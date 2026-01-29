Agentes de imigração dos EUA tentam entrar no consulado do Equador

O governo de Daniel Noboa denunciou a tentativa de infiltração de um agente de imigração dos EUA no seu consulado em Minneapolis. Os funcionários impediram a entrada do agente do ICE para proteger os cidadãos equatorianos.
O Equador denunciou uma tentativa de invasão por parte de agentes de imigração norte-americanos no consulado do país sul-americano em Minneapolis, cidade-chave para a controvérsia relacionada com a mais recente repressão levada a cabo pela administração Trump.
O governo de Daniel Noboa, um dos aliados mais próximos de Washington na América Latina, enviou uma carta de protesto à embaixada dos EUA em Quito pelo incidente, segundo informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.
De acordo com a nota de imprensa, um agente do Serviço de Imigração e Controlo Alfandegário dos EUA tentou entrar no consulado, mas foi impedido pelos funcionários para proteger os equatorianos que se encontravam dentro da missão diplomática.
Minneapolis, no estado de Minnesota, no norte do país, tornou-se o centro de uma tensa confrontação nacional devido à severa campanha de deportação do presidente Donald Trump, depois de agentes do ICE terem disparado contra e tirado a vida a dois manifestantes este mês, um deles, Alex Pretti, no sábado,enquanto estava imobilizado no chão por agentes mascarados.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem com o rosto ocultado a tentar entrar no edifício equatoriano, enquanto um funcionário o informa de que não está autorizado a fazê-lo.
O Ministério exigiu que "atos dessa natureza não se repitam em nenhum dos escritórios consulares do Equador nos Estados Unidos".
Trump anunciou, nesse mesmo dia, que iria "desanuviar as tensões" na sequência dos dois tiroteios fatais.
Na semana passada, uma fotografia que exibia um menino equatoriano de cinco anos, assustado, a ser escoltado por um agente de imigração que o segurava pela sua mochila do Homem-Aranha tornou-se viral e desencadeou protestos.