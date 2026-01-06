Trump apresenta sonho do petróleo venezuelano mas especialistas avisam que não será barato nem fácil

Donald Trump disse que quer governar a Venezuela "através do petróleo" e apontou para milhares de milhões de dólares de lucro para as empresas americanas - mas o que é que isso significa em termos práticos? A resposta está longe de ser clara e os especialistas apontam para obstáculos logísticos consideráveis.

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Para começar, a ideia de governar um país através do petróleo não responde a questões fundamentais como: quem vai gerir a atividade diária? O regime chavista irá cooperar? E será que as empresas norte-americanas - e talvez mesmo o dinheiro dos contribuintes norte-americanos - irão subscrever um enorme investimento na revisão das vastas, mas ultrapassadas, instalações de extração do país?

Por enquanto, Trump não forneceu quaisquer pormenores, apesar de ter reiterado a ideia de que os Estados Unidos irão beneficiar e de as empresas terem manifestado "enorme interesse".

Para o presidente dos EUA, energia é poder e a Venezuela tem a chave para as maiores reservas de petróleo confirmadas do mundo. Na opinião de Trump, isso dará a Washington uma vantagem extra em termos geopolíticos e consolidará o seu estatuto de superpotência na região e não só. E pode ter razão.

De acordo com analistas do gigante americano da banca de investimento Goldman Sachs, as reservas de petróleo combinadas da Venezuela, da vizinha Guiana, onde as empresas americanas estão profundamente envolvidas, e dos EUA poderiam dar aos Estados Unidos cerca de 30% das reservas globais de petróleo.

A Goldman Sachs estima que a produção de petróleo poderá aumentar drasticamente sob a influência dos EUA, podendo atingir 1,4 milhões de barris por dia - a partir da sua produção atual de 0,8 milhões de barris por dia - no prazo de dois anos e 2,5 milhões de barris por dia no prazo de uma década.

"Mantemos a nossa opinião de que a mudança de regime na Venezuela representaria imediatamente um dos maiores riscos de alta para a oferta global de petróleo para 2026 e 2027", afirmou o banco numa nota publicada na segunda-feira.

"A mudança poderia dar aos EUA maior influência sobre os mercados de petróleo (...) e remodelar o equilíbrio de poder nos mercados internacionais de energia".

Mas, primeiro, as empresas americanas teriam de entrar e suportar os custos da revitalização da sua indústria.

E as autoridades interinas venezuelanas - que muitas vezes condenaram o imperialismo americano - teriam de colaborar e a comunidade internacional concordar com o que pode acabar por parecer a expropriação dos recursos estratégicos de outra nação.

O Presidente Donald Trump ouve uma pergunta durante uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago, Florida, a 3 de janeiro de 2026, enquanto o Secretário de Estado Marco Rubio assiste. (Foto AP) AP Photo

A Chevron é a única grande empresa petrolífera norte-americana a operar na Venezuela ao abrigo de uma licença especial.

Ainda assim, o presidente dos EUA parece acreditar que pode contornar esses obstáculos. Numa conferência de imprensa, sugeriu que as empresas norte-americanas já tinham manifestado o seu interesse, sem fornecer pormenores, e insistiu que poderiam ganhar milhares de milhões se o fizessem.

Como incentivo, propôs também um reembolso financeiro pelo investimento efectuado.

"Serão reembolsados pelo que estão a fazer", disse Trump. "Vamos vender grandes quantidades de petróleo a outros países, muitos dos quais o estão a utilizar agora, mas eu diria que muitos mais virão."

A Venezuela, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo: cerca de 17% ou 3,3 mil milhões de barris, à frente da Arábia Saudita, o gigante da OPEP, de acordo com o Instituto de Energia, com sede em Londres.

Para a Chevron, que opera no país há quase um século, a Venezuela é um mercado que conhecem bem e tem mantido uma operação rentável, mas não é o caso de outras empresas americanas como a Exxon Mobil, que saiu do país em 2007, depois de o antigo líder venezuelano Hugo Chávez ter nacionalizado os seus activos.

A ConocoPhillips também viu os seus activos nacionalizados nesse mesmo ano.

Trump argumentou que este facto constituiu "um roubo" e que os EUA devem ser compensados.

