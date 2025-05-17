O Supremo Tribunal dos EUA impediu a administração Trump de retomar rapidamente as deportações de venezuelanos de um centro de detenção no norte do Texas.

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Os juízes actuaram com base num recurso de emergência apresentado por advogados de homens venezuelanos acusados de pertencerem a gangues, uma designação que, segundo a administração, os torna elegíveis para uma rápida remoção dos Estados Unidos ao abrigo da Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798.

O Presidente Donald Trump rapidamente manifestou o seu desagrado. "O SUPREMO TRIBUNAL NÃO NOS PERMITE TIRAR OS CRIMINOSOS DO NOSSO PAÍS!", publicou na sua plataforma Truth Social.

A ação do tribunal superior é a mais recente de uma série de reveses judiciais para o esforço da administração Trump para acelerar as deportações de pessoas no país ilegalmente. O presidente e os seus apoiantes têm-se queixado de ter de fornecer o devido processo às pessoas que alegam não terem seguido as leis de imigração dos EUA.

O tribunal já tinha ordenado uma paragem temporária das deportações, numa ordem emitida a meio da noite do mês passado. As autoridades pareciam "preparadas para proceder a remoções iminentes", observou o tribunal na sexta-feira.

O caso do tribunal superior centra-se na oportunidade que as pessoas devem ter para contestar a sua remoção dos Estados Unidos - sem determinar se a invocação da lei por Trump foi apropriada.

A Guarda Nacional é convidada a ajudar nas rusgas de imigração

Entretanto, o Departamento de Segurança Interna pediu 20.000 soldados da Guarda Nacional para ajudar nas rusgas de imigração em todo o país, e o Pentágono está a analisar o pedido invulgar, de acordo com um funcionário dos EUA.

O Pentágono está a analisar o pedido invulgar, de acordo com um funcionário dos EUA, e pediu tropas para ajudar a cumprir o "mandato do presidente Donald Trump do povo americano para prender e deportar estrangeiros ilegais criminosos", disse a porta-voz do departamento Tricia McLaughlin.

Ao contrário das tropas destacadas na fronteira sul, essas unidades da Guarda Nacional viriam dos estados e seriam usadas para ajudar nas operações de deportação no interior do país.

Não ficou claro porque é que o pedido foi feito ao Departamento da Defesa e não aos Estados. O funcionário norte-americano falou sob condição de anonimato para fornecer pormenores ainda não tornados públicos.

Trump tem estado a levar a cabo uma ampla repressão da imigração ilegal, emitindo uma série de ordens executivas destinadas a travar aquilo a que chamou a "invasão" dos Estados Unidos.

Os EUA já têm cerca de 10.000 soldados sob ordens estatais e federais ao longo da fronteira entre os EUA e o México, incluindo alguns que têm agora poderes para deter migrantes que encontrem ao longo de uma estreita faixa de terra adjacente à fronteira, recentemente militarizada.

Até à data, estas tropas têm-se limitado, em grande medida, a fornecer transporte aéreo, reforço do muro, vigilância e apoio administrativo para libertar os agentes fronteiriços para efetuar prisões ou detenções.

Ao longo da nova zona militarizada, as tropas colocaram sinais de aviso e acompanharam os agentes fronteiriços, mas deixaram a detenção dos migrantes que atravessam a fronteira a cargo de outras agências.