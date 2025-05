De Tina Teng

A Casa Branca anunciou que o presidente dos EUA, Donald Trump, assegurou acordos no valor de 200 mil milhões de dólares (179 mil milhões de euros) com os Emirados Árabes Unidos (EAU) durante a última paragem da sua visita ao Golfo Pérsico. Os acordos destacam a inteligência artificial (IA), juntamente com investimentos na aviação, energia e outros setores industriais.

Após 600 mil milhões de dólares (536 mil milhões de euros) em acordos alcançados com a Arábia Saudita e 243 mil milhões de dólares (217 mil milhões de euros) em acordos com o Qatar, Trump conclui a sua viagem ao Médio Oriente com um total de 1,4 biliões de dólares (1,3 biliões de euros) em promessas de investimento. A visita de Trump ao Golfo pode ser vista como uma aventura em que todos ganham. Enquanto o presidente dos EUA procura investimento estrangeiro para ajudar a reavivar a produção nacional, os três Estados do Golfo estão interessados em acelerar o desenvolvimento da IA para diversificar as suas economias, afastando-as da dependência do petróleo.

Emirados Árabes Unidos vão construir o maior campus de IA fora dos EUA

A peça central dos acordos com os Emirados Árabes Unidos é um campus de IA em Abu Dhabi, com uma capacidade de 5 gigawatts para centros de dados de IA. A instalação será construída pela G42, a empresa de IA sediada nos Emirados Árabes Unidos, em parceria com várias empresas norte-americanas.

“O novo campus de IA, o maior fora dos EUA, acolherá hiperescaladores americanos e grandes empresas, permitindo capacidades de computação regionais ao mesmo tempo que serve o Sul Global”, afirmou o Departamento de Comércio dos EUA (DOC).

Segundo a Bloomberg, Trump estava a ponderar um acordo que permitisse aos Emirados Árabes Unidos importar até 500.000 GPUs H100 de alto desempenho da Nvidia, por ano, até 2027. Um quinto destes chips será atribuído à G42.

Na terça-feira, Trump também concluiu um acordo de investimento em IA de 80 mil milhões de dólares (71 mil milhões de euros) com a Arábia Saudita, o que contribuiu para a subida da Nvidia na bolsa, bem como de outras grandes empresas tecnológicas dos EUA.

No entanto, alguns funcionários dos EUA continuam preocupados com o facto de a China poder obter acesso indireto a chips avançados de IA norte-americanos por meio dos estados do Golfo, embora os acordos incluam salvaguardas.

“Os Emirados Árabes Unidos estão empenhados em salvaguardar as tecnologias avançadas de IA, implementando medidas rigorosas para evitar o desvio e garantir o acesso controlado”, afirmou o DOC, em comunicado enviado aos jornalistas.

“Este acordo é um marco importante na concretização da visão do presidente Trump para o domínio da IA dos EUA”, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard W. Lutnick.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que apresentou o acordo ao lado de Trump, descreveu o acordo como “um testemunho da colaboração contínua entre os nossos países em matéria de inteligência artificial”.

Outros acordos importantes

A Boeing e a GE Aerospace também assinaram um acordo com a Etihad Airways, a transportadora nacional dos Emirados Árabes Unidos. A Etihad comprometer-se-á a efetuar um investimento de 14,5 mil milhões de dólares (13,1 mil milhões de euros) na aquisição de 28 aviões de grande porte, incluindo os modelos 787 e 777X equipados com motores GE.

Ambas as empresas foram das que mais ganharam com a digressão regional de Trump. Apenas um dia antes, a Boeing assinou uma encomenda de 96 mil milhões de dólares com a Qatar Airways. As ações da Boeing subiram para um máximo de 52 semanas, enquanto as ações da GE Aerospace atingiram o nível mais elevado desde 2001 no fecho do mercado, a 15 de maio.

No setor da energia, gigantes norte-americanas como a ExxonMobil Corp., a Occidental Petroleum Corp. e a EOG Resources Inc. vão associar-se à Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) para expandir a produção de petróleo e gás, num negócio avaliado em 60 mil milhões de dólares (54 mil milhões de euros).

Outros acordos incluem projetos com a Emirates Global Aluminum para a fundição de alumínio e a produção de gálio.