Vídeo. Paquistão e Afeganistão trocam fogo na fronteira e ataques aéreos atingem cidades

Fumo ergueu-se sobre as montanhas próximas na sexta-feira, enquanto o som de bombardeamentos ecoava ao longo da fronteira, obrigando civis a abandonar campos temporários e aldeias vizinhas. Civis que vivem perto de campos de refugiados fugiram durante a noite, com receio de novos ataques. O residente local Waqas Shinwari disse que, de ambos os lados, as pessoas estavam exaustas e esperavam uma reconciliação após meses de instabilidade.

Responsáveis afegãos acusaram o Paquistão de disparar morteiros contra áreas civis, enquanto forças afegãs lançaram ataques de retaliação contra posições militares do outro lado da fronteira.

O Paquistão levou depois a cabo ataques aéreos em Kabul e noutras províncias, o bombardeamento mais intenso desde o regresso dos talibãs ao poder em 2021. Islamabad relaciona a escalada com ataques transfronteiriços de militantes, alegações rejeitadas por Kabul.

As passagens fronteiriças permanecem em grande parte encerradas, perturbando o comércio e as deslocações de famílias. Com a diplomacia bloqueada, apesar dos esforços de mediação, o risco de um confronto prolongado parece agora mais elevado do que em qualquer outro momento dos últimos meses.