Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Campanha na Hungria: Orbán faz mistério sobre presença em comícios, Magyar percorre o país

Péter Magyar tira uma selfie com um adepto em Veszprém, a 27 de fevereiro de 2026
Péter Magyar tira uma selfie com um adepto em Veszprém, a 27 de fevereiro de 2026 Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Magyar Ádám
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A Euronews analisou os eventos de campanha do Fidesz, que está no governo há 16 anos, e do partido Tisza, que lidera atualmente várias sondagens de opinião.

Os políticos do Fidesz entraram em modo de campanha na Hungria. Na quarta-feira à noite, dois membros do governo, János Lázár, ministro da Construção, Investimento e Transportes, e o candidato local István Nagy, também ministro da Agricultura, realizaram um fórum público em Mosonmagyaróvár. A esmagadora maioria do público considera que o que está em jogo nas eleições é enorme: "Tudo mudou na Europa. As coisas estão a ir numa direção muito errada. E eu, pessoalmente, já não me sinto tão seguro como dantes", disse um elemento do público à Euronews.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O comício contou com a presença de algumas centenas de pessoas, incluindo dezenas de apoiantes da oposição, mas não houve confrontos entre os dois campos. Apesar de terem sido abordadas questões locais, o tema principal foi a Ucrânia. János Lázár afirmou que Kiev quer cortar o acesso da Hungria à energia russa barata e, a certa altura, chegou a dizer que a Ucrânia continuaria a ser uma zona de guerra nas próximas décadas: "Por vezes, haverá paz, por vezes tréguas, por vezes empurrões na fronteira de 1200 quilómetros. E os russos tentarão chegar a Kiev, claro, e sabe-se lá onde à volta de Kiev. E o Donbass e por aí fora. É isso que querem, vão tentar alargar as fronteiras mesmo depois do acordo de paz e mesmo depois do cessar-fogo", disse.

Segurança nacional no centro da campanha do Fidesz

Os ministros foram questionados sobre com que bases afirmam que a Ucrânia se prepara para atacar a Hungria, um membro da NATO. István Nagy diz que "é óbvio que existem relatórios dos serviços secretos que sustentam esta afirmação e é sempre melhor ter medo do que ser assustado. Por isso, temos de nos proteger para que não aconteça nada que possa ameaçar o fornecimento de energia ao povo húngaro".

János Lázár afirma que "com base em todas as informações relevantes para a segurança nacional, chegámos à conclusão de que o sistema de armazenamento, transmissão e rede de energia na Hungria tem de ser mais bem protegido do que tem sido até agora. Aumentámos o nível de proteção, foi isso que aconteceu. Trata-se, obviamente, de uma questão de segurança nacional, e toda a informação necessária para o efeito está disponível". Disse ainda que "muitas pessoas na Europa estão a tentar tranquilizar os ucranianos, mas infelizmente os ucranianos não se conseguem controlar".

O Fidesz está a construir a sua campanha com base em três políticos: János Lázár, Péter Szijjártó e Viktor Orbán, mas os eventos de campanha do primeiro-ministro não são públicos nem amplamente anunciados. A Euronews contactou o gabinete de imprensa do primeiro-ministro por telefone e por e-mail para saber onde é que Orbán iria fazer campanha nestes dias, mas não obtivemos resposta.

Péter Magyar diz que o governo usa a Ucrânia como distração

Péter Magyar, o principal adversário de Viktor Orbán, está a fazer uma digressão pública pelo país, aparecendo em três a cinco povoações por dia, juntamente com os candidatos locais do Tisza. Magyar diz que o Governo só fala da Ucrânia para desviar a atenção dos problemas do país.

"Não me ocupo de disparates. Estamos preocupados com a vida do povo húngaro, em salvar o sistema de saúde, em trazer para casa os fundos da UE, o que Viktor Orbán não fez. Medidas anticorrupção, pôr a Hungria a funcionar. Viktor Orbán fala de tudo menos da realidade. Ameaça os húngaros, incita-os, cria uma psicose de guerra. Em 45 dias, a Hungria vai acabar com isso", disse o líder da oposição à Euronews.

O slogan da campanha do Tisza é "agora ou nunca", o que ecoa os sentimentos dos eleitores da oposição, muitos dos quais acreditam que nunca houve uma oportunidade tão grande para derrubar o Fidesz.

Desde 2010 que as sondagens não dão tanta popularidade a um partido da oposição como dão agora ao Tisza. A magnitude do desafio que Viktor Orbán enfrenta é ilustrada pelo facto de Péter Magyar aparecer regularmente perante milhares de pessoas nas grandes cidades rurais.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Orbán propõe "missão de inquérito" ao gasoduto de Druzhba e admite "dificuldades" causadas pelo seu veto

Campanha na Hungria: Orbán faz mistério sobre presença em comícios, Magyar percorre o país

Hungria bloqueia pacote de sanções da UE até que o abastecimento de petróleo ucraniano seja retomado