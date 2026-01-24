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Homem identificado como norte-americano de 37 anos foi "executado" por agentes do ICE

Membros do clero e activistas comunitários reúnem-se no Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul na sexta-feira, 23 de janeiro de 2026.
Membros do clero e activistas comunitários reúnem-se no Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul na sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Direitos de autor  AP Photo/Angelina Katsanis
Direitos de autor AP Photo/Angelina Katsanis
De Ricardo Figueira com Agências
Publicado a Últimas notícias
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O governador do Minnesota, Tim Waltz, anunciou que agentes federais tinham protagonizado "mais um tiroteio horrível" no âmbito da repressão da administração Trump contra a imigração.

O homem morto a tiro por agentes da polícia federal de imigração norte-americana (ICE) no sábado em Minneapolis foi identificado como Alex Pretti, de 37 anos, norte-americano e enfermeiro de cuidados intensivos.

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Pretti foi morto quando participava no segundo dia consecutivo de protestos pedindo que o ICE deixe o estado do MInnesota.

O vídeo que circula nas redes sociais e nos meios de comunicação social mostra o que parece ser não um tiroteio, mas uma execução a sangue-frio e à queima-roupa.

Pretti, que segundo o ICE estaria armado, intervém para defender uma mulher contra quem os agentes federais estariam a usar gás-pimenta. É então imobilizado por um grupo de agentes, resistindo à detenção. O grupo de homens parece desarmá-lo. Apesar de estar alegadamente armado com uma pistola, Pretti não tenta empunhar a arma nem usá-la contra os homens do ICE. Um dos agentes puxa então da sua arma de serviço e dispara várias vezes contra Pretti. As imagens sugerem que o homem de 37 anos terá sido "executado" a sangue-frio e praticamente à queima-roupa.

Pode ver o momento no vídeo abaixo, com o aviso de que se trata de imagens que podem ferir a suscetibilidade:

O ICE continua a alegar que Pretti terá tentado atacar os agentes. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, publicou no X uma imagem, aparentemente gerada por inteligência artificial, dizendo:

"Como evitar o ICE: 1) Não esteja aqui ilegalmente. 2) Não ataque os agentes do ICE 3) Obedeça às leis federais e estaduais".

Na mesma publicação, Hegseth diz "vergonha para as autoridades do Minnesota e para os loucos nas ruas".

No sábado, Minneapolis viveu um segundo dia consecutivo de protestos em massa contra a presença do ICE no estado, depois da divulgação de imagens da detenção de uma criança de origem equatoriana, de apenas cinco anos.

Governador dá o alerta

A morte do homem agora identificado como Pretti foi conhecida do público no sábado quando o governador do Minnesota, Tim Walz, informo que agentes federais destacados para Minneapolis no âmbito de uma vasta ação de repressão da imigração tinham levado a cabo "mais um tiroteio horrível", menos de três semanas após o tiroteio fatal de Renee Good.

"Acabei de falar com a Casa Branca depois de mais um tiroteio horrível perpetrado por agentes federais esta manhã. O Minnesota está farto. Isto é doentio", disse Walz no X.

A morte, segunda de um cidadão norte-americano às mãos do ICE em apenas três semanas, após a morte de Renee Good, provocou uma nova onda de tumultos.

Um juiz federal do Minnesota já emitiu uma providência cautelar para impedir o ICE de destruir provas ou tentar interferir na investigação da morte de Pretti.

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