitir-nos outra guerra prolongada e devastadora no Médio Oriente. Exigimos a desaceleração imediata e o pleno respeito pelo direito internacional. É hora de retomar o diálogo e alcançar uma solução política duradoura para a região", declarou o governante.
Rui Azevedo
Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.

Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y…
Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y…
Mísseis iranianos fazem um morto nos Emirados Árabes Unidos
A resposta do Irão à ofensiva dos EUA e de Israel já provocou uma morte em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, avança a imprensa estatal deste país do Golfo Pérsico, sem fornecer mais detalhes.
Outros países da região e que também contam com bases militares norte-mericanas, como o Kuwait, Catar e Jordânia, dizem ter intercetado mísseis iranianos.
Rui Azevedo
Dezenas de mortos em escola iraniana
Pelo menos 51 pessoas morreram numa escola feminina da cidade de Minab, província de Hormozgan, no sul do Irão após os ataques conjuntos dos EUA e de Israel este sábado.
A informação foi avançada pelo governador da região, citado pela agência de notícias iraniana Tasnim que está ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
Inicialmente, tinham sido reportadas cinco vítimas mortais.
As autoridades iranianas continuam a acompanhar de perto a situação.
Rui Azevedo
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, já reagiu aos ataques coordenados de Israel e dos EUA ao Irão. Diz a nota publicada no X:
Os desenvolvimentos no Irão são extremamente preocupantes. Mantemos um contacto estreito com os nossos parceiros na região.
Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a salvaguarda da segurança e da estabilidade regionais.
É de importância crucial garantir a segurança nuclear e impedir quaisquer ações que possam agravar ainda mais as tensões ou comprometer o regime global de não proliferação.
A União Europeia adotou sanções abrangentes em resposta às ações do regime assassino do Irão e da Guarda Revolucionária e tem promovido consistentemente esforços diplomáticos destinados a resolver os programas nucleares e balísticos através de uma solução negociada.
Em estreita coordenação com os Estados-Membros da UE, tomaremos todas as medidas necessárias para garantir que os cidadãos da UE na região possam contar com o nosso total apoio.
Apelamos a todas as partes para que exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem plenamente o direito internacional.
The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026
We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.
Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate…
A Euronews dá início às 12:00 de Portugal a uma cobertura em direto dos acontecimentos deste sábado no Irão.