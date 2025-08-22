Administração Trump vai analisar 55 milhões de pessoas com vistos dos EUA para detetar infrações

A administração Trump está a analisar todos os 55 milhões de pessoas que possuem vistos válidos para os Estados Unidos, com vista a uma possível deportação se forem detetadas violações, no âmbito de uma repressão crescente contra os estrangeiros autorizados a permanecer nos Estados Unidos.

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Segundo o Departamento de Estado, todos os titulares de vistos, incluindo os turistas, estão sujeitos a um "controlo contínuo" para detetar qualquer indício de que não possam ser autorizados a entrar ou permanecer nos Estados Unidos.

Se essa informação for encontrada, o visto será revogado e, se o titular do visto estiver nos Estados Unidos, estará sujeito a deportação. Isto pode significar que até as pessoas aprovadas para entrar nos EUA, podem ver abruptamente as suas autorizações revogadas.

O Departamento de Estado afirmou estar à procura de indicadores de inelegibilidade, incluindo pessoas que permaneçam nos Estados Unidos para além do período autorizado no visto, actividades criminosas, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou prestação de apoio a uma organização terrorista.

Donald Trump fala com membros das forças policiais e soldados da Guarda Nacional em Washington, em 21 de agosto de 2025 AP Photo

As autoridades afirmam que as revisões incluirão todas as contas de redes sociais dos titulares de vistos, os registos de aplicação da lei e de imigração nos seus países de origem, juntamente com quaisquer violações acionáveis da legislação dos EUA cometidas durante a sua permanência nos Estados Unidos.

A administração tem vindo a impor cada vez mais restrições e requisitos aos requerentes de visto, incluindo a exigência de se submeterem a entrevistas presenciais.

A revisão de todos os titulares de vistos parece ser uma expansão significativa do que inicialmente tinha sido um processo centrado principalmente em estudantes que estiveram envolvidos no que o governo considera ser uma atividade pró-Palestina ou anti-Israel.

A administração Trump acusou os estudantes e as universidades que participam em protestos a favor dos direitos dos palestinianos e contra o ataque militar de Israel a Gaza de antisemitismo e apoio ao terrorismo, acusações negadas pelos ativistas.

No início desta semana, o departamento afirmou que, desde que Trump regressou à Casa Branca, revogou mais de 6.000 vistos de estudante por excesso de estadia e violações da legislação local, estatal e federal, a grande maioria das quais por agressão, condução sob o efeito de álcool ou drogas e apoio ao terrorismo.

A Comissão afirmou que cerca de 4.000 desses 6.000 vistos se deveram a infracções reais às leis e que aproximadamente 200 a 300 vistos foram revogados por questões relacionadas com o terrorismo, incluindo o que a Casa Branca considera apoio a organizações terroristas designadas ou patrocinadores estatais do terrorismo.