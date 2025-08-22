Administração Trump vai analisar 55 milhões de pessoas com vistos dos EUA para detetar infrações

A nova linguagem do Departamento de Estado sugere que o processo de verificação contínua, que os funcionários reconhecem ser moroso, está muito mais generalizado e pode significar que até as pessoas aprovadas para estar nos EUA podem ver abruptamente essas autorizações revogadas.
A administração Trump está a analisar todos os 55 milhões de pessoas que possuem vistos válidos para os Estados Unidos, com vista a uma possível deportação se forem detetadas violações, no âmbito de uma repressão crescente contra os estrangeiros autorizados a permanecer nos Estados Unidos.
Segundo o Departamento de Estado, todos os titulares de vistos, incluindo os turistas, estão sujeitos a um "controlo contínuo" para detetar qualquer indício de que não possam ser autorizados a entrar ou permanecer nos Estados Unidos.
Se essa informação for encontrada, o visto será revogado e, se o titular do visto estiver nos Estados Unidos, estará sujeito a deportação. Isto pode significar que até as pessoas aprovadas para entrar nos EUA, podem ver abruptamente as suas autorizações revogadas.
O Departamento de Estado afirmou estar à procura de indicadores de inelegibilidade, incluindo pessoas que permaneçam nos Estados Unidos para além do período autorizado no visto, actividades criminosas, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou prestação de apoio a uma organização terrorista.
As autoridades afirmam que as revisões incluirão todas as contas de redes sociais dos titulares de vistos, os registos de aplicação da lei e de imigração nos seus países de origem, juntamente com quaisquer violações acionáveis da legislação dos EUA cometidas durante a sua permanência nos Estados Unidos.
A administração tem vindo a impor cada vez mais restrições e requisitos aos requerentes de visto, incluindo a exigência de se submeterem a entrevistas presenciais.
A revisão de todos os titulares de vistos parece ser uma expansão significativa do que inicialmente tinha sido um processo centrado principalmente em estudantes que estiveram envolvidos no que o governo considera ser uma atividade pró-Palestina ou anti-Israel.
A administração Trump acusou os estudantes e as universidades que participam em protestos a favor dos direitos dos palestinianos e contra o ataque militar de Israel a Gaza de antisemitismo e apoio ao terrorismo, acusações negadas pelos ativistas.
No início desta semana, o departamento afirmou que, desde que Trump regressou à Casa Branca, revogou mais de 6.000 vistos de estudante por excesso de estadia e violações da legislação local, estatal e federal, a grande maioria das quais por agressão, condução sob o efeito de álcool ou drogas e apoio ao terrorismo.
A Comissão afirmou que cerca de 4.000 desses 6.000 vistos se deveram a infracções reais às leis e que aproximadamente 200 a 300 vistos foram revogados por questões relacionadas com o terrorismo, incluindo o que a Casa Branca considera apoio a organizações terroristas designadas ou patrocinadores estatais do terrorismo.