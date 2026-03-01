Bem-vindo ao nosso segundo dia de cobertura da evolução da situação no Médio Oriente, um dia depois de os EUA e Israel terem lançado ataques aéreos contra o Irão, enquanto prosseguem as duras negociações sobre o programa nuclear do país.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Em retaliação, o Irão começou por visar os meios militares americanos em todos os países da região do Golfo, com exceção de Omã.

No sábado à noite, a televisão estatal iraniana noticiou a morte do Ayatollah Ali Khamenei e de cerca de 40 outros altos funcionários.

O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica prometeu desencadear "a mais devastadora operação ofensiva" contra as bases americanas e Israel.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (EUA) anunciou, este domingo, que três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram gravemente feridos no âmbito da Operação Fúria Épica, que envolve ataques conjuntos com Israel ao Irão. Além disso, o Pentágono informou que vários outros soldados sofreram lesões ligeiras.

Aumentou também o número de baixas civis em resultado da retaliação de Teerão. Na cidade de Beit Shemesh, no centro de Israel, pelo menos nove pessoas morreram após o bombardeamento iraniano de uma zona residencial. Os Emirados Árabes Unidos reportaram três mortes e o Kuwait uma desde sábado.

Do outro lado da barricada, Donald Trump deu conta, em entrevista à Fox News, de que a operação israelo-americana, que "está a avançar rapidamente", matou 48 líderes iranianos. Benjamin Netanyahu já garantiu, este domingo, que as ações militares de Israel e dos EUA em solo iraniano vão intensificar-se nos próximos dias.

Entretanto, foi nomeado o líder supremo interino do Irão após a morte de Ali Khamenei. Trata-se de Alireza Narafi, um reliogioso da confiança do aiatola que comandava o país desde 1989.

Os ataques de Israel e EUA ao Irão terão já fizeram mais de 200 mortos e de 700 feridos, de acordo com o Crescente Vermelho. O número de mortos do ataque a uma escola no sul do Irão terá feito pelo menos 153 vítimas mortais, incluindo crianças, segundo as autoridades iranianas.

${title} ${body}