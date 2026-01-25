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Populares gritam contra agentes federais após um agente federal ter morto a tiro uma pessoa nas proximidades, sábado, 24 de janeiro de 2026, em Minneapolis
No Comment

Vídeo. Reúnem-se centenas em homenagem a Alex Pretti, morto por agente fronteiriço em Minneapolis

Últimas notícias:

Centenas reúnem-se no memorial em homenagem a Alex Pretti em Minneapolis para protestar contra o seu homicídio

Centenas de pessoas juntaram-se em torno de um memorial improvisado que tem vindo a crescer, em memória de Alex Pretti, morto a tiro no sábado por agentes federais de imigração em Minneapolis.

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Segundo a família, Pretti trabalhava como enfermeiro de cuidados intensivos num hospital do Departamento de Assuntos dos Veteranos.

Familiares disseram à Associated Press que Pretti participou em protestos após a morte de Renee Good, que foi vítima de disparos de um agente do Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro dos EUA a 7 de janeiro.

Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou que agentes federais realizavam uma operação no âmbito do endurecimento das medidas de imigração da administração e dispararam "tiros defensivos" depois de um homem armado com uma pistola se ter aproximado.

Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou no sábado o presidente da câmara de Minneapolis e o governador do estado de "incitar à insurreição" devido à resposta à morte de um civil na cidade às mãos de agentes federais.

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