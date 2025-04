De Abby Chitty com AP

Um juiz federal dos Estados Unidos (EUA) anunciou na quarta-feira que encontrou uma "causa provável" para acusar a administração Trump de desobediência ao tribunal, avisando que poderá processar os funcionários que desafiaram as suas ordens no mês passado, ao não fazerem regressar aos Estados Unidos os voos de deportação que se dirigiam a uma prisão em El Salvador.

A decisão, emitida pelo juiz distrital dos EUA James E. Boasberg - que o ex-presidente Donald Trump disse anteriormente que deveria ser destituído - ressalta um confronto significativo entre o poder judicial e o poder executivo sobre a autoridade presidencial e a aplicação da imigração.

O juiz Boasberg acusou os funcionários da administração Trump de deportarem apressadamente indivíduos ao abrigo da Lei dos Inimigos Estrangeiros antes de estes terem a oportunidade de contestar a sua expulsão em tribunal. Afirmou ainda que o governo ignorou deliberadamente a sua ordem para fazer regressar os aviões que já tinham partido.

Boasberg disse que poderá realizar audiências e encaminhar o caso para ação judicial se o governo não reverter a situação. Caso o Departamento de Justiça se recuse a atuar, o juiz declarou que nomeará um procurador independente para prosseguir com o caso.

"A Constituição não tolera a desobediência deliberada de ordens judiciais - especialmente por funcionários de um ramo coordenado que juraram defendê-la", escreveu Boasberg, o juiz-chefe do tribunal federal de Washington.

A administração Trump anunciou que vai recorrer da decisão.

"O presidente está 100% empenhado em garantir que os terroristas e os imigrantes ilegais criminosos deixem de ser uma ameaça para os americanos e as suas comunidades em todo o país", escreveu o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, numa publicação na rede social X.

O senador do Maryland Chris Van Hollen viajou para El Salvador na quarta-feira, onde se reuniu com o vice-presidente do país para defender a libertação de Kilmar Abrego Garcia - um homem deportado pela administração Trump em março, apesar de uma ordem judicial que bloqueia a sua expulsão.

Numa conferência de imprensa em San Salvador após a reunião, Van Hollen, membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, disse que o vice-presidente Félix Ulloa lhe disse que o governo salvadorenho não devolveria Abrego Garcia aos Estados Unidos e negou o pedido de Van Hollen para visitá-lo na prisão de alta segurança onde ele está detido.

Tanto a administração Trump como o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, declararam esta semana que não veem qualquer fundamento legal para repatriar Abrego Garcia, apesar de o Supremo Tribunal dos EUA ter ordenado à administração que envidasse esforços para o levar de volta para solo norte-americano.

Os funcionários do governo de Trump alegam que Abrego Garcia, um cidadão salvadorenho que vivia no estado do Maryland, está ligado ao gangue MS-13. No entanto, os seus advogados argumentam que não foram apresentadas provas para apoiar essas alegações, que Abrego Garcia tem negado sistematicamente.

Garcia não foi acusado de nenhum crime relacionado com atividades de gangues.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, criticou a decisão de Van Hollen de visitar El Salvador para defender o regresso de Garcia.

"É chocante e triste que o senador Van Hollen e os democratas que hoje aplaudem a sua viagem a El Salvador sejam incapazes de ter um mínimo de bom senso ou de defender os seus próprios eleitores. E pelos nossos cidadãos", disse Leavitt.