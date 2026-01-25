Durante o ano de 2025, Donald Trump mais que duplicou o número de efetivos do ICE de 10.000 para 22.000, trazendo consigo inúmeras detenções e até mortes que comoveram o povo americano e o mundo, que vira agora as atenções para este organismo: US Immigration and Customs Enforcement, ou abreviadamente ICE.

O ICE nasceu em 2002, após o 11 de setembro, como parte da resposta ao terrorismo. Atualmente, gere cerca de 8 mil milhões de dólares por ano, distribuídos por três divisões principais:

O Gabinete de Detenção e Afastamento (ERO) é responsável pela aplicação das leis de imigração dentro e fora das fronteiras.

(ERO) é responsável pela aplicação das leis de imigração dentro e fora das fronteiras. O Gabinete de Investigações de Segurança Interna (HSI) ocupa-se das organizações criminosas transnacionais.

(HSI) ocupa-se das organizações criminosas transnacionais. O Gabinete do Conselheiro-Chefe (OPLA) litiga os casos de deportação perante os tribunais de imigração.

Em teoria, o objetivo é combater a criminalidade organizada e o terrorismo. Na prática, desde janeiro de 2025, a agência passou a dedicar-se à perseguição de todos os suspeitos de estarem em situação irregular.

Uma das medidas mais criticadas é a assinatura pela administração de um memorando que permite aos agentes entrar nas casas sem mandado, contornando a proteção da Quarta Emenda contra buscas arbitrárias. Anteriormente, a maioria das detenções era efetuada com mandados administrativos, que não autorizavam a entrada em casas particulares. Agora essa barreira legal caiu.

Metodologia oficial: aplicação da lei de imigração e combate ao crime transnacional

De acordo com a informação oficial do ICE, o funcionamento do serviço baseia-se no ERO, responsável pelo controlo da imigração. Contrariamente ao que se poderia pensar, a maior parte do trabalho não se realiza na fronteira, mas no interior do país. O principal método consiste em identificar os estrangeiros "prioritários" que estão encarcerados em prisões federais, estaduais e locais através de dados biométricos e biográficos.

O ERO coordena-se estreitamente com as forças policiais locais através de um programa que delega a autoridade em matéria de imigração nas forças policiais estaduais e locais, dando-lhes formação e recursos tecnológicos para aplicarem as leis da imigração nas suas jurisdições. Têm o poder de prender pessoas apenas com base no seu estatuto de imigrante ilegal, sem necessidade de outras acusações criminais. Também trabalham com a INTERPOL e com adidos internacionais para localizar cidadãos estrangeiros procurados por crimes noutros países que se encontram atualmente nos Estados Unidos.

Outra vertente do serviço é a HSI (Unidade de Investigação de Segurança Interna), que se concentra no combate ao crime transnacional. Investiga o contrabando de estupefacientes, o tráfico de seres humanos, a violência de gangues, o branqueamento de capitais, o roubo de propriedade intelectual e a fraude aduaneira. Lida também com a cibercriminalidade e a exploração infantil, além de ser o maior contribuinte para as equipas conjuntas de combate ao terrorismo lideradas pelo FBI.

Com uma clara exigência imposta por Donald Trump de serem "verdadeiros patriotas", a agressividade das acções do ICE tornou-se cada vez mais comum, ao ponto de matar cidadãos norte-americanos.

Métodos cada vez mais agressivos

As rusgas seguem um padrão repetido em Minneapolis, Los Angeles, Chicago e Nova Iorque. Os agentes, muitos deles com o rosto coberto por máscaras, localizam os seus alvos em bairros, blocos de apartamentos, veículos ou mesmo escolas. Detêm a pessoa, transferem-na para centros de detenção e, em muitos casos, mantêm-na incomunicável durante dias antes de a deportarem.

O número oficial é de 605.000 deportações entre janeiro e dezembro de 2025, com outros 65.000 migrantes detidos. Mas há outro facto: 1,9 milhões de pessoas optaram pela "auto-deportação voluntária", perante pressões e ameaças.

O uso da força aumentou. Dois tiroteios fatais em Minneapolis em três semanas, incluindo a morte de Renee Nicole Good, uma cidadã norte-americana, fizeram soar o alarme.

No sábado passado, um cidadão norte-americano que estava apenas a gravar com o seu telemóvel foi morto a tiro depois de sete agentes do ICE o terem tentado deter.

Os vídeos mostram agentes mascarados a bater no detido com as coronhas das suas armas antes de os matarem. A Constituição estabelece que os agentes da autoridade só podem usar força letal se a pessoa representar um perigo grave, mas o Supremo Tribunal tem historicamente dado margem de manobra aos agentes que atuam no terreno.

Há casos que geraram particular indignação. Quatro menores foram detidos em Columbia Heights, Minneapolis, um deles com apenas cinco anos de idade. O rapaz equatoriano e o seu pai, ambos requerentes de asilo com residência legal, foram parar a um centro de detenção no Texas. O vice-presidente JD Vance defendeu a ação com um argumento que soou a troça: "O que é que eles iam fazer, deixá-lo morrer congelado na rua?

Resistência nas ruas

A resposta dos cidadãos passou dos protestos tradicionais para a ação direta. Os "observadores do ICE" são voluntários que documentam as detenções com os seus telemóveis, seguem os agentes nos carros, sopram apitos e buzinam para avisar a comunidade. Alguns montam obstáculos caseiros para abrandar as operações ou dançam na rua para bloquear pacificamente a passagem. Tocar num agente durante uma rusga significa prisão imediata, pelo que a criatividade se tornou um instrumento de resistência.

As grandes mobilizações começaram no verão passado em Los Angeles e fizeram Trump a enviar a Guarda Nacional. Depois vieram Nova Iorque, Washington, Chicago e Portland. Alguns juízes proibiram o uso de tropas, mas as decisões foram anuladas. Agora, Minneapolis está a viver a sua própria batalha, com o governador democrata Tim Walz, candidato a vice-presidente com Kamala Harris nas últimas eleições, a liderar as críticas e uma greve geral que atraiu milhares de pessoas.

Greg Bovino tornou-se o rosto visível desta maquinaria. Conhecido como o "general comandante-chefe" da Patrulha Fronteiriça, dirige as operações mais mediáticas sem esconder a sua identidade.

A sua estética militar e o corte de cabelo valeram-lhe comparações com oficiais nazis e com a personagem do Coronel Lockjaw no filme "Uma Batalha Após a Outra". Bovino esteve em Los Angeles, Chicago, Charlotte, Nova Orleães e agora Minneapolis, sempre em frente às câmaras, sempre imperturbável quando os ativistas lhe gritam e sopram apitos a centímetros da sua cara.

Milhares de pais, professores e organizadores comunitários procuram formação sobre o que podem fazer legalmente quando testemunham uma detenção. A linha que separa o vigilantismo da obstrução à justiça é muito ténue, mas há pessoas que a percorrem todos os dias. Entretanto, o ICE continua a apresentar-se como guardião da segurança nacional no seu site, mas a realidade nas ruas conta uma história diferente.