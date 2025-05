Primeiros 64 imigrantes autodeportados dos EUA com ajuda financeira da administração Trump

PUBLICIDADE

Um grupo de 64 imigrantes, composto por 38 hondurenhos e 26 colombianos, regressou na segunda-feira aos seus países de origem a partir de Houston, no Texas, no âmbito da nova iniciativa da administração Trump que promove a saída voluntária de pessoas em situação migratória irregular.

No início de maio, o governo norte-americano ofereceu um pagamento de mil dólares (cerca de 889 euros) aos migrantes sem documentos que decidissem abandonar voluntariamente o país.

A secretária da Segurança Interna , Kristi Noem, confirmou na segunda-feira que o primeiro voo de partida marca o início do chamado plano "Regresso a casa". De acordo com Noem, esta ação não faz parte das operações habituais do Immigration and Customs Enforcement (ICE), mas é um processo voluntário e assistido.

Num post na sua conta X, Noem disse: "Se está neste país ilegalmente, deporte-se AGORA e preserve a sua oportunidade de potencialmente regressar da forma legal e correta." E acrescentou: "Se não o fizer, estará sujeito a multas, prisão, deportação e nunca mais poderá regressar".

Os participantes no programa utilizaram a aplicação CBP Home para formalizar a sua partida e receberam o dinheiro prometido para apoiar o seu regresso. À chegada às Honduras e à Colômbia, os migrantes foram recebidos com assistência local. Os hondurenhos foram também incluídos no programa "Hermano, Hermana, Vuelve a Casa", que fornece um vale de 100 dólares (89 euros) para adultos, ajuda alimentar e orientação profissional.

Os retornados colombianos foram assistidos pelo Instituto Colombiano para o Bem-Estar Familiar (ICBF) e pelo Departamento para a Prosperidade Social (DPS), as agências encarregadas de facilitar a reintegração social e económica.

O programa faz parte das novas políticas de imigração promovidas por Donald Trump desde o início do seu segundo mandato em janeiro, com o objetivo de reduzir a imigração irregular no país.