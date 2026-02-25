Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Governo britânico vai divulgar documentos confidenciais sobre nomeação do ex-príncipe André como enviado para o comércio

Andrew Mountbatten-Windsor, da Grã-Bretanha, olha em volta enquanto sai depois de assistir à cerimónia das Matinas da Páscoa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em Inglaterra, a 20 de abril de 2025.
Andrew Mountbatten-Windsor, da Grã-Bretanha, olha em volta enquanto sai depois de assistir à cerimónia das Matinas da Páscoa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em Inglaterra, a 20 de abril de 2025. Direitos de autor  AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Direitos de autor AP Photo/Kirsty Wigglesworth
De Emma De Ruiter
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os deputados aprovaram na terça-feira uma proposta que obriga à divulgação dos documentos, depois de André Mountbatten-Windsor ter sido detido por alegadamente partilhar relatórios do governo com Jeffrey Epstein, quando era representante para o comércio.

O governo britânico vai divulgar documentos confidenciais relacionados com a nomeação do antigo príncipe André como enviado para o comércio, após a pressão exercida pelos legisladores num debate parlamentar contundente.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Durante o debate de terça-feira, os deputados apelaram a uma maior responsabilização da família real e afirmaram que o irmão do rei tinha posto a sua amizade com Jeffrey Epstein à frente do seu dever para com o país.

Foi aprovada uma moção que exige a publicação dos documentos, depois de André Mountbatten-Windsor ter sido detido por acusações relacionadas com alegações de ter partilhado relatórios governamentais com Epstein, quando este era enviado comercial. O governo do primeiro-ministro Keir Starmer apoiou a moção, garantindo a sua aprovação.

"Francamente, é o mínimo que devemos às vítimas dos horríveis abusos perpetrados por Jeffrey Epstein e outros, abusos esses que foram permitidos, ajudados e incentivados por um grupo muito extenso de indivíduos arrogantes, com direitos e muitas vezes ricos, neste país e noutros locais", afirmou o ministro do Comércio, Chris Bryant, em nome do governo britânico.

"Rude e arrogante"

Mountbatten-Windsor, que foi destituído dos seus títulos reais no ano passado, está a ser investigado pela polícia por alegações de que partilhou documentos sensíveis com Epstein durante o seu tempo como enviado.

O antigo príncipe foi detido na semana passada por suspeita de má conduta em funções públicas e o seu irmão, o Rei Carlos III, afirmou que "a lei deve seguir o seu curso".

O líder dos liberais democratas, Ed Davey, afirmou que a associação de André com Epstein e a de Mandelson, que foi libertado sob fiança na madrugada de terça-feira, eram uma "mancha no nosso país".

"Temos de começar a limpar essa nódoa com o desinfetante da transparência", afirmou.

Os liberais-democratas recorreram a um mecanismo parlamentar pouco utilizado para obrigar os ministros a revelar os dossiers, que remontam ao tempo em que Tony Blair era primeiro-ministro trabalhista, há 26 anos.

Bryant descreveu Mountbatten-Windsor como alguém que está empenhado na constante "corrida ao auto-enriquecimento" - um "homem rude, arrogante e com direitos que não conseguia distinguir entre o interesse público, que dizia servir, e o seu próprio interesse privado".

Embora o governo tenha concordado em divulgar os ficheiros, Bryant afirmou que a publicação de alguns documentos poderá ser adiada até a polícia concluir a investigação.

A divulgação dos dossiers sobre André ocorre numa altura em que o governo se prepara para divulgar, no início de março, um primeiro conjunto de documentos relacionados com a nomeação de Mandelson para embaixador do Reino Unido em Washington, em 2024.

Outras fontes • AP, AFP

