Vídeo. Protestos em Minneapolis após morte de mulher numa operação do ICE

No final de quarta-feira, centenas de pessoas participaram numa vigília, acenderam velas e apelaram a resistir às rusgas de imigração. Algumas pessoas exibiram cartazes contra o ICE e entoaram palavras de ordem, enquanto ruas próximas foram bloqueadas por automóveis.
A zona fica perto de mercados de imigrantes há muito estabelecidos e não longe do local onde George Floyd foi morto em 2020.
A automobilista de 37 anos foi atingida na cabeça numa rua residencial coberta de neve, a sul do centro, diante de um familiar. Responsáveis federais afirmaram que o agente agiu em legítima defesa, enquanto o governador local, Tim Walz, considerou o tiroteio “totalmente evitável”.