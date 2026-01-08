Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Participam em protesto e vigília após agente do Serviço de Imigração e Alfândegas ter disparado e matado uma mulher em Minneapolis, na quarta-feira
No Comment

Vídeo. Protestos em Minneapolis após morte de mulher numa operação do ICE

Últimas notícias:

Eclodiram protestos em Minneapolis após a morte de uma mulher numa operação do Serviço de Imigração e Alfândega. O governador local considerou o tiroteio “totalmente evitável”.

No final de quarta-feira, centenas de pessoas participaram numa vigília, acenderam velas e apelaram a resistir às rusgas de imigração. Algumas pessoas exibiram cartazes contra o ICE e entoaram palavras de ordem, enquanto ruas próximas foram bloqueadas por automóveis.

A zona fica perto de mercados de imigrantes há muito estabelecidos e não longe do local onde George Floyd foi morto em 2020.

A automobilista de 37 anos foi atingida na cabeça numa rua residencial coberta de neve, a sul do centro, diante de um familiar. Responsáveis federais afirmaram que o agente agiu em legítima defesa, enquanto o governador local, Tim Walz, considerou o tiroteio “totalmente evitável”.