Reparação do setor petrolífero da Venezuela custa dinheiro... muito dinheiro

Para além da política, há a operação logística.

Grande parte das infraestruturas (poços, oleodutos, refinarias, etc.) é antiga, está em mau estado de conservação ou não está operacional, o que significa que é necessário proceder a uma reconstrução material importante antes de se poder aumentar significativamente a produção.

Além disso, anos de subinvestimento significam que a Venezuela perdeu muitos trabalhadores formados - as empresas teriam de reconstruir uma força de trabalho moderna.

Olhando para os números, a escala do investimento necessário é impressionante.

O restabelecimento dos níveis de produção anteriores às sanções poderia custar dezenas ou mesmo centenas de biliões de dólares, disse Peter McNally da Third Bridge, uma empresa de investigação de investimentos e capitais privados com sede em Londres.

Mulher tira foto do cais da refinaria El Palito, perto de Puerto Cabello, na Venezuela. AP Photo

A Venezuela também teria que reformar suas leis para permitir maiores investimentos de empresas petrolíferas estrangeiras. Caracas nacionalizou o setor na década de 1970 e, nos anos 2000, ordenou uma migração forçada para joint ventures controladas pela empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

McNally acrescentou que pode levar pelo menos dez anos para que as empresas petrolíferas ocidentais se comprometam com a Venezuela.

Ainda não se sabe se as empresas petrolíferas americanas concordarão em voltar à Venezuela e os custos associados à operação podem não representar um negócio atrativo para os seus acionistas, mesmo que a administração dos EUA concorde em reembolsar uma parte dos custos sem outros incentivos financeiros.

"A principal responsabilidade das grandes petrolíferas norte-americanas é para com os seus acionistas e não para com o governo", afirmou Ole Hansen, analista da empresa de investimentos dinamarquesa Saxo Bank.

"Tendo isso em conta, duvido que se assista a uma corrida de interesse para regressar à Venezuela tão cedo".

Volatilidade política e questões jurídicas complicam a ação de Trump

No sábado, uma operação da Força Delta dos Estados Unidos retirou e capturou o homem forte Nicolás Maduro num ataque espetacular. Maduro enfrenta agora acusações de narcoterrorismo em Nova Iorque, aguardando julgamento. O seu número 2, Delcy Rodríguez, está agora a comandar o país.

Ainda assim, as questões sobre a legalidade da operação dos EUA e o potencial de instabilidade política a longo prazo na Venezuela são grandes para os potenciais investidores.

Uma bandeira hasteada sobre um complexo de refinarias em Carson, Califórnia. (AP Photo/Damian Dovarganes) AP Photo

"As empresas americanas não regressarão até terem a certeza de que serão pagas e de que terão pelo menos um mínimo de segurança", disse Mark Christian, diretor de desenvolvimento de negócios da CHRIS Well Consulting em Oklahoma City.

Ele também disse que as empresas não voltarão até que as sanções dos EUA contra o país sejam removidas. Por enquanto, a administração dos EUA não indicou que as irá remover.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sugeriu uma política de "quarentena petrolífera" para a nova liderança liderada por Rodríguez, que manteve intactos muitos elementos do regime duro de Maduro, incluindo o exército e o ministro do interior.

Além disso, as frequentes mudanças na política venezuelana, a dívida não resolvida e as disputas sobre a nacionalização continuam a ser um ponto de atrito.

Para a ConocoPhillips, as autoridades venezuelanas devem-lhe cerca de 10 mil milhões de dólares pela expropriação dos seus ativos em 2007 e já deu sinais de que vai continuar a ser cautelosa.

"A ConocoPhillips está a acompanhar os desenvolvimentos na Venezuela e as suas potenciais implicações para o fornecimento e a estabilidade da energia mundial. Seria prematuro especular sobre quaisquer atividades comerciais ou investimentos futuros", afirmou um porta-voz da empresa.

Ed Hirs, um dos fundadores da Universidade de Houston, disse que a história está cheia de exemplos recentes de excursões americanas que não produziram resultados notáveis para as empresas dos EUA.

"Trump junta-se agora à história dos presidentes americanos que derrubaram regimes de países. Bush com o Iraque. Obama com a Líbia. Nesses casos, os Estados Unidos não receberam nenhum benefício do petróleo", disse Hirs. "Receio que a história se repita na Venezuela".