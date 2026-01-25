Morte de Alex Pretti faz aumentar coro para que ICE deixe o Minnesota

Aumentam as vozes para que os agentes federais de imigração (ICE) abandonem o estado do Minnesota, depois de um agente da Patrulha Fronteiriça dos EUA ter baleado mortalmente um homem em Minneapolis, a segunda vez que isto acontece com um cidadão norte-americano na cidade nas últimas três semanas.

O homem morto pelo ICE foi identificado como Alex Pretti, de 37 anos, enfermeiro numa unidade de cuidados intensivos.

Após o tiroteio, centenas de pessoas saíram à rua para protestar contra a presença de agentes federais de imigração no estado, entrando em confronto com agentes federais que empunhavam bastões e disparavam balas de flash.

Durante uma conferência de imprensa, juntamente com o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, e outros legisladores, após o tiroteio, a senadora do Minnesota Amy Klobuchar afirmou: "Neste momento, estamos concentrados em tirar o ICE deste estado e, claro, usaremos todas as alavancas que temos. Lembro às pessoas que Donald Trump dirige a Casa Branca e, infelizmente, até à data não vimos os membros republicanos do Congresso a levantarem-se. Ele também parece estar a dirigir o Congresso", disse, apelando aos republicanos para que se juntem a eles.

Manifestantes protegem-se enquanto agentes federais disparam munições de controlo de multidões Aaron Nesheim/AP Photo

Jacob Frey disse que a cidade irá apresentar uma moção para encorajar um juiz a decidir sobre uma ordem de restrição temporária que concederia alívio imediato e ajudaria a parar esta operação que tem sido tão prejudicial para a cidade".

Numa declaração própria, o Departamento de Segurança Interna afirmou que um homem se aproximou dos agentes da Patrulha Fronteiriça com uma pistola semi-automática de 9 mm e resistiu às tentativas de o desarmar durante uma operação. O comunicado afirma que os agentes dispararam "tiros de defesa".

Mas nos vídeos do tiroteio que surgiram pouco depois, Pretti é visto com um telemóvel na mão, sem qualquer sinal claro de que estivesse a empunhar uma arma. O vídeo que circula nas redes sociais e alguns órgãos de comunicação mostra o que parece ser uma execução sumária.

ATENÇÃO: IMAGENS EVENTUALMENTE CHOCANTES

Vídeo mostra o momento em que Alex Pretti é morto por agentes da Patrulha de Fronteiras

Poucas semanas antes, uma mulher de 37 anos e mãe de três filhos, Renee Good, foi mortalmente baleada por um agente do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA quando estava ao volante do seu carro, provocando indignação pública e protestos.

Trump acusa democratas de "insurreição"

Entretanto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, atacou o governador do Minnesota, Tim Walz, e o presidente da Câmara de Minneapolis na sua plataforma de redes sociais, Truth Social.

Trump publicou imagens da arma que as autoridades de imigração disseram ter sido recuperada, comentando: "O que é que se passa? Onde está a polícia local? Porque é que não lhes foi permitido proteger os agentes do ICE?"

Trump disse ainda que o governador e o presidente da câmara democratas estão a "incitar à insurreição, com a sua retórica pomposa, perigosa e arrogante".

Walz disse que o estado iria liderar a investigação do tiroteio, afirmando que não tem confiança nos funcionários federais.

Mas os agentes federais impediram o Gabinete de Apreensão Criminal do Minnesota de entrar no local, mesmo depois de ter obtido um mandado judicial assinado, segundo o superintendente Drew Evans.

Quem era Alex Pretti?

Membros da família dizem que Pretti era um enfermeiro na Unidade de Cuidados Intensivos num hospital de veteranos que se "preocupava profundamente com os outros" e estava "revoltado com as ações do presidente Donald Trump sobre a imigração na cidade". De acordo com a família, Pretti tinha participado em protestos após o recente assassinato de Renee Good por outro agente do ICE, a 7 de janeiro.

Alex J. Pretti, baleado por um agente federal em Minneapolis no sábado, 24 de janeiro de 2026. AP/AP

O pai de Alex, Michael Pretti, disse: "Ele achava terrível raptar crianças, agarrar pessoas na rua. Preocupava-se com essas pessoas e sabia que era errado, por isso participou nos protestos".

Os registos do tribunal mostram que Pretti não tinha registo criminal e a família disse que ele nunca tinha tido quaisquer relações com as forças da ordem, para além de multas de trânsito.

Segundo os familiares, Pretti possuía uma arma de fogo e tinha licença de porte de arma oculta no Minnesota. No entanto, afirmaram que nunca o tinham visto a portá-la.